Kamp om ledervervet i Unge Høyre

Etter at sittende leder i ungdomspartiet, Sandra Bruflot, kunngjorde at hun ikke stiller til gjenvalg, er det to kandidater som vil bli leder av Norges nest største ungdomsparti ved årsmøtet 2.–4. oktober.

Amalie Gunnufsen, nåværende sentralstyremedlem, sa lørdag kveld at hun ønsker å stille til ledervervet.

Sentralstyremedlem Amalie Gunnufsen ønsker også å bli leder av Unge Høyre etter landsmøtet i oktober. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Å være med å lede Norges viktigste politiske ungdomsorganisasjon er et stort ansvar. Jeg er forberedt og motivert til å fortsette å ta det ansvaret og sørge for at Unge Høyre tas til nye høyder, skrev hun på sin Facebook-profil.

Søndag kveld sier også 2. nestleder Ola Svenneby at han ønsker å ta på seg vervet.

2. nestleder i Unge Høyre, Olav Svenneby, i debatt med Krfs nestleder Olaug Bollestad i Politisk Kvarter. Foto: Skjermdump

Til NRK sier han at han har vokst opp i partiet, og at han mener det ikke er noe annet verv der man kan påvirke mer som ungdomspolitiker.

– Man kan velge både meg og Amalie og få en veldig god leder. Det jeg har fokusert med meg selv er at jeg vil ha en tydelig Unge Høyre-leder som tørr å ta debatter – ikke fordi det er populært, men fordi det er det riktige. Jeg kan gjøre en god jobb til å bidra med akkurat det.

Dermed ligger det an til kamp om ledervervet foran landsmøtet.

– Ingen dramatikk

Bruflot begrunner sitt valg med at hun venter et nytt barn, og sier det ikke er noe dramatikk innad i partiet som påvirker konklusjonen.

– Jeg har allerede fått et barn som Unge Høyre-leder. Det står jeg 100 prosent inne for, og mener det bør være mulig. Vi taper mye om vi ikke tørr å ta sjansen på damer i en viss alder tar slike verv. Når det kommer en til, og det skjer i starten av en ny periode, og vi i tillegg har masse flink folk som kan bli fantastiske ledere av Unge Høyre. Da er det på tide å gjøre noe annet, sier hun.

Hun er spurt av nominasjonskomiteen i Buskerud Høyre om hun vil stå på liste foran stortingsnominasjonen neste høst.

Hun vil dog ikke si om hun har bestemt seg i det spørsmålet.

– Men hvis det blir noe annet enn politikk, har jeg godt av det og, sier hun.