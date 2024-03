Ved Norges største universitetscampus brumler det i kjelleren.

Superdatamaskinen Idun er en av Norges smarteste og kraftigste. Så kraftig at spillvarmen varmer opp hele Gløshaugen i Trondheim. Den prøver nemlig å finne ut av hva vi skal bruke kunstig intelligens til.

Det er den ikke alene om. Regnekraft har blitt Silicon Valleys nye gull. En kamp om datakapasitet har startet.

Men for å forstå denne kampen må vi forstå hva KI egentlig er, og hva den kan gjøre.

– Kan ikke finne på noe nytt

De fleste av oss har hørt om eller brukt ChatGTP, Googles Gemini, eller andre språkmodeller. De genererer tekst.

OpenAI, selskapet bak ChatGTP, har det siste året opplevd eventyrlig vekst. På to måneder etter lansering strømmet over hundre millioner brukere til tjenesten, ifølge The Verge.

– De modellene er skikkelig bra, til og med på nynorsk, forteller Gunnar Tufte, professor ved informatikk på NTNU.

Professor i Informatikk ved NTNU, Gunnar Tufte, liker ikke at kommersielle krefter støvsuger markedet for grafikkort. Foto: Lars Os / NRK

Han er imponert over at de store selskapene, med OpenAI i front, har utvikla et verktøy som de fleste av oss kan bruke i hverdagen.

Men det er viktig å huske at det bare er et verktøy og språkmodeller.

Ingen av dem kan «finne på noe nytt».

– Enkelt forklart så regner modellene ut det mest sannsynlige svaret. Skriver du inn et spørsmål, ser den statistisk på ordene, og fyller inn det første logiske ordet basert på hva den har lært.

Men meningen med teksten eller svaret du vil ha, vet den ikke.

Så smarte er de nemlig ikke – ennå.

For å forstå hva som skjer under panseret til disse modellene, må vi forklare hva som er hjernen.

Hjernen bak

I alle datamaskiner, i laptoper så vel som mobiler og nettbrett, sitter en så kalt CPU. Den er veldig flink til å løse alle oppgaver, alt fra å drive tekstprogrammet Word, til å kalkulere matematikk.

Men CPUen er ikke en ekspert i alle oppgaver.

En KI-modell som er trent opp på språk for eksempel, trenger bare å kunne regne ord.

Å regne mye.

Derfor er det i dag grafikkort, såkalte GPUer, som er best til språkmodeller som ChatGTP. Og de kortene er det nå rift om. Ett kort koster flere hundretusen kroner.

Selskapet Nvidia ble etablert i 1993 i USA for å produsere grafikkort til spillindustrien. På det tidspunktet begynte spill å bevege seg mot mer filmatiske og realistiske sekvenser.

Datamaskinene måtte ha regnekraft for å kunne vise høyoppløselige animasjoner.

Først var de enkle og firkantete 3D-modeller. Men etter hvert har utviklingen skutt voldsom fart.

I dag er spill tilnærmet naturtro i grafikken.

ff7-rebirth-2 Du trenger javascript for å se video.

Mye av æren kommer fra Nvidias grafikkprosessorer – de «magiske» grafikkortene.

Det har Silicon Valley funnet ut at er dagens beste løsning for å trene KI-modeller.

De største teknologiselskapene Meta, Amazon, Tesla, Apple, Microsoft, og Alphabet (Google) – kniver nå om de kraftigste maskinene på markedet.

Og det vet Nvidia. Derfor har de utvikla spesielle grafikkort som vanlige konsumenter, gamere, videoredigerere og animatører, bare kan drømme om.

Nvidia-sjef Jensen Huang kan le helt til banken. Aksjen deres har steget 1.923 prosent på fem år takket være KI-utviklingen. Foto: I-HWA CHENG / AFP

Men kampen om grafikkort kan gå på bekostning av forskningsmiljøer, frykter NTNU.

Det kan også bety at vanlige grafikkort til vanlig folk blir nedprioritert.

– Vi var heldige som fikk tak i noen helt nye noder nylig, sier Tufte og viser oss en del av superdatamaskinen Idun. En node er en datamaskin med en CPU og flere GPUer og bygget for å stå i skap, der de surrer og går døgnet rundt.

Nede i kjellerrommet på NTNU bråker det omtrent like mye som på en konsert, og varmen som genereres ligger på litt under 35 grader.

Inne i dette rackskapet sitter det grafikkort for millioner av kroner. NTNU skulle gjerne hatt mange fler. Foto: Lars Os / NRK

I disse skapene befinner flere av grafikkortene alle nå er ute etter. OpenAI er et av selskapene som jakter på ressursene.

Selskapets leder, Sam Altman er ifølge Wall Street Journal på jakt etter svimlende syv tusen milliarder dollar for å videreutvikle en ny KI-modell som kan generere video.

– Det er selvsagt frustrerende for oss at disse multinasjonale selskapene med enorme ressurser kjøper opp maskinvaren. Hva vil de egentlig tjene penger på? Jeg tviler på at Musk og Zuckerberg ønsker å bruke milliardene sine på værmodeller, det blir det ikke mye verdi av, sier Tufte.

Og når så mye penger blir pumpa inn i utviklingen, forventer investorer at de tjener på det.

Ifølge The Verge har imidlertid ikke selskapene klart å levere på de forventede resultatene.

– Galopperende investeringer i teknologisektoren er bra for utviklingen, men faren for at de med pengesekken mister troa, er også til stede. Da kan KI-utviklingen krasje, sier Tufte.

Energiforbruket kan eksplodere

NTNUs superdatamaskiner, inkludert Idun, bruker godt over én megawatt, (til sammenligning bruker en LED-lyspære rundt 5 watt), for tunge utregninger.

Tufte er ikke alene om å tenke på kraftbruken i dagens datamaskiner og serverparker. Bare i Norge har vi minst 18 serverparker. Det er store haller som gjerne er plassert i kjellere eller inne i fjell, som inneholder millioner av datamaskiner. De bruker enormt mye energi, nesten 5TWh.

I takt med utviklingen av KI-modeller vil det kreve enda mer kraft i framtida. Og mer regnekraft betyr høyere energibruk.

Googles planlagte datasenter i Skien har søkt om å bruke rundt 5 prosent av all strøm i Norge.

Les også Investeringen av et Google-senter i Skien er gigantisk – det blir også strømforbruket – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio

– Nå vet vi ikke hvor mye av Googles senter som blir brukt til kunstig intelligens, men gitt dagens utvikling er jeg ikke i tvil om at de satser på det.

Forskeren sammenligner energibruken med menneskets hjerne.

– Tenk om datamaskinene kunne gjøre det samme som hjernen vår, og bruke like lite energi. Det ville vært revolusjonerende, sier Tufte engasjert.

Hjernen vår trenger rundt 30 watt for å fungere. Da kan vi utføre små praktiske oppgaver, komponere musikk og drive med fysisk aktivitet. Og vi kan lære fra ett enkelt eksempel, ikke millioner som disse KI-modellene krever.

– Det vil dessverre ta lang tid før vi kommer dit, men vi må løse energibehovet kunstig intelligens bruker, sier Tufte.