– Her er det snakk om et stort antall mennesker som har vært i nærkontakt med en som har vært smittet. Disse skal sette seg på et rutefly med andre mennesker. Det er langt unna forskriften, sier Marthinussen som er jusprofessor ved Universitet i Bergen (UiB).

Selv om fotballandslaget er satt i koronakarantene, får spillerne allerede søndag lov til å fly utenlands for å komme seg hjem.

Kommuneoverlege i Oslo, Tore W. Steen, har gitt landslaget grønt lys til å reise hjem. I den norske covid-19-forskriften står det at «personer i smittekarantene unntaksvis kan bruke offentlige transport for å komme seg til egnet karantenested».

Steen sier et av kravene til å bruke unntaksbestemmelsen er at man ikke har symptomer – og ingen av spillerne har så langt vist seg å ha symptomer.

– Det er en unntaksbestemmelse og de har søkt. Landslagslegen har gjort en individuell vurdering av hver enkelt spiller, slik at vi kan være sikre på at de ikke har symptomer. På grunnlag av det har de fått den tillatelsen, sier Steen til NRK.

Den opprinnelige landslagstroppen har fått tillatelse til å reise hjem og fullføre karantenen der. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Sterk forskjellsbehandling

Men Marthinussen mener forskriften blir brukt feil, og ikke burde blitt anvendt i dette tilfellet.

– Denne forskriften er laget for norske forhold, ikke for folk som reiser hjem til utlandet, sier Marthinussen.

Jussprofessoren mener det er en sterk forskjellsbehandling fra andre borgere.

– Dette er veldig privilegerte mennesker med rike midler. Det er utrolig spesielt at de skal få sette seg på et rutefly og blande seg med andre mennesker, sier han og fortsetter:

– Dette er en særegen behandling av fotballspillere som ikke ligner grisen. Det er en helt usaklig prioritering.

Marthinussen mener kommuneoverlegen bør gå tilbake på avgjørelsen.

– Jeg kan ikke skjønne at dette er gyldig. Kommuneoverlegen har satt fotballspillerne foran alle andre, sier han.

– De må omgjøre dette vedtaket. De kan ikke utsette andre folk for den smitterisikoen. Det må de jo forstå.

Kommuneoverlege i Oslo, Tore W. Steen, tilbakeviser kritikken fra Marthinussen og sier unntaket som har blitt gitt er forsvarlig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Steen: – Dette er forsvarlig

Kommuneoverlege Tore W. Steen sier avgjørelsen om å gi landslagsspillerne unntak til å reise til hjemstedene sine er forsvarlig, og at det ikke er noen grunn til å gjøre om på vedtaket.

– Denne forskriften ville neååe blitt laget hvis den ble ansett som uforsvarlig. Så vidt jeg skjønner har flere av spillerne reist allerede. Det er ikke noe grunn til å gjøre om på dette unntaket nå, sier Steen.

– Men er det ikke risiko for at mennesker som er på samme fly som landslagspillere kan bli smittet?

– Det er ingenting som er risikofritt her i livet. De tilfredsstiller etter mitt syn de betingelsene som foreligger i forskriften for å gi dette unntaket. Da tenker jeg det bør være godt nok.

Kommuneoverlegen mener Marthinussens påstand om at han forskjellsbehandler fotballandslaget er feil ettersom dette er første gang han har fått en søknad om dette unntaket.

– Jeg har ikke fått noen andre søknader om unntak. Hvis jeg får det, vil vi naturligvis se på dem. Jeg kan ikke si at jeg har forskjellsbehandlet noen, sier Steen.