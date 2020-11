Justisdepartementet vurderer endringer i karantenehotell-ordningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Henning Jakhelln Kjøita skulle gjerne betalt 5000 kroner for å bo på koronahotell med sin amerikanske kjæreste, men han får blankt nei fra helsemyndighetene.

Alle som kommer på besøk til Norge fra røde land, må som hovedregel bo på et hotell i 10 dager, før de kan besøke familie og venner. Dette gjelder uavhengig av om man har fått en negativ koronatest før avreise. Oppholdet må man betale for selv (se faktaboks).

Ordningen diskuteres nå i egne grupper på Facebook, gjerne med emneknaggen #slippossinn.

DIGITALT SAMVÆR Henning Jakhelln Kjøita og Brenna Kacar har ikke møttes fysisk på ett år, på grunn av koronapandemien. I stedet har de hatt daglige samtaler på Skype og FaceTime. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Henning Jakhelln Kjøita har vært kjæreste med amerikanske Brenna Kacar i tre år. Viruset har gjort at de ikke har møttes fysisk siden forrige jul.

– Jeg forstår at dette året har vært veldig vanskelig for mange mennesker. Jeg skjønner at når tallene går opp igjen, så må det settes inn tiltak. Men jeg forstår ikke hvorfor jeg må i karantenehotell når kjæresten min har et trygt sted jeg kan bo, sier Kacar på video fra Arlington, Virgina.

Reglene for karantenehotell Ekspandér faktaboks Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Du må gå i karantenehotell i ti dager om du kommer fra rødt land og ikke er bostedsregistrert eller eier bolig i Norge. Det er unntak dersom: du er student eller barn som har avtalt samvær hos foreldre.

du kan dokumentere at du har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene.

du er arbeidstakere der arbeidsgiver har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.

du jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.

du er asylsøkere.

du er invitert av norske myndigheter. Egenandelen på karantenehotell er fastsatt av regjeringen: 500 kroner per døgn for privatpersoner.

1500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Kilde: Regjeringen

– Folk er i mye vanskeligere situasjon

Kacar skal etter planen ankomme Norge i midten av desember. De siste ukene før avreise skal hun tilbringe i karantene i foreldrenes hus, for å sikre en negativ koronatest.

MÅ PÅ KARANTENEHOTELL: Brenna Kacar legger ikke skjul på at hun synes det er leit at tiden sammen med kjæresten kortes ned med 10 dager. Foto: Mohammmed Mnawar / NRK

Over 12 millioner mennesker er smittet av koronaviruset i USA. Kacar har forståelse for at hun må i karantene, men sier hun likevel har et lite håp om at Justis- og beredskapsdepartementet skal lette på restriksjonene.

Kacar må tilbake til USA 10. januar. Hun får altså vært om lag to uker sammen med kjæresten, etter hotellkarantenen.

Likevel ser hun mørkt på å tilbringe den første delen av norgesjulen isolert på hotell.

– Jeg har forsøkt å ikke tenke på det, fordi dette året har vært så vanskelig. Men jeg tror det blir veldig trist, om jeg skal være ærlig. Men det er folk som er i mye vanskeligere situasjoner enn meg, der de ikke får se barna sine eller familie som er syke.

Kjøita sier han har spurt helsemyndighetene om å betale 5000 kroner for å bo sammen med Kacar på karantenehotellet. Svaret fra Helsedirektoratet er at det ville vært et klart brudd på covid-19-forskriften.

– For å unngå å smitte andre skal de som er i innreisekarantene på karantenehotell holde avstand og unngå nærkontakt med andre i karantenetiden, skriver direktoratet i en e-post.

Justisdepartementet varsler mulig endring

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i justisdepartementet sier de nå jobber med en ny forskrift.

– Karantenehotell er noe vi har innført for å få bukt med importsmitte. Det er et viktig tiltak når vi ser at mange land rundt oss er røde. Den forskriften vi har nå er midlertidig. Nå jobber vi med å lage en ny lov og en forskrift, sier Hiim til NRK.

Han vil ikke garantere at det blir endringer. Hvis smittesituasjonen går riktig vei, kan de lempe på reglene. Men de kan også komme til å stramme inn om smitten øker.

– Det har kommet en del henvendelser om utslag av regelen som folk synes er urimelige. Det er av de tingene vi vil se på i forbindelse med revisjonen av forskriften. Blant annet er det mange som har tatt opp hva som ligger i egnet sted å ha karantene. Det å se på eie kontra leie er av problemstillingene vi vil se på, sier Hiim.

Han sier planen er å sende loven på høring denne uka. De er avhengig av en rask behandling for at den skal gjelde for jula. Det er ambisjonen.

SLIK VAR DET SIST: Forrige jul var Henning Jakhelln Kjøita og kjæresten på operataket i Oslo. Foto: Henning Kjøita / Privat

Guldvog: Ikke logisk

Debatten hadde tirsdag kveld med flere eksempler på folk som blir rammet av karantenehotell-reglene.

Blant annet kunne ikke Susanne Kennedy og sønnen på to år bo privat i farens sjøbod.

Hun valgte derfor å bli værende i New York i stedet for å måtte ta inn på karantenehotell i Norge.

– Det var for usikkert med hvilke krav som stilles til hotellet. Hva om bagasjen ikke kommer fram. Hvem skal sørge for bleier? Hva om barnet lider mentalt av oppholdet? Skal jeg da risikere å bli anmeldt om jeg da drar til sjøboden hos far? undrer Kennedy.

Hun sier hun ikke kunne komme hjem tidligere i år da venninnen giftet seg eller da bestemoren døde. Behovet var stort for å se familie og venner.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han forstår fortvilelsen hos dem som ikke får møte sine kjære.

– Men situasjonen for landet vårt er dramatisk, påpeker han.

Guldvog sier de måtte trekke en linje et sted, og at det ikke nødvendigvis er logisk for alle grupper.

På spørsmål om hvorfor studenter slipper karantenehotell, mens andre fra utlandet ikke gjør det, svarer Guldvog at det aldri blir helt rettferdig.

– Det er ikke en smittefaglig logikk, men man må trekke en strek et sted. Det er en logikk på et overordnet nivå, og det handler om å trykke ned smittepresset totalt sett, sier Guldvog.

Professor kritisk

Anna Nylund er professor i rettsvitenskap ved UiT. Hun er kritisk til ordningen med karantenehotell, men er uenig med Kjøita i at han burde få tilbringe karantenen sammen med kjæresten.

– Ideen med karantene er jo å holde avstand til folk. Så lenge man ikke bor i Norge, og det ikke er et nært familiemedlem, så blir det annerledes, sier Nylund.

KRITISK: Anna Nylund er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Foto: Norges arktiske universitet / Presse

På generelt grunnlag påpeker Nylund likevel at karantenehotellene i noen tilfeller kan være i strid med menneskerettighetene. Hun viser blant annet til at bevegelsesfriheten til den enkelte hindres i for stor grad.

– Man har ikke tilgang på den friheten man har i en leilighet, hytte eller hybel. Man kan ikke dra på en sykkeltur. Da kreves det på en helt annen måte en vurdering av om det finnes andre alternativer.

Hiim mener det i praksis er de samme reglene som gjelder for en person om vedkommende er i karantenehotell eller hjemme.

– Du har lov til å gå i butikken og lufte deg, men skal ikke ha nærkontakt med noen. Det eneste vi har endret er hvor du skal ha karantene, sier Hiim.

Nylund mener også ordningen er diskriminerende overfor dem med dårlig råd.

– Norske statsborgere har rett til å komme til Norge. Om man må betale 5000 kroner for et hotell i en kort periode, kan man stille spørsmål ved hvor reell den retten er.

Nylund etterlyser også bedre klagemuligheter.

– Fordi det er et så stort inngrep må klageretten og vurderingen av om det er et forholdsmessig inngrep være reell. I dag finnes det ingen annen klagemulighet enn at man saksøker staten for brudd på menneskerettighetene, og det er ikke en reell mulighet.