Kaos-fest i Sandvika: Flere meldinger om rusede ungdommer

Gjennom kvelden har politiet mottatt flere bekymringsmeldinger fra Bærum kommune og vektere, om et stort antall berusede og rusede ungdommer i sentrum av Sandvika.

Ifølge politiet skal det være snakk om rundt 150 ungdommer, som deltok på en bli-kjent fest på konsertscenen Musikkflekken, arrangert av VG3-elever på Sandvika videregående skole.

– Det er antakeligvis ungdommer i 15–16 års alderen. Med tanke på at det er midt i uka og at de er så unge, vurderer vi nå å sette i gang tiltak for å stenge av festen, sier operasjonsleder Tor Jøkling.

Han opplyser videre at de vil vurdere å ta kontakt med foreldrene i tilfeller der mindreårige fremstår som beruset.

– Litt avhengig av hva vi har kapasitet til, kjører vi dem hjem eller så kommer foreldrene og henter dem.

Ifølge Budstikka kommer hendelsen bare én uke etter at politiets ungdomspatrulje gikk ut og ba foreldre om å sette foten ned for slike fester.

Rektor: – I elevenes regi

Bli kjent-festene er arrangert av VG3-elever på alle videregående skoler i Asker og Bærum. Det er helt utenom skolens regi, sier rektor ved Sandvika videregående skole Ann Hege Wilsbak Jerve til NRK.

STØTTER IKKE: Rektor ved Sandvika videregående sier at skolen ikke støtter denne typen fester. Foto: Sandvika VGS

Hun forteller at skolen meldte ifra om festen til foresatte på VG1 på mail, så snart adressene var inne i systemet, og skolen fikk oversikt over hva som skulle skje.

Rektoren sier at de har fått innspill fra foreldre om at det er grei informasjon å få. Mange har trodd at det er skolene som ordner disse festene, men det er det ikke.

– Skolen støtter det ikke, det er i elevenes regi. Politi og utekontakt er veldig informert, og gjør inngripen om nødvendig, sier Jerve.

Bakgrunnen for disse festene er at russen ønsker seg en skolefest for å markere seg, for å bli kjent, men hovedpoenget er et ønske om inntekter til egen russetid, forklarer rektoren. Det splitter miljøet, sier hun.

Sandvika-rektoren er sikker på at det vil komme trøtte elever på skolen onsdag.

– Jeg tenker at vi må være litt på i morgen og følge med. Alle ansatte hos oss vet at dette skjer i kveld. De er på, og om det er unge mennesker og elever som vi merker er beruset, får de ikke være der.

Skolen tar kontakt med foresatte dersom de ser at elever bør hentes, opplyser Jerve.

– Falske billettbånd

Daglig leder for Musikkflekken i Sandvika, Mari Lauvdal, forteller at hovedproblemet tirsdag kveld har vært at det er for mange elever på Sandvika videregående, i forhold det som er tillatt inne på Musikkflekken.

– I kveld har det vært mye dytting i køen, vanskelig å holde styr, og masse falske billettbånd. Det er mye folk i Sandvika-gatene, sier Lauvdal.

Hun understreker at flesteparten av ungdommene oppfører seg veldig ordentlig, men at kanskje 5–6 prosent, rundt 20 stykker, har vært overstadig beruset. De har blitt nektet inngang, eller kastet ut.

– Det er viktig å ha en møteplass med profesjonelt vakthold, og politiet har vært til stede. Ungdommene ville hatt festen uansett, det er en tradisjon. Men er ikke de roligste kveldene, sier Lauvdal.