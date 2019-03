Jusprofessor: Ikke noe juridisk hinder for at Wara kan fortsette som justisminister

Samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara er arrestert og siktet i forbindelse med en brann i familiens bil søndag. Politiet har mistanke om at hun selv tente på familiens bil i helgen. Hun er siktet for falsk anmeldelse, og er ikke siktet for noen av de tidligere anslagene mot Wara og familien.

– Hun er kun siktet for den siste hendelsen 10. mars, men det er ikke unaturlig å se om det er noen sammenheng mellom denne hendelsen og tidligere hendelser, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland da saken ble kjent.

Eivind Smith sier det er enkelt å svare på om Wara kan være justisminister mens han har en samboer som er siktet og under etterforskning.

– Det enkle svare på det er ja, sier han til NRK.

– Påtalemyndigheten er uavhengig

Jusprofessor Eivind Smith sier det ikke er noe i grunnloven som er til hinder for at Wara kommer tilbake som justisminister. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han begrunner dette med at det er påtalemyndigheten som vurdere hva som skal videre i denne saken.

– Når det gjelder etterforskning og en eventuell tiltale, hører det under påtalemyndigheten. Og påtalemyndigheten er uavhengig av justisministeren.

– Så selv om Wara er øverste leder for PST, som etterforsker denne saken, er det greit?

– Ja, det er ikke noe i grunnloven som hindrer det. Påtalemyndighen er uavhengig av justisministeren. Men hvis det skulle komme spørsmål til statsråden eller departementet om akkurat denne saken, så vil både han og justisdepartementet måtte holde seg unna på grunn av inhabilitet, svarer Smith.

Politiet tror samboeren til Tor Mikkel Wara har tent på parets bil. Hun ble pågrepet og avhørt av PST torsdag. Du trenger javascript for å se video. Politiet tror samboeren til Tor Mikkel Wara har tent på parets bil. Hun ble pågrepet og avhørt av PST torsdag.

Solberg: – Tar ikke beslutning nå

På gårsdagens pressekonferanse ville statsminister Erna Solberg ikke svare på om det var mulig for Wara å komme tilbake til justisministerposten.

– Med den situasjonen vi har nå, og de vanskelighetene Tor Mikkel Wara står oppe i, er det unaturlig å fatte noen beslutning om dette nå. Nå trenger han tid til sin familie, sa Solberg.

Hun sa det vil bli tatt beslutninger etter hvert som saken utvikler seg.

Fakta om Frps justisministre Ekspandér faktaboks Siden Fremskrittspartiet gikk inn i regjering i 2013, har tre Frp-justisministre gått av, mens én har tatt permisjon. Anders Anundsen var historiens første Frp-justisminister da han ble utnevnt som statsråd i Erna Solbergs regjering 16. oktober 2013. I desember 2016 ba han selv om å få gå av som justisminister.

Per-Willy Amundsen overtok nøklene til Justisdepartementet 20. desember 2016 og satt som statsråd fram til 17. januar 2018.

17. januar 2018 tiltrådte Sylvi Listhaug som justisminister, men hennes periode varte bare fram til 20. mars samme år.

Tor Mikkel Wara ble utnevnt til justisminister 4. april 2018. 14. mars 2019 ble han innvilget permisjon etter at hans samboer ble pågrepet av PST og siktet for å ha tent på ekteparets bil natt til 10. mars. (Kilde: NTB)

Sier Wara ikke hadde mistanke

I går kveld var også Tor Mikkel Wara inne til avhør hos PST.

– Han har ikke hatt noen mistanke om at samboeren skulle ha noe med truslene å gjøre, ifølge advokat John Christian Elden, som er oppnevne som forsvarer for den siktede samboeren, Laila Anita Bertheussen.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sa på pressekonferansen torsdag ettermiddag at det ikke var aktuelt å fengsle Bertheussen. Hun blir løslatt når avhørene er ferdige.