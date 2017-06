Kan ikke teste sæddonorer for alle arvelige sykdommer

– Vi kan teste for 4000 sykdommer, men hvis vi bare testet for 10 prosent av dem, ville det ikke være flere donorer igjen, sier Ole Schou, direktør for Cryos International i Århus i Danmark.

Man kan ikke teste alle sykdommer, da vil det ikke være flere donorer igjen, sier Ole Schou. Foto: Ellen Omland / NRK

I laboratoriet til det som er verdens største sædbank står store tønnelignende frysebokser på rekke og rad.

– Det er materiale til tusenvis av babyer i hver tank, sier Schou.

I løpet av de 30 årene Schou har drevet sædbanken, har 60.000 barn blitt til. 2500 norske kvinner har blitt gravide med sæd her fra.

En frysetank hvor nedfryst sæd oppbevares. Foto: Ellen Omland / NRK

Schou mener det er umulig å teste for alle sykdommer, og at vi må passe på å ikke leke for mye gud.

– Det fører ingen vei å teste hele tiden, sier Schou.

Søndag fortalte NRK at Sædbanken ved Oslo universitetssykehus ønsker å ta kontakt med sædgiver etter at to barn har fått påvist mulig arvelig sykdom.

Ca 30 000 strå med sæd ligger i hver frysetank hos spermbanken Cryos International i Århus i Danmark. Salg av sæd er big business. Foto: Ellen Omland / NRK

– Alle er bærere av arvelige sykdommer

Hvis tester for alle sykdommer så vil det ikke være noen donorer som klarer testen, for alle mennesker er bærere av arvelige sykdommer, mener Ole Schou.

– Da kan det heller ikke være noen som kan få barn naturlig. Vil vi det? spør Schou.

Det kan testes for hiv, hepatitt og kjønnssykdommer, men Schou mener at vi ikke kan unngå genetiske sykdommer. Da er det snakk om en helt annen etikk.

– Konklusjonen er faktisk at vi ikke kan unngå disse sykdommene, så vi må lære oss å leve med dem. sier Schou.

– Men blir det ikke annerledes når man har kjøpt sæd for å få et donorbarn?

– Jo, fordi vi har et produkt, og vi har et moralsk ansvar for å opplyse om det vi har, og vi har også et juridisk ansvar, sier Schou.

Donorer Ekspandér faktaboks Sæddonasjon, eller spermdonasjon, er en form for assistert befruktning hvor en mann donerer sperm til en spesiell klinikk, kalt sædbank, for at den skal brukes til å produsere et barn.

Sæddonasjon foregår ved at mannen donerer sæd som fryses ned, og deretter kan injiseres inn i en kvinnes kjønnsorganer. Ofte har kvinnen har i forkant blitt stimulert med hormoner for å sikre eggløsning, slik at sjansene for vellykket behandling økes

I Norge er det ikke tillatt med anonym sæddonasjon. Dette innebærer ikke at foreldrene har noen som helst plikt til å opplyse barnet om dets opphav, men at det har krav på å få vite identiteten til donor etter fylte 18 år dersom dette er ønskelig fra barnets side.

Det er bare barnet som kan be om å få donors identitet.

I Norge ble åpen donor påbudt i 2005, før den tid var det lukket donor.

I Danmark kan kvinner velge mellom lukket og åpen donor. En lukket donor skal for alltid være anonym, en åpen donor kan bli kontaktet av barnet etter at det har fylt 18 år.

Tidligere pleide man ikke å fryse ned sæden, men bruke den fersk, noe man i dag unngår for å kunne teste den for hiv og andre kjønnssykdommer.

I Norge kan bare heterofile og lesbiske som lever i et parforhold få sæddonasjon. Enslige har ikke lov til dette i Norge.

Tall NRK har hentet inn viser at fra de to sædbankene i Danmark har nesten 4000 norske kvinne blitt gravid med sæddonasjon. Dette gjelder inseminasjon på klinikker i Danmark og ved klinikker i Norge.

Blir ikke testet

– Du kan ikke sjekke for alle mulige tilstander, sier Gunnhild Bøyum, seksjonsleder ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS.

Når donorene blir vurdert om de er skikket til å donere sæd, er det henne de møter.

De gjør ingen utvidet gentester, og hvis ikke donoren forteller at det har vært noe arvelig i familien, blir de ikke utelukket.

– Hvis donor ikke vet om det, kan heller ikke vi får kjennskap til det, sier Bøyum.

Det finnes ikke noe registre over hvem som donerte før 2005, sier Bøyum. Derfor kan man heller ikke spore dem. Foto: Ellen Omland / NRK

Hvis det skal gjøres en gentest, er det mange ting som må sjekkes.

– Det er veldig vanskelig å gjøre en bred genetisk undersøkelse, og spørsmålet er hva man får igjen for det, sier Bøyum.

Kvinner som har blitt gravid Ekspandér faktaboks Siden 2005, har sædbanken ved Rikshospitalet brukt donorsæd ved assistert befruktning fra 155 norske, åpne sædgivere.

Totalt har 610 kvinner født barn etter behandlingen, eller har pågående svangerskap.

Totalt antall barn som er født eller på vei er 728.

Til sammenligning, har avdelingen brukt donorsæd fra 69 anonyme sædgivere i årene 2002-2004, når 144 kvinner fødte 172 barn.

Resultater før 2002 er ikke lett tilgjengelig, fordi behandlingene med intrauterin inseminasjon med donorsæd ble registrert adskilt fra øvrig aktivitet.

Kilde: OUS

