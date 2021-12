Kald og kvit jul for store delar av landet

I dagane inn mot jul er det mange som spør seg om det blir kvit jul i år. Og det ser det ut til at det blir. Onsdag og torsdag kjem det snø stort sett over heile landet, seier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

– Det ser ut til at dei aller fleste skal få ei kvit jul. Det kjem mest snø i Nord-Noreg og Midt-Noreg. Sør-Noreg får eit litt lettare dryss.

Størst uvisse for kvit jul blir det i dei kystnære områda i vest og i sør. Der kan nedbøren kome som sludd.

Det kan sjå ut til at store delar av Noreg kan få kvit jul i år, skriv meteorologane på Twitter. Grafikk: Meteorologisk Institutt / Twitter

Skiføre i romjula

Snøen som fell no, blir liggande gjennom jula. På julaftan viser prognosane at heile landet får minusgrader. Og i romjula kulda fram over heile landet.

I områda som får klarvêr, kan dei vente seg kaldt og fint ver.

Det blir kaldt ver gjennom heile romjula, seier meteorolog Pernille Borander Foto: Magne Velle/Meteorologisk institutt

– Vi ser at den kalde lufta er på veg allereie. I natt blei det målt 30 minusgrader på Finnmarksvidda. I romjula vil det etter kvart svært kald. Frå andre juledag blir det klarvêr i Sør-Noreg. Då kan gradestokken krype ned mot 20 minusgrader i fjellet, seier Borander.

Det er venta at det kalde vêret skal halde seg gjennom heile romjula, og kanskje også inn i nyttårshelga.

Då kan det kome inn mildare luft, seier meteorologen. Folk bør difor nytte høvet til å gå på ski og ake i juleferien.

– Det blir fint vêr fleire stader i landet, som kan vere ideelt for vinteraktivitetar utandørs. Men det gjeld å kle seg etter forholda, seier ho.

Det kan bli godt skiføre mange stader i romjula. Foto: Nina Didriksen / NRK

Straumsjokk og sprengkulde

Denne veka har det vore nye pristoppar på straum i Sør-Noreg. For mange kan difor sprengkulda no er på veg, vere dårleg nytt.

Samtidig viser tal frå straumbørsen Nord Pool at prisen på straum vesle julaftan fell for andre dag på rad. Snittprisen i Sør-Noreg blir då 2,46 kroner per kilowattime, som er 0,15 kroner mindre enn onsdag. Maksprisen mellom klokka 16 og 17 blir på 3,22 kroner per kilowattime, som er 1,49 kroner mindre enn onsdag.

I førre veke blei regjeringspartia og SV einige om ein ny straumpakke som skal betale delar av straumrekningane til folk. Pakken har ein totalverdi på 5,7 milliardar kroner.

Blant anna får dei som tek imot bustøtte ei ekstra utbetaling på minst 1500 kroner i månaden dei tre første månadane i 2022.