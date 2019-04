Kaller SAS-ledelsens fremgangsmåte forkastelig

SAS jobber med å gi pilotene forutsetninger for bedre balanse mellom jobb og fritid. IInformasjonssjef Knut Morten Johansen sier flyselskapet det siste året har hatt som mål å få individuelt tilpassede arbeidsskjemaer for alle flyvende.

– Ambisjonen er at vi innen fem år skal kunne få på plass en «self-scheduling», som i praksis gir den enkelte gode muligheter til å påvirke et arbeidsskjema tilpasset livssituasjonen, og for å få så god balanse som mulig, sier han.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS. Foto: Pressefoto SAS / SAS

Johansen opplyser at det investeres titalls millioner i arbeidet.

– En mer individuelt tilpasset arbeidsplan reduserer uforutsigbarheten. En ordning med fem dager på og fire dager fri, som er en mer statisk arbeidsplan, ville virke svært negativt inn på vårt mål om å kunne fly når våre kunder ønsker å fly, sier han.

Avviser forbedringer

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, mener det ikke har kommet noen konkrete forbedringer fra SAS om kravet til en mer forutsigbar arbeidsdag.

– Alt dette som SAS refererer til er et arbeid vi ikke vet omfanget av eller målet for. Nå er vi i forhandlinger og har rettet krav mot selskapet når det gjelder forutsigbarhet og arbeidsplan. Å snakke om at vi om fem år kanskje har ett eller annet system som vil fungere er rett og slett ikke bra nok, sier han.

Ber pilotene nedjustere kravene

Ifølge Johansen er døren åpen for videre forhandlinger.

– Etter at det ble et brudd har vi i helgen sett at det kommuniseres fra pilotforeningene at lønn ikke lenger er like viktig. Det er et helt annet budskap enn det som har vært i forhandlingene hvor lønnskravene har vært mange ganger høyere enn alle andre grupper i SAS har fått.

– I lys av at lønnsspørsmålet ikke er like viktig for pilotene, så håper vi at man setter seg ned og nedjusterer kravene, slik at vi igjen kan gå inn i reell forhandling hos meklingsmannen, sier han.

Pilotene skal ha krevd over ti prosent gjennom vårens forhandlinger, ifølge Johansen.

– Alle ansatte har vært gjenstand for en lønnsøkning på 1,8 til 3 prosent. Man kan ikke tilby en så høytlønnet gruppe mange ganger mer enn de øvrige medarbeiderne i selskapet, eller sammenlignet med i samfunnet for øvrig, mener Johansen.

Dette har du krav på hvis du blir rammet av flystreik Ekspandér faktaboks Ta kontakt med flyselskapet for informasjon og møt opp på flyplassen.

Blir flyet innstilt har du rett til å velge mellom å få pengene tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt.

Blir flyet ditt forsinket i mer enn fem timer, har du også rett til å velge mellom å få pengene tilbake for billetten, ombooking, eller å reise på et annet tidspunkt

Du har rett til å bli tatt hånd om, som mat og hotell, mens du venter på flyet skal komme i lufta eller ved ombooking.

Du har som hovedregel ikke rett på erstatning, men du har alltid rett på erstatning for tapt bagasje. Kilde: Forbrukerrådet

Står fast på kravene

Pilotleder Skogvang avviser at kravet om lønnsøkning er mindre viktig for pilotene enn kravet om en mer forutsigbar arbeidstid.

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang. Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix

– I dag har 60 prosent av pilotene arbeidsplaner uten noe som helst forutsigbarhet. At disse pilotene får en mer forutsigbar arbeidsdag er hovedkravet.

Før forhandlingene ble to avtaler avsluttet, som ifølge Skogvang har skapt mye oppmerksomhet i forhandlingsrommet.

– SAS mener de ensidig kan fjerne disse avtalene. Det kan ikke bare være slik at partene i arbeidslivet bare kan fjerne en avtale og så skal den andre part måtte bruke forhandlingskraft hvert år for å få de inn igjen. Den fremgangsmåten som er blitt brukt av SAS er totalt forkastelig, sier Skogvang

Det tredje kravet til pilotene gjelder lønn.

– Så har vi et lønnskrav som er en vanlig lønnsjustering, men så har vi også et etterslep. Vi har sammenlignet oss med alle våre konkurrenter og mener vi kan begynne en reise der vi tar igjen det vi har bidratt med og den store forsakelsen i 2012 da vi var med på å redde selskapet.

Informajsonssjefen i SAS sier at rollefordelingsavtalen som ble laget i 2004 ble til i en tid da SAS-guppen besto av en en rekke selskaper som Spanair, Air Baltiv, BMI og Widerøe.

– I 2019 er ikke den relevant. Hva gjelder jobbsikkerhet ble pilotforeningen under forhandlingene tilbudt livslang jobbgaranti for samtlige piloter. Dette takket de nei til, sier Johansen, og legger til:

– Det var pilotforeningene som sa opp tariffavtalene i fjor sommer, og med det satte oss i en situasjon med nye forhandlinger rundt hele avtalekomplekset.

Føler seg trakassert

Skogvang også reagerer på direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfarts uttalelser de siste dagene.

– Han har karakteristikker av pilotene. At han ikke har større respekt enn det er med på å forverre forhandlingene. Det er et kollektivt sinne mot måten SAS og NHO opptrer og prøver å sette oss i et dårlig lys, sier Skogvang.

Lothe kjenner seg ikke igjen i Skogvang sine uttalelser.

– Ingen ønsker å trakassere arbeidstakerne, men vi må kunne få frem at SAS pilotene har lønnsvilkår i øverste sjikt i norsk arbeidsliv og som holder god bransjestandard. SAS har jo også mange søkere til pilotstillinger og har nesten ingen avgang til andre selskaper. Dette viser at SAS har åpenbart har gode og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.