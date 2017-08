Kaller Støres bryggeoppussing for fillesak

Tirsdag publiserte Finansavisen en sak om brygga til Jonas Gahr Støre i Kilsund STØTTER STØRE: Minerva-kommentator Jan Arild Snoen mener Støre har gjort «alt man kan forvente og mer til» som oppdragsgiver for brygga si. Foto: NRK ble pusset opp i 2011, der deler av jobben ble gjort uten at det ble betalt skatt og moms.

Til NRK sa Støre at han betalte på skikkelig måte, som avtalt.

– Dette er en fillesak, sier Jan Arild Snoen, kommentator i det konservative tidsskriftet Minerva.

Snoen mener Støre har gjort «alt man kan forvente og mer til» som oppdragsgiver for brygga si.

– Dersom noen ikke har betalt moms og skatt nedi her, så kan ikke han lastes for det.

Kontroversielt boligprosjekt og husmaling

Støre har også tidligere blitt møtt med andre tilfeller om påstander om uryddige arbeidsforhold:

I 2011 brukte Støre et polsk firma til å male huset sitt. Firmaet markedsførte seg som malermester uten å være det.

I mai i år kom det andre påstander om uryddige arbeidsforhold mot Ap-lederen da Dagbladet avslørte« løsarebeiderkontrakter» i boligprosjekter i et firma der Støre var medeier.

I Politisk valgkvarter onsdag avviste Støre at malerfirmaet var et useriøst firma:

– Det ble utført et oppdrag etter nøye avtale. Det ble påstått at de ikke betalte moms, men de kunne legge fram innbetalinger til momsregisteret og timelister. Det ble også stilt spørsmål ved at han ikke kunne kalle seg malermester, at han ikke hadde nok stillas. Det burde han sikkert hatt orden på, men jeg mener at jeg forsikret meg grundig om det.

Til arbeidskontraktene i boligprosjektet har Støre tidligere uttalt at han ble overrasket over avsløringen, og at han hadde fått forsikringer om at arbeidet på byggeplassen fulgte regelverket. Han solgte seg deretter ut av firmaet.

Du trenger javascript for å se video.

Snoen: – Forsterker meninger du har fra før

– Bryggesaken er så liten at jeg ikke tror den skader ham, men det er klart at det går an å se et mønster i dette, og da er det ikke gunstig for Støre, spesielt denne saken i vår var nok uheldig for ham, sier Minerva-kommentator Jan Arild Snoen.

– Kan disse sakene skade Aps og Støres troverdighet når de har et seriøst arbeidsliv som en av sine kjernesaker?

– Bryggesaken bør i alle fall få Ap til å klargjøre hva de mener når de har lagt fram forslag om at bestiller skal ha ansvar nedover i kjeden for det som foregår. Her er det uklart om bestiller også gjelder privatpersoner og småoppdrag. Det synes jeg er uheldig.

– Kan disse sakene etterlate et inntrykk av at Støre ikke er redelig når det gjelder arbeidsliv?

– Jeg tror først og fremst dette forsterker meninger du har fra før. Jeg tror det er veldig få som skifter parti på grunn av denne saken her, sier Snoen.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand mener bryggesaken kan være negativ for Ap fordi den fjerner fokuset vekk fra deres politikk i valgkampen. Du trenger javascript for å se video. NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand mener bryggesaken kan være negativ for Ap fordi den fjerner fokuset vekk fra deres politikk i valgkampen.

Aardal: – Et problem hvis det blir en mediesak

Professor i statsvitenskap, Bernt Aardal, mener i likhet med Snoen at bryggesaken er «tynn»:

– Dersom dette blir en mediesak som slås veldig opp, så er det klart at Støre må bruke tid på å forsvare seg og forklare istedenfor å bruke tiden på å være på offensiven for det trenger et opposisjonsparti og en statsministerkandidat i denne situasjonen.

Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, mener heller ikke at bryggesaken er en alvorlig sak, men mener den kan bli forstyrre valgkampen for Ap og Støre.

– Saken kommer til å bli delt i sosiale medier, og det vil ikke se bra ut, så det er et problem for ham, sa Alstadheim til NRK i Politisk valgkvarter.

– Men det store problemet for Støre og Ap er at de ikke har klart å få noen sving på valgkampen sin. De strever med å ha et klart budskap i valgkampen om hvorfor Støre bør overta som statsminister.