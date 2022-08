Kabinansatt i SAS: – Klar for å gå til streik

Om knappe to uker starter lønnsforhandlinger mellom de kabinansatte i Norge og SAS.

Pilotenes lønnsforhandlinger endte i mekling og en kostbar 15 dagers streik. Det var SAS-ledelsen svært misfornøyd med.

Må handle så billig som mulig

Ramberg har jobbet i kabinen i SAS i 23 år. Hun jobber turnus, dager med stadig lengre arbeidstider og kortere pauser. Men hun synes lønna er lav.

Nå jobber hun i en 60 prosent stilling. På den tjener hun 22 000 i måneden før skatt, med lang ansiennitet.

– Jeg må tenke meg veldig godt om hva jeg kan kjøpe, og hvilke produkter. Jeg må velge det som er billigst. Jeg har aldri vært så prisbevisst på mat som nå. Aldri før, understreker Ramberg.

Må få mer lønn

Da hun startet var hun lykkelig, – hun fikk drømmejobben. Men dagene har endret seg. Hun sier at turnusen gir stadig lengre arbeidstider og kortere pause. Men hun er stolt over jobben sin. Og fortsatt glad i den.

– Vi er jo sikkerhetspersonell. Vi skal være til stede og i verste fall redde liv. Du må være opplagt. Du må være fit for å jobbe.

– Jeg skulle ønske at man hadde en anstendig lønn. Ikke å tjene drøssevis, men tjene nok for å kunne leve i Norge det må man kunne forvente, sier Ramberg Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen

Å møte folk med et smil, og gjøre en innsats er viktig for henne. Men det blir stadig tøffere arbeidsdager. Nå mener hun SAS må rydde opp.

Samtidig jobber SAS jobber med en spareplan, og er i konkursbeskyttelse, såkalt chapter 11, i USA.

De trenger blant annet å hente inn 9 milliarder kroner, og spare 7,5 milliarder. Pilotstreik varte i 15 dager, og kostet selskapet dyrt. SAS tapte 1,9 milliarder kroner i tredje kvartal.

Har to jobber for å klare seg

I dag jobber Ramberg i en 50 prosent stilling i helsevesenet i tillegg til sin 60 prosent stilling i SAS. Hun har ikke råd til å jobbe mer enn 60 prosent i SAS, for der tjener hun minst.

Hun har ikke råd til restaurantbesøk, eller dyre ferier. Hun har nok penger til livsopphold. Men må begrense andre ting nå når prisveksten i samfunnet er så høy på flere områder.

– Men hvorfor fortsetter du som kabinansatt?

– Vanskelig å gi slipp på noe som har gitt meg så mye. Løsrivelse er så vanskelig. Men jeg tenker andre tanker. Det er en tid for alt. De betaler jo ikke det jeg har bruk for med den lønna vi har nå.

Lønnsforhandlinger starter i september

6. september starter lønnsforhandlingene mellom de to foreningene for kabinansatte i Norge og SAS.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at flyverter, sammen med båtverter, nå ligger langt ned på lønnsstatistikk i Norge – de ligger på 307 plass av 360 yrker i 2021.

Det påpeker SAS Norge-sjefen er et gjennomsnittstall. Leder i Norsk Kabinforening, Bjarte Stedje, mener det tydelig viser at lønna må opp.

– Vi har for dårlig lønn, både begynner- og topplønn. Vi er akterutseilt. Vi har lønnsfrys på tredje året, og prisveksten i samfunnet er enorm. Folk sliter med å betale regninger, og folk sliter med å ha et liv ved siden av jobben.

Stedje føler ledelsen ikke lengre hører på de ansatte. De burde jobbe på lag med oss, sier han. Foto: Truls Alnes Antonsen / Truls Alnes Antonsen

En nyansatt i kabin hos SAS har 25.000 i grunnlønn i måneden før skatt. Men de får ikke en fulltidsstilling. De jobber såkalt 75/ 90 stilling – tilsvarende en stilling på 82,5 prosent, ifølge Norsk Kabinforening.

Lønna blir dermed rundt 20.000 kroner i snitt, forteller Stedje. Mens topplønn etter 40 år er 36.000 kroner.

– Vi er slitne, vi trenger mer pust mellom arbeidsøktene og det blir for tunge dager i forhold til balanse jobb og fritid.

Sjefen i SAS Norge forteller at startlønn er en av flere ting som må diskuteres når lønnsforhandlinger starter.

– Det er jo mange som har annen lønn også. Men det er klart dette er et tema. Og arbeidsvilkår og produktivitet er et tema. Samtidig som selskapets evne til å løfte lønn er et tema for diskusjon, sier Kjetil Håbjørg.

Han ser fram til diskusjonen med de kabinansatte. Er godt forberedt, og har tro på at partene klarer å bli enige.

Tøffe arbeidshverdager

Stedje opplyser at de har hatt en medlemsundersøkelse. 99 prosent av 520 medlemmer mener at de kabinansatte må få høyere lønn for den jobben de gjør.

– Vi er et yrke som har sikkerhet i fokus. Vi er turnusansatte, og jobber 47,5 timers arbeidsuker. Og vi har ingen tillegg for natt, kveld eller helg.

De får dog et helligdagstillegg for de røde dagene i kalenderen på 1500 kroner. Og et hygienetillegg på 300 kroner per måned i full stilling. De får også diettpenger på reise.

En kabinansatt kan risikere å jobbe sju helger på rad. Og de får arbeidsplaner for neste måned om lag 14 dager før.

Stedje peker på at vektere som også er sikkerhetspersonell har mye bedre lønn.

– De har startlønn på om lag 32.000 kroner, og en del tillegg. Og langt færre arbeidstimer per uke i turnusen, sier han.

Stedje håper nå at SAS vil begynne å bruke de ansatte som en ressurs og ikke et onde. Og gir dem en lønn å leve av. Ellers er han redd for å miste kolleger til konkurrenter i flybransjen som betaler bedre, for eksempel Norwegian der kabinansatte fikk et godt oppgjør i år.

Leder i SAS Norge Kabinforening, Martinius Røkkum støtter lønnskravet. Han vil også ha bedre vilkår for de kabinansatte for å kunne ha en fremtidig rekruttering av ansatte i Norge.

SAS må skape et nytt SAS

– Våre kolleger er selvfølgelig den viktigste faktoren som vi har for å skape det produktet vi ønsker å ha i markedet – den såkalte SAS kvaliteten som vi er veldig stolte over. Så det skal vi jobbe veldig hardt for å overbevise våre ansatte om er riktig, sier Håbjørg.

Håbjørg har tro på at begge sider av forhandlingsbordet vil strekke seg langt for å bli enige i lønnsoppgjøret. Foto: William Jobling / NRK

Samtidig er han klar på at SAS må finne løsninger som gjør at man klarer å skape et nytt SAS, i et nytt marked som er lønnsomt. Og samtidig være en attraktiv arbeidsgiver.

Krever mer lønn mens SAS sliter økonomisk

Selv om selskapet står i en dårlig økonomisk situasjon mener ikke de kabinansatte det er umusikalsk å be om lønnsøkning.

– Nei jeg synes ikke det. Vi har ansatte som har gått opp i lønn tre år på rad mens vi har hatt lønnsfrys. Vi fikk krav om lønnsfrys fordi vi skulle kjøpe nye fly og investere, men det gikk til et nyoppretta selskap. Vi gav lønn, men investeringene gikk ikke til oss men til andre, sier Bjarte Stedje.

Selv om de kabinansatte i Norge synes det er deres tur til lønnsøking, er det nok ingen automatikk i det, mener sjefen i SAS Norge.

– Men dette er nå ting vi skal diskutere og vi ser fram til den diskusjonen. Men det er imidlertid viktig at vi konkurrerer på europeisk basis, med europeiske lønninger. Så det er viktig for oss å ha en god dialog.

Klar for streik om nødvendig

På spørsmål om de er klare for å gå til streik dersom forhandlingene i september går dårlig, svarer Stedje at de fleste nok tenker de ikke har noe å tape lengre.

– Jeg tror våre medlemmer har satt foten ned. Nå må ledelsen gi oss en lønn som vi kan leve av.

På Jessheim er Silje Ramberg forberedt på å kjempe for mer lønn og bedre vilkår.

– Jeg er klar for å gå til streik. Definitivt.

Hvorfor?

– Fremtidige flyvertinner må kunne jobber mer enn 2 år, uten å måtte slutte fordi de ikke kan leve av lønna, sier Ramberg.

Det vil være veldig trist om selskapet går konkurs, mener hun. Samtidig er det medarbeiderne som fronter alle situasjoner i flyet.

Hun føler det nå er de kabinansattes tur til lønnsutvikling.