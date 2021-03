Jusprofessorer uenige om statsministeren brøt smittevernforskriften i sin 60-årsfeiring

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved institutt for offentlig rett er en av dem som mener det er greit å samles flere enn ti i leid leilighet.

Han har gitt NRK tillatelse til å sitere fra hans facebookside :

– Det mest kritikkverdige her er rimelig uklare og ulogiske regler. Sånn sett litt ironisk at det er statsministeren som tester tolkningens grenser. Det er videre på det rene at leid leilighet med boformål ikke anses som leid lokale, men likestilles med privat hjem, skriver Høgberg på facebook.

Uenige på facebook

Han er i en facebookdebatt om Ernas forseelse er et lovbrudd eller ikke med en annen jusprofessor, Hans Fredrik Marthinussen.

Det er også strid mellom professorene hvordan en leid leilighet skal defineres.

Høgberg mener det må likestilles med et privat hjem.

Alf Petter Høgberg er jusprofessor ved institutt for offentlig rett. Han mener det er uklare og ulogiske regler under koronapandemien. Foto: UiO

– Det er på det rene at private hjem og områder som må likestilles med det ikke omfattes, så 30 gjester er ok i private hjem under forskriften. Du trenger f eks ikke skjenkebevilling for å servere alkohol til gjester i slike lokaliteter, skriver han.

Dette møter protester fra jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen som mener tilfelle nr. 2 var en privat samling i leid lokale. Det rammes også klart av ordlyden i paragraf 13, skriver han.

– Nei, det var leide leiligheter. Det omfattes ikke av begrepet "leid lokale", svarer Høgberg på dette.

– Erna Solberg har brutt forskriften

Politiet har i dag gjort det klart at de starter etterforskning i forbindelse med statsministerens 60-årsfeiring, knyttet til mulig brudd på smittevernforskriften.

Stig Harald Solheim er professor ved det juridiske fakultetet i Tromsø og mener Erna Solberg har brutt koronaforskriften.

Han sier han tar forbehold om at fakta er presentert korrekt.

– Jeg mener Erna har brutt den nasjonale koronaforskriften i paragraf 13A om at man ikke kan forsamle seg mer enn 10 stykker i en privat sammenkomst i leid lokale, sier Solheim.

Stig Harald Solheim er jusprofessor ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Tromsø.

– I utgangspunktet så straffes dette med bøter eller fengsel inntil seks måneder. Det normale i den her sammenhengen vil typisk være en bot på mellom ti og tjue tusen kroner, sier han.

Solheim sier at koronaforskriften også dekker private sammenkomster.

– Det glapp for meg

I går avslørte NRK at statsminister Erna Solbergs familie brøt smittevernreglene og Solberg selv trosset regjeringens anbefalinger i vinterferien. For å feire 60-årsdagen til Erna var familien først samlet til middag på restaurant fredag og i leide leiligheter lørdag kveld.

Erna Solberg har beklaget og sier at dersom det er gjort noe straffbart, så vil hun betale for det.

– Jeg burde visst bedre, sa statsministeren om feiringen til NRK i går.

Men hun la til at hun ikke tenkte at smittevernregler ble brutt under turen, før NRK kontaktet henne om saken.

– Det var litt tilfeldig at det ble slik at alle ble sittende og snakke sammen i forskjellige grupper. Det var en stor leilighet med to etasjer. Folk fulgte smittevernreglene, vi var opptatt av å gjøre det den helgen. Men det glapp. Det burde jeg ikke ha tillatt, sa Erna Solberg.

Restaurant Hallingstuene, hvor Solbergs familie spiste middag fredag. Statsministeren var ikke til stede denne kvelden. Foto: VisitNorway

– Vanskelig å følge med

Vi har spurt jusprofessor Stig Harald Solheim om det har blitt for mange regler og lover å følge med på?

– Rent folkelig, ja. Det er vanskelig å følge med og jeg forstår at folk synes det er vanskelig, sier jusprofessoren.

Han legger til:

– Likevel er det klart at Høyesterett har sagt at terskelen er meget høy for å frifinne på grunn av rettsvillfarelse. Det ville vært nesten umulig å håndheve regler hvis man bare kunne si at dette kjente jeg ikke til. Spør man en NAV-klient om det er vanskelig å kjenne til alle reglene, så svarer selvsagt mange at det er det. Når de fram i sakene med å si at de ikke visste? Nei, svarer Solheim retorisk.

– Statsministeren må behandles som alle andre

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen mener det dreier seg om brudd på paragraf 13 i covid-forskriften, og forventer derfor at det får konsekvenser.

– Så klart at jeg forventer at statsministeren behandles på samme måte som alle andre som bryter covid-forskriften – det vil si at hun blir bøtelagt for det, sier Marthinussen og legger til:

– Det hadde vært ille nok hvis hun brøt anbefalingene, men her har hun brutt de straffesanksjonerte reglene om arrangement.

