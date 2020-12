Karantenehotell: Mari håper jula blir redda i siste liten

– Me vil jo på ingen måte bryte karantenen, for eg ville aldri hatt på samvitet mitt at foreldra eller bestemora mi blir sjuk, seier Mari Skinnes Wolff, som er busett i København.

Ho, hennar australske mann og dottera på seks månader har ein stad dei kunne ha budd i ti dagar frå 12 til 22. desember. Wolff meiner ei slik løysing ville vore langt tryggare for dottera enn kva eit karantenehotell er.

Meir skadeleg for ein baby på hotell

Ho har forsøkt å få oversikt over tilhøva ved karantenehotella ved Gardermoen, og korleis det er å ha ein baby på eit slikt hotell i ti dagar. Ingen av forsøka på å finne informasjon har gjort ho trygg nok til å ville bu ti dagar på eit slikt hotell.

Om ho skal lage mat til babyen må ho ned i resepsjonen, og det å sterilisere flaska til dottera er heller ikkje mogleg på hotellrommet.

Mari Skinnes Wolff meiner det ikkje er uforsvarleg å bu ti dagar på karantenehotell med ein baby som krev ekstra oppfølging. Foto: Privat

– Eg ser det slik at me ikkje har moglegheit til å dra til Noreg utan at vår dotter vert eksponert for noko som er helseskadeleg

– Har du forståing for at reglane må vere lik for alle, og at det ikkje nødvendigvis er alle som tenker likt som deg?

– Eg skjønner jo det, og spesielt etter å ha sett at (Ståle, journ. anm.) Solbakken bryte karanteneregelen når han har unntak frå karantenehotell. Men då tenker eg at regjeringa må legge til rette for at me som har familie faktisk kan bu på karantenehotell, seier Wolff.

– Lite gjennomtenkt

Ho understrekar at ho sjølv ønskjer å sitte i karantene, men er frustrert over reglar som ho meiner er for lite gjennomtenkt.

– Dei drar alle over ein og same kam. Reglane er diskriminerande. Du skal vere sunn og frisk og ikkje ha bruk for noko som helst av tilrettelegging. Det er jo andre med større helseproblem, gravide, eldre og andre som har behov for omsorgspersonar. Så, nei, det er ikkje gjennomtenkt, seier Wolff.

Justis- og beredskapsdepartementet har svart skriftleg på NRK sine spørsmål i dag.

I e-posten frå kommunikasjonsavdelinga skriv dei at karantenehotellordninga er basert på anbefalingar frå helsestyresmaktene for å stanse aukande importsmitte.

Departementet svarer ikkje på påstandane om at ordninga verkar lite gjennomtenkt, og kritikken om at karantenehotella ikkje er tilpassa ulike befolkningsgrupper.

På Comfort Hotel Runway på Gardermoen bur folk i ti dagar på veg inn til Noreg. Om du ikkje har eigen bustad eller er student, så må du bu på hotell. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

300 høyringssvar

Også fleire gonger tidlegare har regjeringa fått kritisk for reglane om karantenehotell. Mellom anna fordi dei som eig ein bustad kan ha karantenen si heime, mens dei som leiger eller låner ein bustad er tvungne til å betale for eit hotell.

Det har kome inn over 300 høyringssvar frå frustrerte nordmenn som vil seie si meining om eit nytt lovforslag om karantenehotell som no ligg på bordet.

– Me har løpande vurdert ordninga, basert på erfaringar med den og den aktuelle smittesituasjonen. Me har også fått oppdaterte smittevernfaglege vurderingar, og har varsla endringar i ordninga denne veka, skriv Justis- og beredskapsdepartementet si kommunikasjonsavdeling til NRK, på vegner av statssekretær Lars Jacob Hiim.

Kva endringar som kan kome er uklart. Kanskje blir frustrasjon snudd til juleglede. Justis- og beredskapsdepartementet har kalla inn til pressekonferanse klokka 13 onsdag formiddag. Det er ikkje kjent om det vil bli lagd fram nye reglar på pressekonferansen.

Regelendring «så snart som mogleg»

Departementet opplyser til NRK om at ordninga med karantenehotell vart innført 6. november, og at dette vart gjort med heimel i smittevernlova.

Ei slik forskrift kan bli oppheva av Stortinget, men om ikkje det skjer innan 30 dagar, så seier lova at regjeringa skal fremme eit lovforslag «snarast mogleg».

Det betyr likevel ikkje at ordninga med karantenehotell falt bort 6. desember, fordi ei slik forskrift gjeld heilt fram til eit eventuelt lovforslag er behandla i Stortinget. Difor er situasjonen no at eit nytt lovforslag vil komme så «snart som mogleg».

For Wolff kan det ikkje komme fort nok. Kanskje kan regelendringane gjere det slik at ho akkurat klarer å bli ferdig med koronakarantena før julefreden senkar seg over Valdres.