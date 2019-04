Jusekspert om Assange: – Storbritannia sitter med nøkkelen

Ecuadorianske myndigheter har sitt på det tørre når de nå har kastet Julian Assange ut av sin ambassade, sier førstelektor Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo.

Wikileaks-gründeren ble fjernet fra ambassaden med makt av britisk politi torsdag, etter å ha oppholdt seg i eksil i sju år.

Organisasjonen anklaget torsdag Ecuador for å ha brutt med folkeretten og internasjonal lov ved at de trakk tilbake Assanges asyl og inviterte britisk politi inn i ambassaden.

Juridisk på det tørre

Jurist og Førstelektor ved Universitetet i Oslo Stian Øby Johansen sier han har vanskelig for å se at Ecuador har gjort noe galt.

En ambassade er ukrenkelig, og det er sånn Assange har unngått arrest. Men ambassaden er ikke ukrenkelig til hans fordel, men til Equadors fordel. Så hvis Ecuador ønsket å invitere britisk politi inn, så kunne de bare gå inn og hente ham, sier Johansen-

– Det er ikke noe jeg kan se som strider med folkeretten eller internasjonal rett med dette.

Assange har i det lengste kjempet for å ikke havne i amerikanske myndigheters hender, fordi han frykter lang fengselsstraff og i verste fall dødsstraff.

Johansen sier at Assange kun kan straffes for de lovbruddene som ligger til grunn for utleveringsbegjæringen, og at amerikanerne ikke kan utvide siktelsen når han kommer til amerikansk jord.

– Hvis datainnbrudd blir den endelige tiltalen som han skal utleveres for, så er det bare det han kan straffes for i USA. Storbritannia sitter med nøkkelen her, sier Johansen.

Kan påberope seg politisk forbrytelse

USA har krevd at Assange blir utlevert for en rekke lovbrudd. Det handler både om eldre lovbrudd og om hendelsene under den amerikanske valgkampen i 2016, da e-poster stjålet fra Demokratene ble spredt av Wikileaks.

USA og Storbritannia har en utleveringsavtale som gjør at landene forplikter seg til å etterkomme utleveringsbegjæringer dersom betingelsene er oppfylt, forteller Johansen.

– Den grunnleggende betingelsen er at det er en utleverbar handling. Det han har gjort må være straffbart både i USA og i Storbritannia. Gitt at han her er siktet for datainnbrudd, så vil jeg regne med at det er straffbart i begge land og dermed helt ok.

Assange har noe å spille på

– En annen betingelse må være at man ikke utleveres på bakgrunn av en politisk forbrytelse. Der har kanskje Assange noe mer muligheter til å spille på dette, og det er jo britiske domstoler som i første runde vil ta stilling til om de betingelsene slår til, sier Johansen.

Både Ecuador og britisk UD sa i går at de har fått garantier om at Assange ikke risikerer dødsstraff.

– Utleveringsavtalen mellom USA og Storbritannia er helt klar på at Storbritannia kan velge å si nei til utlevering når det er snakk om å gi noen en dødsstraff, forklarer Johansen.