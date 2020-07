Kaller Høie inn på teppet etter at sensitiv informasjon fra sykehus lå ute på nett

NRK avslørte onsdag at enda et sykehus har hatt personsensitiv informasjon lett tilgjengelig ute på nettsidene.

UNN, Oslo universitetssykehus, sykehuset i Østfold er sykehusene som har gjort dette.

– Det er helt uakseptabelt. Også er det ganske pinlig for helseministeren at NRK som avdekker dette, og ikke interne kontrollsystemer, sier Tellef Inge Mørland i Ap.

Han reagerer spesielt på at hvis denne typen informasjon kommer på avveie kan det i verste fall være farlig for pasienten det gjelder, og viser til opplysningene om barnevern, som lå ute på nettsidene.

– Enkelte bor på hemmelig adresse fordi noen er ute etter å ta dem. Da skal ikke det offentlige og helsevesenet vårt avsløre hvor folk bor.

– HELT UAKSEPTABELT: Det er ganske pinlig for helseministeren at NRK avdekke, og ikke interne kontrollsystemer, sier Tellef Inge Mørland i Ap. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Et politisk ansvar

– Høie har vært fraværende. Han må komme på banen og ta en oppvask. Og komme med tiltak vi kan stole på at dette nå blir satt en stopper på – og nærmest koste hva det koste vil, sier Kjersti Toppe i Senterpartiet.

Hun tok initiativ til å sende brevet til helseminister Bent Høie der de ber om å møtes på Stortinget. Sammen med Åshild Bruun- Gundersen (Frp), Tellef Inge Mørland (Ap) og Nicholas Wilkinson (SV) reagerer alle på hvor alvorlig dette er.

Toppe sier det er Bent Høie sitt ansvar.

– Helseforetakene har et ansvar, men til syvende og sist er det et politisk ansvar, sier Toppe.

POLITISK ANSVAR: Bent Høie har delegert ansvaret til helseforetakene. – Når det skjer feil, og grov svikt, er det Høie som står til ansvar, sier Kjersti Toppe i Sp. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Vil vite om dette får konsekvenser

Toppe sier de skal spørre Høie om helseforetakene har et system som hindrer at denne type glipper opptrer, og hva regjeringen har gjort for å sikre journalsystem.

Åshild Bruun- Gundersen i Frp sier at de trenger å vite hvordan dette vil få konsekvenser for dem som har vært ansvarlige for informasjonen som har blitt lagt ut.

– Det er såpass alvorlig at vi i Fremskrittspartiet er nødt til å få en grundig redegjørelse fra helseministeren av hvordan han har tenkt til å håndtere denne situasjonen. Og hvordan han har tenkt til å gjenopprette tilliten til at sensitiv pasientinformasjon ikke skal komme på avveie på den måten i fremtiden, sier hun.

Tellef Inge Mørland (Ap) sier det er et flertall på Stortinget som krever svar.

– Når Frp støtter et sånt type krav, da må vi heller tydeliggjøre at Stortinget har forventninger til at helseministeren rydder opp. Og at det er et flertall og ikke bare en rødgrønn opposisjon som står bak det her. Det at vi har et flertall, betyr at Høie må ta dette på enda større alvor, sier han.

– Vi står nå sammen og krever handling fra helseministeren, og ber ham komme til Stortinget så fort det lar seg gjøre.

– Kan ikke holde på sånn

Helge Aurheim er en av pasientene som fikk sine opplysninger lekket. Han synes det er bra at opposisjonen nå krever svar fra Helsedepartementet i saken.

– Det bør skje noe, og det bør skje noe ganske kjapt. De kan ikke holde på sånn med personopplysningene til vanlige mennesker. Det er langt utenfor det som er akseptabelt, sier han.

Aurheim føler seg trygg på at helseminister Bent Høie og regjeringen nå vil rydde opp.

– Jeg tror Høie også synes dette er ganske flaut, og jeg tror han kommer til å rydde opp. Det forventer jeg av den mannen.

– BØR SKJE NOE: Helge Aurheim fikk sine opplysninger lekket. Nå mener han noe bør skje, og tror regjeringen vil rydde opp. Foto: Andreas Lekang / NRK

Helsedepartementet lover skriftlig orientering

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Inger Klippen (H) sier det er sykehusene sitt ansvar at pasientinformasjon blir lagret trygt.

– Nå skal Datatilsynet se på de sakene som er kommet fram, og se om det en sammenheng mellom de og om der er lignende problemstillinger. Det er viktig at dette arbeidet blir gjort på en grundig måte, slik at vi vet hva som skjer, sier hun.

Klippen understreket at departementet ser alvorlig på sakene som er kommet fram. Hun lover at opposisjonen skal få en skriftlig orientering i saken i løpet av måneden.

– Det er lenge til Stortinget er samlet igjen, det er ikke før i oktober. For å få et raskt svar blir det et skriftlig svar i første omgang.

Statssekretæren sier sykehusene allerede har fått beskjed om å gå gjennom rutinene sine for hvordan de legger ut informasjon, og hvilken informasjon som blir lagt ut.

– Det skal gjøres på en skikkelig måte, og pasientene skal føle seg trygge på at informasjonen deres blir håndtert helt konfidensielt.

