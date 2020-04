Kaller inn til ekstraordinært møte om ansettelsen av Tangen

Det bekrefter leder av representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb til NRK.

– De tilbakemeldinger jeg har fått, fra medlemmer både i Den faste komité og representantskapet, heller vel til at det blir et ekstraordinært møte. Dette er ikke noen normal situasjon, sier representantskapets leder Julie Brodtkorb til NRK.

NRK meldte mandag morgen at representantskapet i Norges Bank etter all sannsynlighet vil sette ned granskning av prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Ønsker en redegjørelse for ansettelsesprosessen

Representantskapets rolle er å ha tilsyn med Norges Bank og med oljefondet.

Sjef i Norges Bank, Øystein Olsen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Hva er det dere vil at Øystein Olsen skal svare på?

– Det vi har bedt sentralbanksjefen komme til representantskapet for, er å gi en redegjørelse over prosessen i forkant av ansettelsen av ny sjef i Oljefondet.

Det blir da opp til representantskapet å beslutte om det skal nedsettes gransking om saken. Den vil dreie seg om hvorvidt hovedstyret i Norges Bank gjorde en god nok jobb da de ansatte Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Det vil også se på om avtroppende sjef Yngve Slyngstad opptrådte innenfor regelverket da han deltok på det påkostede seminaret i USA.

– Nrk har meldt at Norges Bank kun har fått innsyn i noen av klientene til den nye sjefen Nikolai Tangen og det er ikke etterspurt fullt innsyn. Er dette noe dere vil ta opp?

– Det er særdeles viktig at hele Norges befolkning har høy tillit til Norges Bank, og til oljefondet. Skal man ha det, må man ha åpenhet, så det er et av de spørsmålene som er naturlig, også, at sentralbanksjefen svarer på ovenfor representantskapet slik at man nå sørger for at vi kan være trygge på at ikke private investeringer blandes med oljefondets investeringer, sier Brodtkorb.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kaller også inn til pressebrifing tirsdag for å orientere om sin rolle i saken. Han har tidligere tatt selvkritikk på at han ikke informerte bedre om at han deltok på seminaret, samt at han ikke opplyste Stortingets gaveregister om at han var påspandert under oppholdet.

Trygg på at Tangen er et godt valg

Få måneder før det ble klart at Tangen blir Yngve Slyngstads etterfølger som sjef i Oljefondet, fløy han inn flere internasjonale og norske samfunnstopper til en påkostet, privat konferanse i USA, avslørte VG lørdag.

Selv sier sentralbanksjefen at han er trygg på at Tangen er et godt valg.

– Vi var og er veldig trygge på at han er et godt valg. Vi tror, ut fra det klare inntrykket vi har, gjennom grundige samtaler og vurderinger av Nikolai Tangen, med hans bakgrunn i finanssektoren, med hans lederegenskaper og hans visjoner, at han vil kunne gi fondet et nytt løft framover, sa Olsen til NRK mandag kveld.

– Avhengig av full tillitt

Hans Andreas Limi (FrP) mener en oljefondssjef er avhengig av full tillit i befolkningen.

Tidligere parlamentarisk leder i FrP, Hans Andreas Limi, påpeker at en oljefondsjef er avhengig av å ha støtte i folket. Foto: NRK

– Sjefen for oljefondet er helt avhengig av full tillitt, både i Norges innbyggere og i norske miljøer, men også i utlandet.

Han fortsetter:

– Vi kan ikke ha noe som hefter ved en ny sjef, sier Limi til NRK.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker sier at det er klart at bråket rundt Tangen rokker ved tilliten hans.

– Skal man være øverste leder for en så viktig samfunnsinsitusjon, både symbolsk og finansielt, som Oljefondet, så er det utrolig viktig å ha samfunnets tillit i ryggen.

–Nå er det viktig at representantskapet i Norges Bank, som fører tilsyn med banken, at de klarer å sette punktum for alle spørsmålene rundt Tangen dersom han skal ha sjangs til å starte jobben som oljefondsjef til høsten med samfunnets tillit i ryggen, sier Becker.