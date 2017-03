Jusprofessor: – I høyeste grad overgrepsmateriale

Kripos og Tollvesenet slår alarm etter at det siden høsten 2016 har blitt beslaglagt totalt 21 sexdukker som ligner på barn.

– Ja. Dette er i høyeste grad overgrepsmateriale, kommer det kontant fra jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo når NRK spør om det å bestille en slik dukke vil omfattes av straffelovens paragraf 311.

Straffelovens paragraf 311 omhandler «Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn». I forbindelse med Bergenspolitiets operasjon «Dark Room» har flere personer blitt siktet for oppbevaring og deling av slikt materiale i tekstform.

Alf Petter Høgberg, jusprofessor ved Universitetet i Oslo Foto: Universitetet i Oslo

– Dette er en mye mer grafisk fremstilling enn tekst, sier Høgberg.

Paragraf 311 gjelder både produksjon, salg, deling og besittelse av slikt materiale. Unntakene i lovet gjelder kun for fremstillinger som regnes som kunstnerlig eller vitenskapelig forsvarlig og film som er godkjent av medietilsynet.

– Pedofilibestemmelsene i straffeloven går veldig langt. Det er delvis fordi pedofili er noe som samfunnet har lite forståelse for og da har vi ikke de vanlige sperrene for kriminalisering, sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen til NRK.

Straffeloven § 311 Ekspandér faktaboks § 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt materiale, d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

– Skader ingen

En av dem som er siktet for å ha kjøpt en dukke ble varetektsfengslet denne uken. Mannen nekter straffskyld, men i kjennelsen skriver tingretten at de mener «dukkens utforming gjør at vilkåret i straffeloven § 311 første ledd om å anskaffe materiale som seksualiserer barn er oppfylt».

Hans Fredrik Marthinussen, professor i Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Tanker er at alt som seksualiserer barn regnes som et ledd frem til egentlig misbruket. Men det vet vi ikke. Å kjøpe en dukke eller å se en tegnet fremstilling skader i utgangspunktet ingen, sier Marthinussen.

Han stiller spørsmål ved det faglige grunnlaget for å hevde at de som kjøper en dukke, også kan ha begått eller kan komme til å begå fysiske overgrep.

– Jeg tror det er riktig at loven er slik, men det er likevel spesielt å kriminalisere i vid utstrekning noe som ikke skader noen, og på hvilket grunnlag? Så vidt jeg vet finnes det ikke noe forskningsgrunnlag på dette feltet, sier Marthinussen.

Uprøvd i retten

Ingen har tidligere blitt straffet for å kjøpe sexdukke som ligner på et barn.

Ann Kristin Grosberghaugen, leder av Voldtektsseksjonen i Kripos. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Disse sakene har ikke tidligere vært prøvd for retten, så vi ønsker nå å få det prøvd for retten. Vi mener at det er straffbart, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder av Voldtektsseksjonen i Kripos, til NRK.

I en rapport om overgrep mot barn fra august i fjor har Kripos sett på sammenhengen mellom de som laster ned overgrepsmateriale og de som begår fysiske overgrep mot barn.

Der skriver Kripos at sammenhengen er usikker, og henviser til noen studier. En analyse fra 2010 som fant at 17 prosent av dem som hadde lastet ned overgrepsmateriale tidligere hadde begått fysiske overgrep.

«I studier basert på straffesaksregistre hadde én av ti tidligere begått fysiske overgrep, mens i studier som baserte seg på nedlasternes selvrapportering, hadde litt over halvparten begått fysiske overgrep.», heter det i rapporten.

– Hvorfor mener dere disse dukkene trigger overgrep mot barn?

– Vi ser at det kan være en indikasjon på at man allerede har begått overgrep mot barn eller at de kan gjøre det frem tid, sier Grosberghaugen.