Kan bli streik i Oslo kommune og i staten fra torsdag

Ved midnatt er det meklingsfrist for både statsoppgjøret, for lønnsoppgjøret i Oslo kommune, og siste del av kommuneoppgjøret.

Mer enn 1000 statsansatte kan bli tatt ut i streik fra torsdag morgen, dersom ikke partene finner en meklingsløsning hos Riksmekleren før midnatt.

Det er først og fremst ansatte i departementene og etater som blir tatt ut i et første streikeuttak.

Men det er også to andre meklinger som pågår samtidig hos Riksmekleren, der alle har frist ved midnatt for å unngå konflikt; oppgjøret i Oslo kommune og siste rest av kommuneoppgjøret.

– Det er mye som skal løses, og det er hele seks meklere som er i sving nå i de tre meklingene som pågår, sier riksmekler Mats Ruland.

Han sier at han er optimistisk med tanke på å finne en løsning i alle tre meklingene, men at det vil være vanskelig.

– Jeg er alltid optimist med tanke på at det er mulig å unngå streik, så får vi se om partene ser seg tjent med det når vi kommer utpå kvelden, sier Ruland.

Så lenge partene er i mekling har ingen andre enn mekler lov til uttale seg offentlig.

– Vi har lagt vekt på den situasjonen vi og landet befinner oss i, og et ønske om å skjerme befolkningen. Vi ønsker å ramme arbeidsgiver, altså staten, og presenterer et ansvarlig uttak, sa leder i YS Stat Pål N. Arnesen til eget nettsted for noen dager siden.

Alle de fire hovedsammenslutningene – LO, YS, Unio og Akademikerne – brøt forhandlingene med staten i september. Oppgjøret gikk dermed videre til mekling.

Samtalene startet hos Riksmekleren mandag.

En kilde sier til NRK at arbeidstakersiden i statsoppgjøret har vært opptatt av å ramme arbeidsgiver og i minst mulig grad andre.

YS stat: Har varslet at 70 ansatte vil bli tatt ut i streik i Forsvarsdepartementet

Har varslet at 70 ansatte vil bli tatt ut i streik i Forsvarsdepartementet LO stat: 100 ansatte vil bli tatt ut i streik i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

100 ansatte vil bli tatt ut i streik i Kommunal- og moderniseringsdepartementet UNIO: Tar ut totalt 110 ansatte, i Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Politietaten

Tar ut totalt 110 ansatte, i Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Politietaten Akademikerne : Vil ta ut 784 i streik

: Vil ta ut 784 i streik Streikeuttaket gjelder ansatte i Arbeids- og velferdsdirektoratet, NVE, Kripos, Barne- og familiedepartementet, Forsvarets forskningsinstitutt, Legemiddelverket, Politidirektoratet og Mattilsynet.

Som ofte før, har et hovedspørsmål vært lønnstillegg, hvor stor del av tilleggene som skal gis sentralt, og hvor mye som skal gis som lokale tillegg.

Fri fagbevegelse skriver at staten som arbeidsgiver åpnet forhandlingene med å si at hele frontfagsramma var brukt opp gjennom tillegg som ble gitt i fjor – som lønnsoverheng, anslag på glidning og kostnader til en pensjonsendring.

Dermed hadde ikke staten noen penger å forhandle om i år.

Oslo: Kan bli barnehagestreik i flere bydeler

Kommuneansattes Hovedsammenslutning ‑ Oslo (KAH): Tar ut 1677 i streik, hvorav 1610 i Fagforbundet.

En rekke virksomheter i Oslo kommune vil rammes, blant annet aktivitetsskoler, barnehager og bydelsadministrasjon.

Dette gjelder i bydelene Østensjø, Alna og Frogner.

I tillegg tas det ut medlemmer i en rekke av kommunenes etater.

Unio Oslo: 40 tas ut i streik, ved Deichman bibliotek samt hos Riksantikvaren.

YS Oslo: Tar ut totalt 50 i streik. 40 er Delta-organiserte i Utdanningsetaten samt 10 organisert gjennom Parat.

Akademikerne: 0 tas ut i første streikeuttak dersom det blir konflikt.

Leger og lektorer

Årets kommuneoppgjør er i stor grad overstått.

Tre av de fire sammenslutninger – LO, YS og Unio – ble i september enige med motparten KS, mens Akademikerne som eneste arbeidstakerorganisasjon brøt forhandlingene.

– Årets oppgjør er spesielt, og vi gikk inn i forhandlingene med lave økonomiske forventninger. Vi var løsningsorienterte, men kunne ikke anbefale tilbudet fra KS, sier leder for Akademikerne kommune Jan Olav Birkenhagen.

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt krav om kollektive, lokale forhandlinger for lektorer. I tillegg mente Akademikerne at tilbudet til lektorene var for lavt.

Dersom det blir konflikt er det så langt ikke tatt stilling til hvem som blir tatt ut i streik.

Det er også uenighet mellom Legeforeningen og KS om en særavtale som regulerer legevakt – og det er egne forhandlinger mellom foreningen og KS om dette.

Etter det NRK forstår er det ikke gitt at utfallet av disse to meklingene nødvendigvis blir det samme.