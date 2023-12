– Når det blir tatt opp eit lån på 200 millionar kroner utan at Stortinget er konsultert, så er det heilt unikt i nyare norsk historie, seier jusprofessor Christoffer Conrad Eriksen.

Han meiner Stortinget bør setja ned eit uavhengig granskingsutval dersom der er spørsmål etter at Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sett på saka.

Christoffer Conrad Eriksen er professor ved institutt for offentleg rett ved Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Ein må få svar på kva for ei rolle departementet har hatt i denne saka og om det finst andre saker i tillegg, seier han.

– Viss det er slik at departementet har vore involvert, og har vore involvert gjennom fleire år som involverer fleire statsrådar i fleire ulike regjeringar, så talar mykje for at Stortinget oppnemner ein eigen granskingskommisjon for å avklara forholda, legg han til.

Stortinget vil betala ned lånet

Fredag gjekk Sofie Nystrøm av som direktør for Nasjonalt tryggingsorgan (NSM). Grunnen var eit ulovleg lån på 200 millionar kroner.

Lånet blei inngått med Norwegian property i samband med leige av lokale på Fornebu i Oslo. Låna var blant anna til IT-utstyr, møblar og tryggingstiltak.

Sofie Nystrøm, direktør for Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), har gått av på grunn av ein ulovleg låneavtale på 200 millionar kroner. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NSM sa på si side at dei hadde informert Justisdepartementet at dei ville inngå ein avtale med ein såkalla innebygd finansiering. Nystrøm sa også at dei hadde hatt slike låneavtalar sidan 2014.

Justisminister Emilie Enger Mehl har avvist dette.

Måndag sikra Høgre og Sosialistisk Venstreparti (SV) fleirtal på Stortinget slik at Mehl kan sletta lånet ved å gi NSM 200 millionar kroner.

Fleire jusprofessorar sa at dei opplevde dette som hastverk, og sa at det hadde vore betre om lånet hadde blitt fryst inntil situasjonen blei meir avklart.

Seier skiljet er utydeleg

For enn så lenge er saka alt anna enn avklart, og eitt av dei uavklarte spørsmåla er kor skiljet mellom eit lån og ei ein avtale med innebygd finansiering går.

NRK har vore i kontakt med ei rekkje meklarar og advokatar innan næringseigedom. Dei seier at det ikkje er uvanleg med leigeavtalar med innebygd finansiering.

Dei meiner altså at det ikkje er uvanleg at utgifter i samband med flytting blir bakte inn i leiga.

NSM tok opp lån til blant anna IT-utstyr, møblar og tryggingstiltak i dette lokalet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Leigeavtalar med innebygd finansiering blir kalla investeringsleige, men også finansleige eller kapitalleige.

– Investeringsleige er vanleg både for offentlege og private leigetakarar. I takt med investeringa i lokala, betalar leigetakar auka leigepris, som er avtalt på førehand.

Det seier Dag-Jørgen Saltnes, som er redaktør i Estate Nyheter, ein nettstad for eigedomsbransjen.

Han meiner at det ikkje er eit klart skilje mellom såkalla investeringsleige og eit lån.

– Har ikkje inngått investeringsleige

NRK er kjent med at det er fleire offentlege verksemder som har avtalar med innebygde finansieringar.

Samstundes seier dei offentlege verksemdene NRK har fått kontakt med at det er vesensforskjellar mellom avtalane dei har og avtalen til NSM.

Nav, som har vore i eit leigeforhold med Norwegian property sidan 2016, seier avtalen er ein «ordinær leigeavtale».

– Leigeforholdet og kontrakten inneheld ingen lånefinansierte forhold. Vi har ikkje inngått såkalla investeringsleige slik det kjem fram i NSM-saka, seier Marianne Fålun som er økonomi- og styringsdirektør i Nav.

Statens vegvesen opplyser til NRK at dei nyttar «den statlege standarden for leigeavtalar».

Dei skriv vidare at dei ikkje er kjent med at dei har «avtalar om auke av husleiga som følgje av endrings-/tilpassingsarbeid i løpande leigeavtalar».

Samstundes skriv dei at dei vil «gå gjennom avtaleporteføljen for å kvalitetssikra dette».

Peikar på vesensforskjellar

NRK har også vore i kontakt med Statsbygg om lokala til Justisdepartementet ved Gullhaug torg i Nydalen i Oslo.

Hege Aschim i Statsbygg fortel på at terroren 22. juli 2011 gjorde at dei hadde brukt for nye lokale.

Ho peikar på at Justisdepartementet sin leigeavtale skil seg vesentleg frå det som NSM har blitt kritisert for.

– Ja, absolutt. Staten betaler ei husleige som inkluderer alt, også oppgradering og tilpassingar. Kostnader ved erstatningslokale til departementa, inkludert Gullhaug Torg, er forankra i Stortinget, med tilhøyrande løyvingar, opplyser Aschim.

– Staten har ikkje inngått nokon låneavtale knytt til Gullhaug torg, slik NSM har jort for sine lokale. For ordens skuld opplyser vi om at det er Statsbygg som har inngått leigeavtalen på vegner av staten, legg Aschim til.