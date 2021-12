Tidlegare statsminister og Høgre-leiar Kåre Willoch døydde heime, måndag 6. desember. Han blei 93 år gammal. Willoch var statsminister i fire og eit halvt år, frå oktober 1981 til mai 1986.

Kåre Willoch blir bisett frå Ullern kirke tysdag. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Tysdag blir han bisett frå Ullern kirke i slo på statens rekning.

På grunn av koronapandemien er det berre inviterte som er til stades i kyrkja. Kong Harald og dronning Sonja er blant dei som er til stades. Det er også Høgre-leiar Erna Solberg og statsminister Jonas Gahr Støre, som begge skal halde minneord.

Kongeparet var til stades då Kåre Willoch blei bisett frå Ullern kirke tysdag. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Omsorgsfull far

I minnetalen la sokneprest Jorund Andersen vekt på at Willoch var oppteken av å tileigne seg informasjon og sette seg inn i nye saker.

– Han var oppteken av at vi må kjenne historia for å forstå vår eiga samtid. Men også for å unngå å gjere dei same feila på nytt, sa ho.

Barna til Willoch fortalde om ein omsorgsfull og omtenksam far. Han leste bøker og fortalde historier til dei då dei var barn.

Også medarbeidarane hans fekk merke omsorga hans, fortalde Stine Willoch.

– Han var uroa for medarbeidarane dersom dei jobba utover kvelden. Han meinte dei burde kome seg heim til familiane sine.

Kåre Willoch fekk eit langt og innhaldsrikt liv, og fekk sette sitt preg på samfunnet.

– Mot slutten trur eg han kjente at han hadde gjort sitt og sagt sitt. Det er ei trøyst i saknet, sa Cecilie Willoch i sitt minneord.

Støre heidra Willoch

I sitt minneord la statsminister Jonas Gahr Støre vekt på den betydninga Kåre Willoch har hatt gjennom fleire tiår, både som politikar, embetsmann og samfunnsdebattant.

– Han hadde ein sylskarp kommentar, og var ein frykta motdebattant. Og det meiner eg som ein kompliment, sa statsministeren.

Støre mintest også debattane mellom Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland på 1980-talet.

– Dei vitaliserte norsk debatt, og auka interessa og forståinga av norsk politikk.

Willoch engasjerte seg i store og små spørsmål heilt til det siste. Han engasjerte seg blant anna for klimasaka og situasjonen for palestinarane. Støre sa at Willoch viste at det var mogeleg å tvile eller endre standpunkt i ei sak.

– Han var med det eit ideal og ei motkraft i ei skråsikker tid, sa statsministeren.

Endra Noreg

Willoch prega norsk politikk i over 60 år. Han var stortingsrepresentant, statsråd i to regjeringa, generalsekretær og partileiar i Høgre. I åra 1970 til 1981 var han parlamentarisk leiar. Og mellom 1981 og 1986 var han statsminister.

I hans tid som statsminister blei det gjennomført fleire reformer som har vore med å forme det Noreg vi har i dag. Blant anna blei kringkastingsmonopolet oppheva, bustadmarknaden deregulert og butikkane fekk utvida opningstider.

– Kåre Willoch er ein av dei største politikarane og samfunnsdebattantane vi har hatt i etterkrigstida, sa Høgre-leiar Erna Solberg til NRK før bisettinga.

Høgre-leiar Erna Solberg og statsminister Jonas Gahr Støre heldt minnetalar då Kåre Willoch blei bisett. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

