Justisministeren vil bytte navn

Det opplyser Justisdepartementet i en e-post til NRK.

Torsdag ble det kjent at det ikke står noen Tor Mikkel Wara i Folkeregisteret, men at det finnes en Tor Mikkel Vara.

Det var Faktisk som først omtalte saken på sin Facebook-side.

Wara, eller Vara, ble onsdag utnevnt som ny justisminister etter Sylvi Listhaug.

Bekreftet Vara

På spørsmål fra NRK bekreftet Justisdepartementet torsdag at statsrådens etternavn i folkeregisteret er skrevet Vara.

– Det er en av flere måter å fornorske det finske navnet Vaara. Men statsråden har brukt Wara, fordi hans far skrev det på den måten, skrev departementet i en e-post til NRK.

Etter nye spørsmål fra NRK skriver at departementet fredag at statsråden vil endre navnet i folkeregisteret til Wara og at det nye navnet skal stå i passet.

Beskyttet navn

Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikt over navn er det 157 personer i Norge som har Wara som etternavn.

Ifølge reglene er navn som deles av færre enn 200 beskyttede etternavn.

Det innebærer at dersom man vil bytte etternavn til et slikt navn må man be om tillatelse fra alle som har etternavnet.

I lov om personnavn er det et unntak. Det går på navn brukt av foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre. Til NRK opplyste departementet i går statsrådens far skrev navnet Wara.

I Folkeregisteret var imidlertid faren registrert som Thor Birger Vara.

NRK har bedt om svar fra Justisdepartementet på hvordan den nye statsråden vil forholde seg til denne problemstillingen, men har fått beskjed om at de ikke kan svare nå.