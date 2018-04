Justisministeren jobbet for Finance Credit-toppene – måtte svare Erna om Økokrim-granskning

Siden han forlot rikspolitikken kun 29 år gammel i 1993 har Tor Mikkel Wara (53) livnært seg som kommunikasjonsrådgiver i flere av hovedstadens PR-byråer. Da han onsdag ble utnevnt til justisminister, kom han til Kongens bord direkte fra en stilling som partner og seniorrådgiver i mye omtalte First House.

Der har han hemmelige kundelister, slik flere av byråene Wara har jobbet for tidligere også har. Ingen får vite om alle selskapene, organisasjonene og eventuelle statlige interesser den nye statsråden inntil i dag har jobbet for å ivareta og fremme.

En av få oppdragsgivere det er allment kjent at Tor Mikkel Wara har hatt, er skandaliserte Finance Credit.

Inkassokonsernet stod i sentrum for Norgeshistoriens største bedragerisak, hvor banker ifølge Økokrim ble svindlet for 1,2 milliarder kroner ved hjelp av forfalskede regnskaper.

Jobbet for Finance Credit-toppene

Sammen med medgründer Ole Madland drev Tor Mikkel Wara fra 1998 til 2003 PR-selskapet Madland & Wara fra eksklusive kontorer i Bygdøy allé. Selskapet beskrives av folk i PR-bransjen NRK har snakket med som et «datidens First House».

I januar 2003 havnet Madland og Wara i både politiets og medienes kritiske søkelys etter at det ble kjent at de jobbet som innleide konsulenter for Finance Credit-eierne Torgeir Stensrud og Trond Kristoffersen, som senere ble idømt Norgeshistoriens lengste fengselsstraffer for økonomisk kriminalitet*.

VG skrev 17. januar 2003:

«I oktober i fjor ble det utbetalt 86.000 britiske pund (snaut en million kroner) fra Finance Credit til Madland & Wara, men pengene gikk via et selskap eid av en forretningsmann uten noen som helst tilknytning til saken.»

På samme tid som pengene ble overført forsøkte Madland og Wara å ansette Kapital-journalisten Bjørn Olav Jahr som PR-rådgiver i firmaet sitt. Journalisten hadde i flere måneder vært nyhetsledende i dekningen av Finance Credit-saken og gravd frem stadig nye opplysninger som gjorde bedragerisaken verre for de involverte.

BLE TILBUDT JOBB: Den prisvinnende gravejournalisten Bjørn Olav Jahr jobbet i Kapital da han ble tilbudt jobb i PR-byrået Madland & Wara. Foto: Peter Svaar / NRK

Beskyldt for å ville kjøpe kritisk journalist

Dette ble i mediene fremstilt som at Madland og Wara hadde fått én million kroner av Finance Credit for å bli kvitt en brysom journalist.

– Vi hadde en løpende dialog om det fantes plass for ham hos Madland & Wara eller om det fantes klienter av Madland & Wara som hadde behov for en god journalist og medierådgiver, skal Finance Credit-eier Trond Kristoffersen ha sagt i et politiavhør, ifølge Dagens Næringslivs papirutgave 20. januar 2003.

– Stensrud og Kristoffersen ble svært begeistret over ideen om å ansette Jahr hos oss, vedgikk også Ole Madland til VG den gangen, men avviste at det var en direkte sammenheng mellom millionen han og Wara fikk og at de ville ansette Jahr.

Ifølge DN innrømmet Kristoffersen selv i politiavhør at Jahrs artikler var et stort problem for Finance Credit.

– A pain in the ass for oss, helt klart, sa Kristoffersen i avhøret, skrev avisen.

Journalist: – Wara jobbet for å få meg dit

Onsdag, samme sag som Tor Mikkel Wara ble presentert som ny justisminister, møtte NRK tidligere Kapital-journalist Bjørn Olav Jahr, som de siste årene har forfattet flere bøker om kjente norske drapssaker.

– Er du helt sikker på at det var Finance Credit, med blant andre Tor Mikkel Wara som mellommann, som forsøkte å kjøpe deg som journalist for å få deg til å slutte å skrive om Finance Credit?

– Ja, det var det jeg ble fortalt av Økokrim. Og senere, da jeg fikk tilgang til saksdokumentene, ser jeg at det har gått en e-post fra Ole Madland til Finance Credit-eier Trond Kristoffersen like før Finance Credit går over ende. I e-posten skriver Madland at «vedkommende gjør seg kostbar», og det gjelder altså meg, og ber om å få overført mer penger. Og så får de altså overført nesten 100.000 pund.

– Hvor sentral var Tor Mikkel Wara personlig i prosessen med å få deg bort fra journalistjobben og ansatt i Madland & Wara?

– Jeg vet ikke alt om det, men han deltok i alle fall i det ene intervjuet med meg, så han var helt klart orientert om hva som skjedde og jobbet for å få meg dit, sier Jahr.

Wara: – Dette er 15 år siden

Under nøkkeloverrekkelsen i Justisdepartementet onsdag ettermiddag måtte Wara svare for hendelsene tidlig på 2000-tallet.

– Forsøkte du og din forretningspartner å kjøpe opp en brysom journalist?

– Nei. Det er 15 år siden den saken der, og Finance Credit var én av klientene vi hadde. Jeg er fullt klar over at det er et spørsmål som dukker opp, men svaret er nei, og det er viktig å huske på at hele saken ble gjennomgått og gransket, og det var ingenting å finne, sier Tor Mikkel Wara til NRK.

– Du var altså ikke med på å gi råd om å kjøpe opp en brysom journalist for å få ham til å tie stille?

– Den virkelighetsbeskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i. Madland & Wara drev helt ordinær rekruttering, sier Wara.

– Hva var hensikten med å tilby ham jobben?

– At vi hadde mistet en journalist fra Kapital og ville ha en ny en.

Waras tidligere partner Ole Madland skriver følgende i en SMS til NRK: «Den gang ble vi gransket og frikjent. Utover det har jeg ingen kommentar.»

Tema for statsministeren

Statsminister Erna Solberg bekrefter også at saken har vært et tema når hun har hatt samtaler med Wara før hun i dag gjorde ham til justisminister.

– Dette er en kjent sak som selvfølgelig har vært et tema, men det er viktig å huske på at Økokrim konkluderte med at han ikke hadde gjort noe galt. I næringslivet kan det skje at man møter på eller kommer borti selskaper eller personer som har gjort noe galt, uten at man nødvendigvis gjør noe galt selv, sier Solberg til NRK.

SE VIDEO: Per Sandberg overrakte kontornøkkelen til den ferske justisministeren onsdag ettermiddag.

Selskap kollapset

Verken selskapet Madland & Wara, eller Ole Madland og Tor Mikkel Wara personlig, ble straffeforfulgt etter at Økokrim var ferdige med sin etterforskning av saken.

Det ble derimot voldsom uro internt i PR-byrået, og fem av dets syv ansatte rådgivere sluttet i løpet av kort tid etter saken.

Da selskapet så ikke lyktes med å forhandle ned husleien for kontorlokalene på Frogner, begjærte Madland & Wara oppbud i 2003, få måneder etter at Finance Credit-samarbeidet kom for dagen.

Beskrives som legendarisk talent

Tor Mikkel Wara ble onsdag utnevnt til justis,- beredskaps- og innvandringsminister i Erna Solbergs regjering på anbefaling fra Frp-leder Siv Jensen.

53-åringen fra Finnmark blir beskrevet som en «legendarisk» skikkelse av flere i den liberalistisk anlagte fløyen i Fremskrittspartiet.

YNGRE DAGER: Daværende FpU-leder Tor Mikkel Wara fotografert sammen med partiformann Carl I. Hagen før et sentralstyremøte i august 1989. Foto: Morten Hvaal / SCANPIX

Han ble rundt 1990 spådd en lysende politisk fremtid og av mange hausset opp som en fremtidig arvtager til Carl I. Hagen, men valgte i stedet å forlate politikken i 1993, etter bare én periode på Stortinget.

Han meldte seg samtidig ut av Fremskrittspartiets ungdom, som han tidligere hadde ledet, etter den opprivende striden som kulminerte under landsmøtet på Bolkesjø i 1994.

Står Siv nær

Han har imidlertid beholdt god kontakt med partiorganisasjonen og mange av menneskene i den, og ikke minst med Frp-leder Siv Jensen.

VANT TIL RAMPELYSET: Tor Mikkel Wara jobbet som rådgiver for Siv Jensen i valgkampen i 2009. Her på vei ut fra partilederutspørringen på TV 2 7. september det året. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Da Frp i valgkampen 2009 var største parti på borgerlig side og Siv Jensen reell statsministerkandidat, fungerte Wara som nær rådgiver. NRK er kjent med at Jensen også har benyttet Wara som en viktig samtalepartner og bakspiller etter at Frp gikk i regjering.

– Tor Mikkel har vært tett på partiet i mange år, som foredragsholder sentralt og i ulike fylkeslag. Han har stilt opp for partiet lenge, og er en legende som nå vender tilbake, sier en sentral regjeringskilde til NRK.

*Red. anm.: Både Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud har sonet fengselsstraffer på henholdsvis ni og syv år for grovt bedrageri. Begge er senere avgått ved døden. Deler av dommen mot Kristoffersen er opphevet all den tid han som følge av sin død i 2013 ikke kunne forsvare seg selv i ankesaken da saken ble gjenopptatt.