I fire dager har det demokratiske partiet varma opp scenen på landsmøtet i Chicago for Kamala Harris.

Rett etter klokka 02 norsk tid melder det amerikanske underholdningsnettstedet TMZ at Beyoncé skal opptre. Reuters siterer også nettstedet.

Det har også vært spekulert i om det er Taylor Swift som dukker opp.

Beyoncé har gitt tillatelse til at sangen hennes «Freedom» kan brukes som valgkamplåt.

Beyoncé står ikke på det offisielle programmet, og det er heller ikke bekreftet fra kampanjeteamet til Harris.

Gleder seg til talen til Harris

I salen i Chicago forteller folk at de har store forventninger til Harris' tale, og til hvem andre som kan dukke opp.

– Tenk, vi har nominert en kvinne som presidentkandidat for andre gang, sier norske Christina Skovsgaard. Foto: Tove Bjørgaas / NRK



– Det er veldig spennende altså. Vi er heldige som får være her på en så historisk dag, sier norske Christina Skovsgaard.

Hun er delegat for Democrats Abroad som er demokrater som bor i utlandet, og som også er med på å nominere presidentkandidaten.

Og den siste måneden har hele partiet kasta seg rundt for å løfte henne opp som presidentkandidat for Demokratene, etter at president Joe Biden trakk seg fra kandidaturet.

Tim Walz aksepterte nominasjonen som visepresidentkandidat i går.

I natt skal Kamala Harris holde sin viktigste tale så langt i valgkampen for å bli USAs neste president.

Det er venta at hun vil akseptere nominasjonen som presidentkandidat for Demokratene, og at hun vil si noe om hva hun vil prioritere videre i valgkampen.

Hun har tidligere gitt løfter til velgerne i vippestaten Nord-Carolina om å redusere prisene for den jevne amerikaner.

Stor støtte i partiet

Så langt har landsmøtet gått ut på å hylle Harris, og snakke om hvor splittende presidentkandidaten til Republikanerne, Donald Trump, er.

Fra talerstolen har store navn som Oprah Winfrey bedt folk velge Harris i årets presidentvalg.

Blant talerne på landsmøtet, har Harris fått full støtte av tidligere president Barack Obama.

– USA er klar for en ny fortelling. Vi er klare for president Kamala Harris. Og Kamala Harris er klar for jobben, sa han.

Tidligere førstedame Michele Obama erklærte fra talerstolen at håpet var tilbake i USA.

– Kamala vet, som vi også gjør, at uansett hvor du kommer fra, uansett hvordan du ser ut, hvem du elsker, hvilken religion du har, eller hva du har på konto, så har alle rett til å bygge et anstendig liv, sa hun i talen sin.

Eksperter syns partiet ser ut til å være mer samla nå enn før valget i 2016, som var forrige gang ei kvinne hadde presidentkandidaturet for partiet.

Tok over etter Biden

Det er bare en måned siden nåværende president Joe Biden trakk seg fra gjenvalg, etter press fra både partiet og viktige støttespillere.

Flere var bekymra for alderen og helsa hans, og minte det var på tide med yngre og friskere blod i det tunge kandidaturet. Biden la selv vekt på dette i sin første tale til folket etter valgkamp-exiten:

– Det er tid for å sleppe inn nye og yngre stemmer, sa han da.