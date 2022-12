Kan bli full ny rettsrunde i Baneheia-saken

Torsdag ble Viggo Kristiansen frikjent for Baneheia-drapene. Men frifinnelsen betyr ikke at Baneheia-saken er over.

Kristiansens forsvarer, Bjørn André Gulstad, sier til NRK at de forventer at nå tas ut en tiltale mot Jan Helge Andersen.

– Det er jo helt naturlig konsekvens av at man nå har fått en frifinnelse av Viggo Kristiansen, at man retter søkelyset mot alternativ gjerningsmann. Da er det ikke så mange andre alternativer som står igjen enn Jan Helge Andersen, sier han.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for sin rolle i barnedrapene, men har sonet ferdig dommen.

Viggo Kristiansens far Svein gir en klem til forsvarer Bjørn Andre Gulstad etter at rettsmøtet ble hevet torsdag. Foto: Marius Christensen / NRK

Resultatene av den nye etterforskningen tyder på at det var én gjerningsperson som begikk begge drapene, og Jan Helge Andersens DNA har blitt funnet på begge jentene.

I sommer ble han siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), som han tidligere er frikjent for.

Gulstad mener bevisene som ble brukt for å frikjenne Kristiansen er nok til å dømme Andersen.

– Bevisene som er en del av begrunnelsen for at Viggo Kristiansen ikke kan holdes ansvarlig i saken, er at nettopp Jan Helge Andersen bevismessig knyttes sterkere til det drapet han ble frifunnet for.

Påtalemyndigheten kan ikke si noe om når, eller om, han vil tiltales for drapet.

Før han eventuelt blir tiltalt for drapet, må Gjenopptakelseskommisjonen bestemme at saken fra Kristiansands byrett i 2001 skal gjenåpnes.

– Det vi har fått mandat til å levere en innstilling på, er om påtalemyndigheten skal forsøke å begjære den frifinnelsen gjenåpnet. Vi skal levere den innstillingen, det pågår noe etterforskning nå, men jeg kan ikke si noe om tidshorisont, sa statsadvokat Andreas Schei til NRK etter den historiske dommen i Borgarting lagmannsrett.

Les også: Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken



Uoppklart

Etter at Viggo Kristiansen torsdag ble frifunnet for Baneheia-drapene betyr det at et av drapene er uoppklart.

KOMMISJONEN: Siv Hallgren, leder i Gjenopptakelseskommisjonen

– Påtalemyndigheten må vurdere de bevisene de har. De kan selvfølgelig henlegge dette, men et alternativ er at de begjærer gjenåpning av den delen av saken som Andersen ble frifunnet for, sier Siv Hallgren, leder i Gjenopptakelseskommisjonen til NRK.

Påtalemyndigheten må gjennom Gjenopptakelseskommisjonen før de kan ta ut en tiltale.

– Han er jo rettskraftig frifunnet i en dom og da er det opp til Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne også til ugunst. Men det er altså bare påtalemyndigheten som kan be om eller begjære den gjenåpnet, sier Hallgren.

Hun sier at det ikke skjer ofte at saker gjenopptas mot personer som har blitt frikjent.

– Det skal litt til for at påtalemyndigheten begjærer gjenåpning til ugunst for siktede.

Ifølge Hallgren er det vanskelig å si hvor lang tid det vil ta på å behandle en eventuell begjæring fra påtalemyndigheten, men hun sier dette er en sak som i så fall vil bli prioritert.

Andersens forsvarer, Svein Holden, forventer at siktelsen mot klienten blir henlagt.

– Jan Helge Andersen opprettholder sin forklaring om Viggo Kristiansens rolle i saken. Etter min vurdering er det ikke grunnlag for å tiltale Jan Helge Andersen, og jeg forventer at siktelsen blir henlagt på bevisets stilling, sier Holden til NRK.

SIKTET: Jan Helge Andersen er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen står dette drapet uoppklart. Foto: Runar Henriksen Jørstad

Full behandling

Jan Helge Andersen ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Kristiansand byrett. Verken han eller påtalemyndigheten anket skyldspørsmålet for Andersen, kun straffutmålingen.

Dermed må saken opp for tingretten igjen, dersom han tiltales for drapet på 10-åringen.

Ifølge straffeprosessloven «nullstilles» saker som blir gjenopptatt. Det betyr at tingretten må få behandle saken i full bredde, akkurat som første gang – det vil si at det kan legges frem alt av tekniske bevis og vitner som kan belyse saken.

Normalt vil dette bety både politifolkene som etterforsket saken og vitner som Viggo Kristiansen og de pårørende. Dersom det blir en ny runde i retten, kommer Kristiansen til å vitne mot sin tidligere kamerat.

– Han har vitneplikt som alle andre, så han må stille hvis han blir innkalt, sier forsvarer Gulstad.

– Foreldrene er forberedt

BISTANDSADVOKAT: Audun Beckstrøm er bistandsadvokat for foreldrene i Baneheia-saken. Foto: Christian Breidlid / Christian Breidlid

Bistandsadvokaten til foreldrene i Baneheia-saken, Audun Beckstrøm, sier de er forberedt på en eventuell full ny behandling i retten.

Foreldrene forventer at saken blir oppklart, sier han til NRK.

– Hvis kommisjonen kommer til at saken skal gjenopptas til ugunst for Andersen, mener jeg saken må behandles i tingretten som førsteinstans. Sannsynligvis blir det da Oslo tingrett, sier Beckstrøm.

Viggo Kristiansens forsvarer mener Jan Helge Andersen også bør tiltales for falsk forklaring.

– Det å bidra til at en annen person blir urettmessig straffeforfulgt, uskyldig dømt og sitter inne i 20 år er en alvorlig straffbar handling. Dette er noe han har bidratt til gang på gang i sine forklaringer opp gjennom årene, seinest i sommer, sier Gulstad til NRK.