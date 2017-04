Kan øke kontrollen på svenske grenser

Kontrollen kan bli skjerpet på svenske grenseoverganger etter lastebilangrepet i Stockholm fredag ettermiddag.



– Politiet kan forsterke kontrollen ved alle landets grenseoverganger, men jeg vet ikke noe om hvor og når de kommer til å gjøre det, sier pressekontakt Mattias Lindholm hos Polismyndigheten til NRK.



– Mitt generelle råd er at alle som skal reise til og fra Sverige bør ha med seg pass, sier Lindholm.

Øker ikke på norsk side

Ifølge NTB har ikke norsk politi igangsatt økt kontroll ved grenseoverganger mot Sverige.

– Sverige har innført økt grensekontroll, men vi har ikke fått noen henvendelse om å øke kontrollen på norsk side, sier operasjonsleder Paul Horne i Øst politidistrikt til NTB.

For nordiske borgere er det tilstrekkelig å vise frem gyldig førerkort eller nasjonalt ID-kort utstedt i et nordisk land ved grensekontrollen, ifølge pressesekretær Johanna Blomqvist i politiet i Sverige.



Ulike typer bankkort eller ID-kort utstedt av skattemyndighetene er ikke gyldige reisedokumenter, skriver polisen på sine nettsider. Dermed er pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort utstedt i et nordisk land gyldige reisedokumenter.

Forsterket på flyplassene

Beredskapen er forsterket på tre av Sveriges flyplasser i etterkant av gårsdagens angrep i Stockholm sentrum.



På Stockholms hovedflyplass, Arlanda, og på flyplassene Bromma og Landvetter i Göteborg er både passkontroll, grensekontroll og vanlig politikontroll forsterket.



