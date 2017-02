Kaci Kullmann Five bisettes i dag

Mandag 20. februar kom meldingen om at Kaci Kullmann Five var gått bort. Five var rammet av brystkreft og ble syk igjen i fjor høst.

Hun var Høyres aller første kvinnelige leder, og ble leder av Nobelkomiteen i mars 2015, etter å ha vært medlem siden 2003.

– Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske og én av de mest markante og banebrytende tidligere lederne i Høyre, sa statsminister Erna Solberg.

BISETTES FRA LOMMEDALEN KIRKE: Mandag 27. februar klokken 14 bisettes Kaci Kullmann Five. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kullmann Five etterlater seg ektemannen Carsten O. Five og parets to barn.

Hun bisettes fra Lommedalen kirke.

Mange tar farvel

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er blant dem som vil være til stede i bisettelsen i ettermiddag.

I tillegg til statsministeren kommer partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen, Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen.

Fra samarbeidspartiet Frp kommer finansminister Siv Jensen.

Fortalte om kreftbehandlingen

Da Kullmann Five ble leder i Nobelkomiteen, fortalte hun åpent om kreftsykdommen.

– Jeg har vært gjennom trekvart år med behandling for brystkreft, og da var det ikke noe særlig hår å sette spennen i, sa Five til NRK i et intervju med Ukeslutt.

Til tross for sykdommen, fortalte Five at hun forsøkte å jobbe som før.

DØDE AV KREFT: Kaci Kullmann Five var Høyres første kvinnelige leder, og har hatt en rekke sentrale verv. Du trenger javascript for å se video. DØDE AV KREFT: Kaci Kullmann Five var Høyres første kvinnelige leder, og har hatt en rekke sentrale verv.

– Jeg har prøvd å gjøre sykdommen til en minst mulig del av livet mitt, og har jobbet hele perioden med behandlinger. Jeg har lettet litt på antall verv, men tror ikke jeg har hatt forfall til noen møter, sa Five.

– Banet vei for kvinner

Den tidligere Høyre-lederen blir av politikere beskrevet som et sterkt og varmt menneske, som banet vei for kvinner og yngre i politikken.

Hun ble medlem av Nobelkomiteen i 2003, og har også preget debattene der opp gjennom årene, forteller nobelhistoriker Asle Sveen.

– Hun har gått rakrygget gjennom den mest omstridte utdelingen i nyere tid, til kineseren Liu Xiaobo. Hun sa den gang at det var enstemmig, og hun gjentok det også da det ble kjent at Norge normaliserer forholdet til Kina – at hun fremdeles mente det var et riktig valg, sier Sveen.

ØYEBLIKKENE KACI HUSKES FOR: Kaci Kullmann Five ble nærmest stjerne over natta som leder i Unge Høyre og ble den første kvinnelige partilederen i Høyre. Du trenger javascript for å se video. ØYEBLIKKENE KACI HUSKES FOR: Kaci Kullmann Five ble nærmest stjerne over natta som leder i Unge Høyre og ble den første kvinnelige partilederen i Høyre.

Direktør ved Nobels Fredssenter, Liv Tørres, sier Five vil bli dypt savnet.

– Kaci vil bli dypt savnet i styret og av alle som jobber hos oss. Tørres beskriver Five som imponerende, humørfylt og kunnskapsrik.