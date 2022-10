Kanadisk politiker hadde spionmistenkt med i valgkampen: – Jeg er glad jeg tapte

Mannen, som PST mener har falsk identitet, ble pågrepet på vei til jobb i Tromsø tirsdag morgen. Han har selv opplyst at han er brasiliansk statsborger, men PST tror han er en russisk spion.

Før mannen kom til Norge, bodde han i Canada. Der meldte han seg som frivillig i valgkampen til Sean Devine i Ottawa.

I et intervju med kanadiske CBC sier lokalpolitikeren at det var et sjokk å høre om nyheten fra Norge.

– Som mange andre, meldte han seg som frivillig for å delta i min valgkamp i 2015, forteller Devine.

– Slik jeg husker det, kom han med en veldig god CV. Han viste meg papirene, og han var akkurat den type person du ønsker å ha med i en valgkamp.

Lokalpolitikeren stilte til valg for partiet New Democratic Party i bydelen Nepean i Ottawa.

Devine forteller at den nå spionmistenkte mannen banket på dører, og presenterte Devines politiske budskap.

– Han var virkelig god til dette, veldig effektiv. Han var med oss i noen uker, men jeg tapte, og det var det, sier Devine.

– Glad for at han tapte

– Hvordan reagerte du da du hørte om dette (pågripelsen)?

– Det var et sjokk for meg. Jeg trodde det var en brasiliansk, veldig smart student, som kom for å jobbe med oss. Nå hører jeg at jeg var infiltrert av en russisk spion. Jeg er i sjokk her.

Devine sier det er skremmende.

– Jeg tapte det valget. Uansett hva målet hans var, så ønsket han å få noe ut av det. Jeg er glad jeg tapte. Hva hadde han fått tak i om jeg hadde vunnet? spør Devine seg.

Universitet i Calgary sier at den brasilianske statsborgeren som er mistenkt for spionasje i Norge, har tatt en master der. Det bekrefter universitet overfor allmennkringkasteren i Canada, CBC. Han skal ha fullført masteren høsten 2018.

Russlands ambassade: – Alt dette er politisk bestilt

PST skriver at mannen er mistenkt for brudd på straffelovens paragraf 121, ulovlig etterretning som kan skade grunnleggende nasjonale interesser.

Mannens advokat, Thomas Hansen, sier til NRK at klienten hans stiller seg uforstående til anklagene.

– I korte trekk kan jeg si at han motsetter seg internering, og ikke er enig i grunnlaget for den. Jeg har fått svært lite konkret informasjon om saken til nå, sier Hansen.

Den russiske ambassaden skriver i en e-post til NRK at de ikke er klar over hvem eller hva det dreier seg om.

– Generelt sett, i det siste har spionmani vært aktivt fremmet i Norge. Det nevnes i denne sammenheng russiske fiskefartøy, russiske forskningsskip, droneflyvning, fotografering og lignende, skriver ambassaden til NRK.

Ambassaden skriver videre at offentlige etater, private selskaper og enkeltpersoner alle nå mistenkes for spionasje i Norge.

– Det at forskjellige saker kommer på løpende bånd er uten tvil ikke tilfeldig. Alt dette er politisk bestilt, skriver den russiske ambassaden.

Pågrepet i Tromsø

Mannen som ble pågrepet i Tromsø tirsdag, er ansatt ved Universitetet i Tromsø hvor han er del av forskningsgruppen «The Grey Zone».

Gruppen tar for seg temaer som samfunnssikkerhet, beredskap og hybride trusler.

Kollegaer beskriver han som nysgjerrig, tilpasningsdyktig og en som hadde mye humor.

Gruppeleder for prosjektet er sikkerhetsforsker Gunhild Hoogensen Gjørv. Hun forteller at mannen selv tok kontakt med universitetet.

– Det er nesten latterlig. Jeg har litt sjokkfølelse, og føler meg litt misbrukt og lurt, sier Gjørv til NRK.