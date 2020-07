Kan få 1000 kroner i bot på stranda

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

100 Euro, eller rundt 1000 norske kroner er boten om man ikke bruker munnbind i den spanske regionen Andalucia. Fra midnatt 15.juli, må alle over seks år bruke munnbind på offentlige steder, uansett hvor de befinner seg.

– Jeg synes det er dumt at man må brukte maske overalt, sier Barry Martin fra London. Han er i Marbella med familien sin og skal være her i tre måneder.

– Det er mer smitte hjemme i Storbritannia, så derfor synes seg det er rart at det er så streng her nede, men de vil være bedre føre var enn etterpå snar, fortsetter briten.

Den britiske turisten Barry Martin var allerede lei av å bruke maske inne på supermarkedene. Nå er han pålagt å bruke maske også når han er ute i sola. Foto: Fredrik Jullumstrø / NRK

Med en gradestokk der kvikksølvet har krøpet opp til tallet 35 de siste dagene, er Barry og familien enige om at det er klamt for ansiktet å gå med maske ute.

– Man blir våt i hele ansiktet, pluss at om man har på solbriller så dugger de også.

Må finne ut av reglene selv

Det var mandag myndighetene i Andalucia bestemte at munnbind skulle bli pålagt i regionen fra og med onsdag. Tidligere har de samme tiltakene blitt innført også andre steder i Spania. Både politi og andre vakter påser at alle bruker munnbind, og de har altså muligheten til å gi både innfødte og turister 100 euro i bot om reglene ikke overholdes.

En politimann stopper to turister, der en av dem ikke brukte munnbind. Turisten slapp unna bot, men måtte ta på seg munnbindet. Foto: Fredrik Jullumstrø / NRK

– Siden det er første dag med disse restriksjonene, så har vi ikke gitt ut så mange bøter enda. Det har kun vært til de som motsier reglementet og viser avsky. Vi vil heller opplyse folk om at de må ta på seg munnbindet, og at det er pålagt å bruke det overalt, sier en politimann til NRK, som ikke vil si hva han heter.

– I morgen vil vi gi bøter, fordi det er opp til hver enkelt å finne ut hvilke råd og restriksjoner som gjelder for det områder man er i.

Smittesituasjonen i Marbella, på solkysten i Spania er lav, men spanske helsemyndigheter sier at det nå er mer enn 120 aktive utbrudd rundt om i landet, deriblant i Catalonia.

Vaktene har nettopp bedt flere personer på standa om å finne fram munnbindene sine så fort som mulig. De kan tilkalle politiet om folk ikke gjør som de sier. Foto: Fredrik Jullumstrø / NRK

Vaktene på standa påser at alle som ikke soler seg eller bader bruker munnbind. Skal man gå tur på standa, må man bruke munnbind.

Stort konsum

Et engangsmunnbind er anbefalt å byttes ut etter fire timers bruk. Om en familie på fire, med to voksne og to barn over seks år, skal på ferie til Costa Del sol i tre uker, kan de ende opp med å bruke over 300 munnbind i ferien. Det er god business for apotekene i landet.

– Ja, vi selger mye munnbind for tiden. Akkurat nå har jeg de bak disken, slik at noen ikke kan kjøpe alle på en gang, forteller en ansatt på et apotek i Marbella.