Juryformannen i Jensen-saken har vært aktiv i narkodebatten

– Det kan bli gode og intense diskusjoner i lagretten, sier forsvarer Benedict de Vibe om natteravn-profil Annstein Garnes, som er valgt som ordfører av de 12 lekdommerne i lagmannsretten.

Den historiske ankesaken mot Eirik Jensen er i gang. Spesialenheten hadde anledning til å «skyte ut» et lagrettsmedlem. De fjernet en mann på 62 år som tidligere gikk befalsskolen med Eirik Jensen. Forsvaret til Jensen valgte å fjerne en 31 år gammel pilot og en konsulent på 60 år.

Bussjåfør

En av dem som står igjen, og som altså ble valgt som ordfører, er den 52 år gamle bussjåføren Annstein Garnes som har engasjert seg i media flere ganger som natteravn-leder for Vestli og Stovner i Oslo.

Ordføreren skal sammen med tre andre av lekdommerne være med å utforme straffeutmålingen etter at alle lekdommerne har avgjort skyldspørsmålet.

I en av flere reportasjer NRK har laget der Garnes har uttalt seg, uttrykte 52-åringen bekymring for barn og unge i bydel Stovner i Oslo.

«De er på parkeringshuset på Stovner der det er mye salg av narkotika. Salget kan være fra biler og det kan være fra privatpersoner, sa Garnes.

I reportasjen forteller natteravnene at ungdommer som har gjeld blir rekruttert av bakmenn til å selge narkotika på skoler for å gjøre opp gjelden.

– Sterke meninger

Eirik Jensen ble som kjent dømt til 21 år i Oslo tingrett for et år siden, der han ble kjent skyldig for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika.

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, synes ikke det er problematisk at juryformannen er aktiv i narkotikadebatten.

– Vi noterer at det er lagretten selv som velger sin ordfører. Vi har ikke ment at det har noen påvirkning for saken. Vi legger oss ikke opp i hva personer gjør på sin fritid. Vi har forholdt oss til disse som er jurymedlemmer, sier forsvarer for Eirik Jensen, John Christian Elden.

– Kan det ha påvirkning for saken?

– Det må vi se på hva som skjer fra juryens side. De får ta sin vurdering, dette er folk som trekkes ut blant vanlige folk, for å si det slik, og vi forholder oss til det, sier Elden.

Heller ikke advokat Benedict de Vibe, som forsvarer Gjermund Cappelen, som ble dømt til 15 års fengsel i Oslo tingrett for innførsel av narkotika, har innsigelser mot ordføreren.

– Jeg ha hørt at han har sterke meninger om narkotika og vold, også i offentlig debatt, men det bør ikke inhabilere noen, sier de Vibe.

- Vi venter intense diskusjoner, sier Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe

– Kan bli intense diskusjoner

– Kan det ha påvirkning i og med at han også skal være med å utforme straffeutmålingen siden har er ordfører?

– Ja, det skal han være, men han er jo bundet av visse rammer han også, som alle andre. Og jeg tror nok at en samlet rett vil bryne seg mot hverandre, sier de Vibe.

– Har dere diskutert hans tilfelle?

– Nei, egentlig ikke i forsvaret av Cappelen fordi vi tenker at akkurat når det gjelder hvem som trekkers ut i lagretten så har vi ingen rett til å «skyte ut». Og akkurat når det gjelder ordførere så tenker jeg at han gjør en skikkelig jobb, og at det kan bli gode og intense diskusjoner i lagretten er jo bare en fordel, sier de Vibe.

Rettssaken er historisk, siden det er den siste i Norge med juryordningen.

Lagdommer Kristel Heyerdahl sier dekningen av ankesaken kommer til å bli omfattende, og at det ikke er mulig for lagrettemedlemmene å unngå å få med seg enkelte ting. Heyerdahl ber likevel rettens medlemmer om unngå mediedekningen i størst mulig grad, og heller ikke søke opp opplysninger man lurer på på nettet.

Foto: Grafikk: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

Juryen består av følgende personer:

Kvinne, 48 år, Nesodden, fotograf/journalist.

Kvinne, 27 år, Oslo, lektor.

Kvinne, 69 år, pensjonist.

Kvinne, 54 år, Vestby.

Kvinne, 37 år, Oslo, daglig leder.

Kvinne, 29 år, rådgiver.

Mann, 44 år, Ski, økonomi- og IT-ansvarlig.

Mann, 27 år, Oslo, student (journalistikkstudent).

Mann, 50 år, Oppegård, It-design og -utvikling hos NAV.

Mann, 52 år, Oslo, bussjåfør. (valgt til juryformann).

Mann, 41 år, Oslo, business controller i Oslo kommune.

Mann, 42 år, Oslo, Air purser