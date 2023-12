NSM-direktør Sofie Nystrøm måtte gå av etter eit grunnlovsstridig lån på 200 millionar kroner som ein del av ein leigeavtale.

Ingen kan ta opp lån på vegner av regjeringa. Det står i grunnlova.

Justisminister Emilie Enger Mehl sa på pressekonferansen fredag 8. desember at ho ikkje visste om låneavtalen og at ho støtta avgangen til Nystrøm.

– Låneavtalane er ulovlege og det er gjort alvorlege feil, sa Mehl då.

Justisminister Emilie Enger Mehl og NSM-direktør Sofie Nystrøm. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Nystrøm sjølv var tydeleg på at Justisdepartementet og justisministeren var informert om avtalen, men at ho sjølv tok ansvar i saka.

Tysdag kveld kom tidslina over NSM sin ulovlege leigeavtale og kommunikasjonen rundt han.

Der får også Mehl og departementet krass kritikk frå Finansdepartementet: Dei kunne avverja hendinga om dei følgde NSM tettare.

Det visste dei før Mehl tala til pressa fredag 8.desember.

Krass kritikk frå Finansdepartementet

1. juni 2022 blir leigeavtalen mellom NSM signert. 15. november i år ber Justisdepartementet Finansdepartementet om ei vurdering av avtalen.

29. november svarar Finansdepartementet slik:

«Basert på dokumentasjon som er lagt fram er Finansdepartementet si vurdering at Justisdepartementet har eit ansvar i saka og tettare oppfølging frå etatstyrer på eit tidlegare tidspunkt kunne bidrege til å avdekke og eventuelt avverje regelbrot i saka», står det i dokumentet.

– Finansdepartementet er tydelege her. Dette er krast, seier Sveinung Stensland i Høgre som sit i justiskomiteen.

Sveinung Stensland i Høgre seier departementa har ein peikeleik om ansvaret i saka. Foto: Jonas Kroken Sævereide / NRK

– Finansdepartementet veit kva dei snakkar om. Saka er alvorleg, legg han til.

Dagen før NSM-direktøren går av, svarar Justisdepartementet på vurderinga:

«Finansdepartementet har, basert på foreløpig informasjon, vurdert at betre rutinar i departementet kunne bidrege til å avdekke reglebrot tidlegare. Det vil alltid vere ein balanse mellom tillit og detaljstyring. Å gå inn i lovlege kontraktar er etaten sitt eige ansvar», står det i svaret frå Justisdepartementet.

Stensland synest situasjonen er spesiell og alvorleg:

– Finansdepartementet meiner Justisdepartementet må ta meir ansvar. Det er Justisdepartementet ueinig i:

– Det er ein peikeleik, og det er det motsette av å ta ansvar, seier Stensland.

– Utruleg at noko slik kan skje, seier Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk Venstreparti (SV). Foto: William Jobling / NRK

Sosialistisk Venstreparti (SV) er regjeringa sin faste budsjettpartnar. Også dei er kritiske til korleis justisdepartementet har handtert saka.

– Det er tydelegare og tydelegare at justisdepartementet ikkje har hatt kontroll. Korleis er det mogleg at ikkje ei einaste alarmklokke ringer tidlegare når ein underliggande etat har tosifra millionar kroner til renter og avdrag:

– Utruleg at noko slik kan skje, legg han til.

Justisdepartementet sjølv viser til svarbrevet dei sende til Finansdepartementet:

«Arbeidet med å kartlegge omstenda rundt NSM sitt ulovlege lån er i gang og vil halde fram».

Dei seier vidare at allereie 8. desember varsla Emilie Enger Mehl at departementet vil gå gjennom eigne rutinar for økonomi- og etatsstyring av NSM og andre leigesaker.

– Nokon er litt redd for å ha gjort feil her

Stensland seier Mehl si handtering har gått raskt.

– Alt skjedde på ein gong førre fredag. Det er tydeleg at Justisdepartementet hadde det veldig travelt med å handtere saka.

Då visste Justisdepartementet at Finansdepartementet hadde vurdert saka slik at Justisdepartementet kunne avverja avtalen med «betre etatsstyring».

– Det har ikkje blitt kommunisert før no. Dette har ikkje vi fått vite, seier Stensland.

Høgre hadde stilt spørsmål om overforbruk i justissektoren og departementet hadde kontroll på etatane sine. Då dei fekk svar på dette hadde Nystrøm allereie gått av.

– Tempo og handlekraft har ikkje prega dette departementet det siste året for å seie det slik. Her har det gått fort.

Brevet frå Finansdepartementet meiner han er ei av forklaringane.

– Dei vil ha saka raskast mogleg ut av verda, men det trur eg ikkje er så enkelt:

– Det er tydeleg at nokon er litt redd for å ha gjort feil her.

Har lagt skulda på NSM

Frps Carl I. Hagen seier at Justisdepartementet eigentleg ikkje har tatt nok ansvar i saka. Foto: Alexander Nordby

Carl I. Hagen (Frp) som sit kontroll- og konstitusjonskomiteen seier dei tek brevet frå Finansdepartementet alvorleg:

– Det er nok riktig som Finansdepartementet seier at eit mykje meir aktivt Justisdepartement ville sannsynlegvis greidd å hindre dette.

Har departementet tatt nok ansvar i saka?

– Eigentleg ikkje. Dei har jo heile tida lagt skylda på NSM og direktøren.

Hans Andreas Limi, nestleiar i Frp, seier at brevet frå Finansdepartementet viser manglande kontroll og styring over etatane under Justisdepartementet:

– Sett på spissen kan det få konsekvensar for justisministeren sin posisjon. Men den konklusjonen må vi vente med å trekke, for det kjem stadig ny informasjon i denne saka.

– Det byrjar å likne ei skikkeleg skandale, seier Thorsvik. Foto: Sunniva Linjord / n16768

Framstegspartiet er det einaste partiet som vil stemme imot når Stortinget seinare i dag skal gi 200 millionar ekstra til NSM for å betale ned lånet.

– Det byrjar å likne ei skikkeleg skandale, seier venstre sin justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik om dei kritiske merknadane frå Finansdepartementet:

– Det er knusande og tydeleg frå finansdepartementet, og eg forventar at justisministeren vil vere meir tydeleg på eige ansvar framover, seier Thorsvik.

Ho meiner at brevet viser at Mehl og departementet ikkje har hatt tilstrekkeleg styring.

– Det synest eg er sterkt kritikkverdig og det må justisministeren svare for.