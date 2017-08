Kan det være lørdag hver dag?

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand og Dagbladets Martine Aurdal svarte på seerne og lesernes spørsmål på direkten. NRKs direkteteam på Karl Johan i Oslo, i Førde eller i Bodø stilte spørsmål fra folk direkte.

SMÅ KOMMUNER: Denne kvinnen kommer fra den lille kommunen Grane i Nordland og lurte på Senterpartiet kan stanse tvangssammenslåing. Du trenger javascript for å se video. SMÅ KOMMUNER: Denne kvinnen kommer fra den lille kommunen Grane i Nordland og lurte på Senterpartiet kan stanse tvangssammenslåing.

Olje og integrering

På sosiale medier og på gata strømmer spørsmålene på. I Bodø er naturlig nok en mulig oljeutvinning i Vesterålen, Senja og Lofoten et viktig tema.

– Hva gjør Arbeiderpartiet for å komme venstresida i møte med tanke på oljeboring, ville en forbipasserende i Bodø vite.

– Dette har blitt et spørsmål om småpartienes innflytelse i norsk politikk. Jeg tror miljøpartiene vil stå beinhardt på dette i forhandlingene etter valget, så det er lite sannsynlig at det vil bli satt i gang noen drilling der på veldig lang tid, svarte Dagbladets Martine Aurdal.

NORD-OMRÅDENE: En velger i gata i Bodø var opptatt av oljeboring i Vesterålen, Lofoten og på Senja.

Innvandring og integrering er også et hett tema i valgkampen. Noen var bekymret for «svenske tilstander» dersom Arbeiderpartiet kommer til makten, mens en twitterbruker ville vite hva Sylvi Listhaug og dagens regjering har gjort for å bedre integreringen.

– De har opprettet de såkalte «super-integreringsmottakene» som ser ut til å gå bra. Listhaug selv vil nok si at tilpasningen av antallet som kommer er et viktig tiltak i seg selv. Det har også kommet regelendringer som skal få folk raskere i jobb og raskere bosatt. Regjeringen har også satt rekord i bosetting av flyktninger i kommunene, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

Kommunesammenslåing

En kvinne NRK møtte i Bodø var opptatt av kommunesammenslåing, siden hun selv kommer fra en liten kommune.

– Klarer Senterpartiet å stanse tvangssammenslåing dersom de får stor oppslutning under valget?

Lars Nehru Sand heller kaldt vann i årene hennes.

– Senterpartiet er enige i de frivillige sammenslåingene, og det gjelder de fleste. Så er det 10 prosjekt hvor det er en grad av tvang. Der sier Sp at dersom den kommunen selv ønsker å søke om å få dette omgjort så vil de være positive. Det er kun én av disse kommunene som har signalisert at de vil gjøre det. Det store antallet kommer nok til å bli slik stortinget vedtok før sommeren, sier Sand.

