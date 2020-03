Justisministeren advarer nordmenn mot å dra på fest i kveld

Helseminister Bent Høie (H), justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og finansminister Jan Tore Sanner holder sin daglige pressebrifing om korona-situasjonen i Norge klokken 16.00.

Følg pressekonferansen i NRKs sending over

Justisministeren åpnet med en tydelig oppfordring til det norske folk.

– Det er fredag, og mange deler av landet har sol. Sjelden har kontrastene vært større. Helgen er på vei, våren er på vei, og normalt sett ville gatene vært fulle av mennesker. Noen ville kanskje tatt årets første utepils, og noen ville dratt på fest. Men dette er ikke tidspunktet for å slutte å høre på rådene våre.

– Det er viktig at man ikke oppsøker folkemengder. Det er viktig å få frist luft, men vi må holde avstand til folk. Det viktigste er å bekjempe smitte, og da må alle bidra, sier justisminister Monica Mæland.

Truer med skjenkestopp

I Oslo ble det fredag klart at byrådet truer med å stenge alkoholserveringen ved alle spisesteder. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier trusselen kommer etter flere tips om at serveringssteder ikke forholder seg til smittevernreglene.

Mæland sier det er viktig at det norske folk står sammen, for å begrense at koronaviruset sprer seg.

Hun er tydelig på at det fortsatt kan bli iverksatt flere tiltak som griper inn i folks hverdag.

– Det handler om å holde ut. Kanskje kommer det nye regler som strammer inn, kanskje kommer det nye regler som løser opp. Vi skal holde hjulene i gang, og vi må stå sammen, sier Mæland.

Vurderer tiltakene i helgen

Helseminister Bent Høie bruker enda en gang dugnadsmetaforen for å oppfordre nordmenn til å følge smittevernrådene fra norske helsemyndigheter.

– Det er som på en vanlig dugnad. Alle ser fram til at jobben er gjort, og vi kan ta av oss arbeidsklærne, og se at jobben har gitt resultater. Vi er alle med på en dugnad for å begrense smitten til de mest sårbare blant oss. Jeg vil takke hver og en av dere, sier Høie.

Helseministeren påpeker at det har gått én uke siden de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid ble innført.

Nå skal tiltakene evalueres.

– I helgen skal vi sammen med Helsedirektoratet vurdere tiltakene på nytt. Det blir klart «tidlig neste uke» hvilke tiltak som skal gjelde fra 26. mars og til påske.

– Det kan hende at dugnaden vår kommer til å vare lengre enn vi håper og ønsker. Det kan hende at vi må jobbe sammen enda en stund. Men det skal komme en dag da vi tar av oss arbeidsklærne og arbeidshanskene der vi ser at jobben vi har gjort i fellesskap gir resultater, sier Høie.

184 smittetilfeller siste døgn

Det siste døgnet har tallet på bekreftet koronasmittede i Norge steget med 184, ifølge Folkehelseinstituttet. 1.742 er bekreftet smittet.

Avdelingsdirektør Line Vold sier 769 av disse er smittet i Norge. I tillegg er smittested under avklaring for 342 personer.

– Dette er en fortsatt gradvis økning. Det er viktig å være bevisst på at dette antagelig reflekterer smitte som har skjedd før tiltakene ble iverksatt, sier Vold.

Hun sier det derfor blir viktig å se på hvordan smitten har utviklet seg i andre land, for å vurdere om tiltakene skal strammes inn.

– Jeg er imponert over den dugnadsånden som er i Norge. Jeg tror folk absolutt har tatt til seg alvoret i situasjonen, og gjør en kjempeinnsats for å redusere smitten. Det er veldig inngripende tiltak vi har iverksatt, som jeg opplever at har god oppslutning i befolkningen.

135 virussmittede pasienter er lagt inn på sykehus.

– 33 er eller har vært på intensivavdeling. Testaktiviteten går stadig opp, vi har nå testet 43.735 stykker i Norge. Det er en svært høy testaktivitet.

Unge trenger legehjelp

Smittevernoverlege Jon Sundal ved Stavanger Universitetssjukehus sier til VG at antallet unge mennesker som trenger intensivbehandling etter koronasmitte er høyere enn antatt.

Sundal sier samtidig at de fleste av disse har underliggende sykdom fra tidligere.

– Vi har hele veien sagt at yngre mennesker må ha behov for intensivbehandling med respirator. Det er noe vi også ser i en vanlig influensasesong. Dessverre mister vi også noen unge mennesker med vanlig influensa.

Høie slår likevel fast at koronaviruset er farligere og mer smittsomt enn et vanlig influensavirus.

– Det er både underliggende sykdom her, men noen tilfeldigheter også. Derfor er det viktig at også unge mennesker som opplever at de får mer alvorlige symptomer enn ved en vanlig influensa, ber om hjelp.

Tidligere fredag lanserte regjeringen flere nye tiltak for å motvirke den negative effekten koronasituasjonen har på norsk økonomi. Regjeringen har blant annet senket merverdiavgiften fra 12 til 8 prosent til 31. oktober.

De økonomiske tiltakene har en prislapp på rundt 280 milliarder kroner.