Kapitalforvaltere advarer: Sparing i bank er et tapsprosjekt

LANGE PENGER: Pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand mener «lange» penger ikke har noe på vanlig sparekonto å gjøre. Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

– Vi advarer ikke mot banksparing når det gjelder sikkerheten. Det jeg advarer mot, er å ha de «lange» pengene i banken, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

De siste 10 årene har nordmenns bankinnskudd doblet seg, selv om de rekordlave rentene gjør at pengene i praksis taper verdi ved å stå på vanlig sparekonto.

– Vi har blitt vant til å juble for lave renter, fordi de fleste av oss yrkesaktive har mer lån enn innskudd. Men det betyr samtidig at alle banksparerne bør våkne. Pengene blir i realiteten mindre verdt når de står i banken år etter år, advarer Haug.

– Har ingenting i banken å gjøre

Nordmenn har nå rundt 1200 milliarder kroner plassert i banksparing. Til sammenligning har vi bare 180 milliarder kroner plassert i fond.

Det til tross for at man kan forvente å tjene minst dobbelt så mye på å spare i fond som hvis man har pengene på høyrentekonto.

Det er rart, synes Haug, som mener sparing i litt lengre perspektiv som hovedregel bør skje i fond.

– Det kan være penger som du skal spare over tre-fire-fem år eller lengre, det kan være penger til de store tingene i livet, det kan være hytta di, det kan være bilen du vet du må kjøpe om en tre-fire år, pensjonssparing, og så videre. De pengene har dessverre ingenting i banken å gjøre, der taper de seg bare i verdi, sier Haug.

Advarer mot høye forvaltningsgebyrer

På sikt frykter Haug at mange vil gå på en pensjonssmell hvis de kun sparer i banken.

Det er administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i den konkurrerende kapitalforvalteren KLP enig i.

Samtidig advarer han mot at mange fond tar det han mener er altfor høye gebyrer.

– De aller fleste av dem har en pris som er over én prosent. Det er for mye, synes jeg.

KLP gjorde tidligere i år en gjennomgang av 364 norske verdipapirfond rettet mot personkunder, og fant ut at norske fondskunder i snitt betaler 1,43 prosent i forvaltningshonorar.

– Mange argumenterer med at de har dyre fond fordi de prøver å gjøre noe lurt med porteføljene slik at man skal ta igjen den ulempen, men allikevel er det veldig vanskelig å ta igjen en så stor ulempe, sier Gulbrandsen, som anbefaler sparere å plassere penger i såkalte indeksfond, som følger utviklingen i markedet for øvrig, sier Gulbrandsen.