Jurymedlem i Jensen-saken: – Én stemme skilte

Juryen i Eirik Jensen-saken landet mandag på å frikjenne den tidligere politimannen for medvirkning til narkotikasmugling, samtidig som den samme juryen fant ham skyldig i grov korrupsjon.

Dommerne i Borgarting lagmannsrett valgte imidlertid å sette juryens avgjørelse til side, og dermed be om nok en rettsbehandling av saken.

Knapp margin

Det var ti medlemmer i juryen. For at juryen skulle svare «ja» på skyldspørsmålet i de ulike anklagene, måtte over seks av dem stemme slik.

Ett av medlemmene i juryen sier til Dagbladet at fire stemte «nei» og seks stemte «ja» i spørsmålet om skyld i innførsel av narkotika. Altså manglet det bare én stemme for å finne ham skyldig også i medvirkning til narkotikainnførsel.

– Det var fire for å frikjenne og seks for å dømme, sier vedkommende til avisen. Et jurymedlem NRK har vært i kontakt med, bekrefter dette.

Fagdommarane oppheva juryen si avgjerd. Du trenger javascript for å se video. Fagdommarane oppheva juryen si avgjerd.

Anket

Også avgjørelsen om å dømme Jensen for grov korrupsjon, skal ha blitt avgjort med én stemmes overvekt: Sju stemte for og tre stemte mot, ifølge Dagbladets kilde.

Eirik Jensen har anket dommernes avgjørelse om å sette juryens avgjørelse til side.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett har pågått siden august. Det var norgeshistoriens siste rettssak med juryordning.