Kallar kosttilskot-reklame «kynisk», «aggressiv» og «villeiande»

– Eg tenker at jo meir reklame du ser for eit kosttilskot på TV eller i vekeblad, jo meir sikker skal du vere på at du ikkje skal ta det.

Det seier Asbjørn Grini (48), som jobbar som fastlege på Nesodden.

Han, som mange andre, såg på nyheitene nærmast døgnet rundt då krigen i Ukraina braut ut. Då la han brått merke til mengda reklame for kosttilskot som blei sendt på TV.

Fleire av kosttilskota har eit velkomsttilbod til nye kundar, og kjøper ein det, må ein ofte takke ja til å abonnere på produktet.

Asbjørn Grini (48) har vurdert å få trykt opp plakatar til legekontoret sitt, der han åtvarar folk mot å kjøpe unødvendige kosttilskot.

Grini har sjølv sett folk som har med seg abonnementa langt inni demensen.

På eit heimebesøk til ein pasient oppdaga han eit kjøkkenskap fullt med kosttilskot.

– Viss ein har eldre foreldre så bør ein snakke med dei om dette, og undersøke om dei har nokre abonnement gåande.

– Svindel

Fleire av reklamane hevdar å hjelpe mot plager som «ubehagelege ledd» og «stive musklar».

– I ein av dei absurde reklamane eg såg sat det ein mann og blanda noko veske i eit reagensrøyr, for å gi det eit skinn av vitskap. Men det er jo ikkje vitskap, det er berre svindel.

I ein reklame for Lectinect står mannen som har utvikla kosttilskotet og blandar noko i ulike glas. Foto: SKJERMDUMP FRÅ TV 2, TATT 04.05.22 KL. 13.28.

Legen kallar reklameringa for uetisk, og meiner kosttilskota i verste fall kan forseinke viktig diagnostikk.

– Viss folk begynner å leite etter kosttilskot som lovar effekt mot prostata-plagar eller forbetring i avføring, så kan det forseinke ein kreftdiagnose om dei heller tar kosttilskotet enn å oppsøke lege.

Eit effektivt tiltak vil vere at media ikkje viser slik reklame, meiner Grini.

– Det eg reagerer på er at TV 2 Nyhetskanalen, som skal presentere fakta og verda rundt oss, låner ut kredibilitet til produkt som ikkje har nokon effekt i det heile tatt, og som er skapt for å lure pengar, spesielt frå eldre.

– Eg tenker dei må gå i seg sjølv og sjå om dette er ein svindel dei har lyst å vere ein del av.

Sjå kva TV 2 svarar på kritikken lenger nede i saka.

«Slit du av og til med å hugse? Gløymer du namn eller kvar du la nøklane? Fortvil ikkje, det finst hjelp». Slik blir reklamen for Lectinect L-serin Hjerne opna. Foto: Skjermdump frå TV 2, tatt 09.05.22 kl. 12.42.

Undersøkte 50 kosttilskot: Alle hadde avvik

– Det står ikkje bra til i kosttilskot-bransjen, for å seie det slik.

Det seier seniorinspektør Anne Mette Østeraas i Mattilsynet. Ho leia eit prosjekt der dei undersøkte 50 ulike kosttilskot.

Resultatet overraska dei ikkje, men Østeraas kallar det likevel nedslåande. Alle fekk varsel om å korrigere merking og marknadsføring.

– 45 av 50 kosttilskot hadde avvik på medisinske påstandar. Der har dei mykje å jobbe med.

Det vil seie at kosttilskota påstår å kunne førebygge til dømes demens, ledd- eller tarmsjukdommar. Det er det berre godkjente legemiddel som har lov til.

– Men det blir gjort heile tida, seier Østeraas.

Anne Mette Østeraas i Mattilsynet seier det er nesten umogleg for dei å følge med på alle typane kosttilskot som finst. Foto: Privat

Populære kosttilskot som Vitaepro og Lectinect er blant dei som fekk varsel om å korrigere merking og marknadsføring. Dei svarar på kritikken seinare i saka.

17 av dei 50 kosttilskota brukte legar eller helsepersonell i marknadsføringa, noko som ikkje er lov. Heller ikkje kjendisane eller dei vanlege folka i reklamane har lov til å seie noko som er i strid med regelverket kosttilskot må halde seg til.

Til dømes kan ikkje ein kjent idrettsprofil påstå at eit kosttilskot har kurert plagene deira.

– Dei kan ikkje berre seie at det er bra for meg og min kropp. Dei må seie kvifor, men det gjer dei ikkje.

Mattilsynet fryktar i likskap med fastlege Grini at marknadsføringa og dei ulovlege påstandane kan føre til at folk vel kosttilskot framfor medisinar.

– Nokon kan la vere å gå til lege, eller få biverknadar viss dei brukar kosttilskotet i kombinasjon med legemiddel, seier Østeraas.

Åtte produsentar av kosttilskot fekk varsel om omsetnadsforbod i Mattilsynets undersøking. Illustrasjonsbilde frå Shutterstock. Foto: Shutterstock

Kynisk marknadsføring

Mattilsynet sparar heller ikkje på orda når dei skildrar reklamane til kosttilskota. Kynisk, aggressiv og villeiande, er konklusjonen. Reklamane spelar også på frykta for å bli gammal, meiner dei.

– Totalpakka gjer at det blir ei kynisk marknadsføring som rett og slett utnyttar sårbare personar, seier Østeraas.

Reklamane understrekar ofte at kosttilskota eller ingrediensane i kosttilskota har «dokumentert effekt», er «vitskapeleg bevist» eller har ein «unik samansetning».

– Dette vurderer vi som villeiande sidan alle godkjente helsepåstandar er vitskapeleg dokumentert.

Ein godkjent helsepåstand om til dømes vitamin D, er at det «bidrar til å oppretthalde normale knoklar». Det er derimot ikkje lov til å forsterke påstanden til at vitamin D «bidrar til god beinhelse».

– Det er også ein del poppe ingrediensar som det ikkje er godkjente helsepåstandar for, som kollagen, probiotika og L-serin, som er veldig i vinden no.

Dette er funna til Mattilsynet Ekspandér faktaboks Mattilsynet sjekka produkta for blant anna ulovlege påstandar og villeiande marknadsføring. Ingen av dei 50 kosttilskota hadde alt på det reine.

Kosttilskot-verksemdene har lov til å bruke helsepåstandar som er godkjent av EU-kommisjonen. Fleire formulerer om påstandane eller brukar dei til feil formål.

45 av 50 kosttilskot var marknadsført med medisinske påstandar.

Feilprosenten for bruk av helsepåstandar var frå 34 prosent til 96 prosent

17 kosttilskot brukte legar eller helsepersonell i reklamane, noko som er ulovleg.

Bruk av ulovlege påstandar kan gi verksemdene store konkurransefortrinn på ulovleg grunnlag.

Marknadsføringa over internett, TV og sosiale medium held fram med å auke og er «stadig meir aggressiv og kynisk».

I arbeidet med kosttilskot-prosjekta ser Mattilsynet at bedriftene endrar marknadsføringa i tråd med pålegget, for så å endre tilbake til det ulovlege.

Undersøkinga resulterte i 161 varsel om vedtak, medan åtte fekk omsetnadsforbod. 26 vedtak har blitt klaga på av verksemdene.

Mattilsynet gjorde ei liknande undersøking i 2011. Sidan den gong har marknadsføringa auka. Les heile rapporten her: Mattilsynet

Mattilsynet gjorde ei liknande undersøking i 2011. Konklusjonen er at bransjen ikkje har skjerpa seg.

– Det har blitt verre, og det handlar spesielt om marknadsføringa. Før såg ein kanskje ein reklame i posten eller i eit vekeblad, no får vi det inn gjennom skjermen heile tida.

– Raud flugesopp er også naturleg

– I beste fall har kosttilskot ingen effekt.

Det seier Tine Sundfør, som er klinisk ernæringsfysiolog med doktorgrad i ernæring.

Ifølge dei store studiane som finst på feltet, minskar ikkje kosttilskota risikoen for sjukdom eller død, seier Sundfør.

Tine Sundfør understrekar at nokre kosttilskot kan ha effekt, men så å seie berre om ein har fått påvist mangel. Foto: Privat

– Det er også studiar som viser at kosttilskot kan ha ein negativ effekt. Til dømes er det vist at betakaroten aukar risikoen for lungekreft hos røykarar.

Det er heilt ulike krav for kosttilskot og legemiddel, seier Sundfør. Før ein kan seie at eit legemiddel gir positiv effekt, må det vere gjennomført omfattande kliniske studium.

– Men kosttilskot, det kan du lage på bakrommet og selje i morgon.

Sundfør har også lagt merke til at produsentane av kosttilskot likar å bruke kjendisar i reklamane sine.

– Dei seier eigentleg berre noko som at «dette hjelper for meg». Det er jo ikkje vitskapeleg basert, det er marknadsføring.

Kva kosttilskot kan ein ha bruk for? Ekspandér faktaboks Om ein følger kostråda frå helsemyndigheitene får ein som regel i seg dei vitamina og minerala ein treng gjennom maten.

Særleg om vinteren kan mange ha behov for D-vitamin-tilskot. Det blir produsert i huda når sola skin på den, og det er få kjelder til D-vitamin i kosten (feit fisk, tran og mjølk og margarin tilsett D-vitamin).

Dersom du planlegg å bli gravid bør du ta eit folattilskot på 400 mikrogram dagleg frå minst ein månad før befruktning og i svangerskapets første tre månader.

Spedbarn som blir amma bør få dagleg tilskot av D-vitamin frå dei er omkring ei veke gamle. Barn som får morsmjølkerstatning (700 ml eller meir per dag) treng ikkje ekstra tilskot av D-vitamin.

Om du til dømes på grunn av allergi eller vegetarisme/veganisme må utelate heile matvaregrupper frå kosten, kan du ha bruk for ein tilskot.

Får du påvist mangel av eit næringsstoff, som jern eller D-vitamin, kan du ta tilskot.

Særleg eldre med lågt energiinntak bør ta tilskot. Kjelde: Helsenorge

Ernæringsfysiologen får stundom høyre argument som at «kosttilskota er jo naturlege».

– Raud flugesopp er også naturleg, men det er ikkje sunt for det.

Vurderer kvar reklame

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, seier TV-reklame er underlagt eit omfattande regelverk gjennom Kringkastingslova. Den set rammene for både innhald og utforming av reklame.

– Vi går ut frå at alle annonsørar og deira reklamebyrå kjenner til og held seg til desse, samtidig som vi sjølv vurderer lovlegheita av alle reklamefilmar internt hos oss før vi sender reklamen på våre flater, seier Dahl.

Dahl understrekar at TV 2 har rett til gjere eigne redaksjonelle avgjerder når det gjeld reklamane.

– Og i motsetnad til mange andre annonsebærande kanalar, driv TV 2 journalistikk på mange av områda våre annonsørar opererer, blant anna kosttilskot, utan at dette på nokon som helst måte blir blanda saman med det kommersielle arbeidet.

«Eg sleit med luft og mageproblem, men no har magen min blitt bra», seier ei dame i reklamen for Lectinect Mage. Foto: Skjermdump frå TV 2, tatt 04.05.22 kl. 13.28.

Marknadssjef for Vitaepro Noreg, Kathrine Aarvold, seier dei ikkje kjenner seg igjen i Mattilsynets skildringar om kynisk og aggressiv marknadsføring.

– Nei, vi hadde ikkje vore eit selskap med vekst i over 20 år og hatt meir enn 100.000 fornøgde kundar om vi ikkje hadde vore ei seriøs bedrift.

– Spelar de på frykta for å bli gammal?

– Vi spelar sjølvsagt ikkje på frykt. At fornøgde brukarar av Vitaepro fortel om sine personlege opplevingar i vår marknadsføring betyr ikkje det same som at vi påstår at helsa vil bli påverka negativt om ein ikkje bruker produktet eller at det kan stanse aldringsprosessen, seier Aarvold.

Aarvold seier dei vender seg til vaksne, friske menneske, og ikkje brukar sjukdommar eller helsepersonell i marknadsføringa.

Måtte endre formuleringar

Etter undersøkinga gav Mattilsynet Vitaepro varsel om å korrigere merking og marknadsføring i tråd med regelverket, og delar av dette har Vitaepro klaga på.

Vitaepro gir eit velkomsttilbod på 138 kroner til nye kundar. Etter seks veker går prisen opp til 367 kroner. Foto: Skjermdump frå TV 2, tatt 04.05.22 kl. 15.55.

Aarvold seier tilbakemeldingane frå Mattilsynet handla om ordlyd og formuleringar av helseeffekten av ingrediensane i Vitaepro.

– På nokre område har vi justert ordlyden i tråd med Mattilsynets innspel, men det er også enkelte vurderingar der våre ekspertar ikkje deler Mattilsynets tolkingar av regelverket, og om desse har vi framleis ein dialog rundt tilpassing.

Aarvold er ikkje einig i at kosttilskot kan «lagast på bakrommet», og viser til at dei er underlagt eit strengt regelverk for matproduksjon.

– Det kan verke som at det er nokre misforståingar rundt dette, men kosttilskot er underlagt det same regelverket, og vi følger sjølvsagt dette.

Lectinect har blitt vist kritikken, og NRK har stilt dei ei rekke spørsmål. Direktør Bjørn H. Andreassen svarar følgande på e-post:

– Vi kjenner oss ikkje igjen i den negative framstillinga av kosttilskot. Vår erfaring er at mange brukarar får hjelp, og deretter held fram å bruke Lectinect-produkta. Vi legg stor vekt på å vere ryddige og seriøse overfor kundane. Derfor var Lectinect ein av dei første bedriftene i Noreg som blei sertifisert under Trygg e-handel, ei ordning som no blir administrert av Virke.