«Lagretten har nå avsluttet sin rådslagning. Forhandlingene vil fortsette ved at lagrettens kjennelse vil bli lest opp i sal 250 i Oslo tinghus, retten settes kl. 13.00,» opplyser Borgarting lagmannsrett i en e-post.

Da vil juryformannen Annstein Garnes lese opp hva juryen har svart.

Juryen har sittet samlet i 37,5 timer fordelt over seks dager. De startet rådslagningen onsdag klokken 13, rett etter dommerens rettsbelæring.

For at Jensen skal kjennes skyldig, må minst sju av de ti jurymedlemmene ha svart ja på minst ett av de to hovedspørsmålene fra lagdommeren:

Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?

Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Ankesaken til Jensen og Cappelen Ekspandér faktaboks Den pensjonerte politimannen Eirik Jensen ble i tingretten i 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen. Ankesaken startet opp 28. august. 23. januar holdt dommeren sin rettsbelæring før juryen trakk seg tilbake klokken 13.00.

En time før kjennelsen, er det allerede kø utenfor rettssal 250. Der står også Nokas-dømte Erling Havnå. Hans forlovede Ingrid Hagen har fulgt store deler av ankesaken.

– Jeg er her for å støtte en venn. Vi ble kjent etter tingrettssaken. Håper han blir frikjent, sier Havnå.

Kan settes til side

Etter at juryen har svart, trekker fagdommerne seg tilbake for å vurdere avgjørelsen.

Dette er ventet å ta fra 10 minutter til en halvtime.

Dersom juryen svarer nei på skyldspørsmålet, og de tre fagdommerne mener tiltalte «utvilsomt er skyldig», kan de enstemmig beslutte at saken skal behandles på ny for andre dommere. Ny sak settes da som meddomsrett (ikke jury) med to fagdommere og fem lekdommere.

Hvis juryen svarer ja på skyldspørsmålet, men fagdommerne finner at det ikke er funnet tilstrekkelig bevis for tiltaltes skyld, kan retten beslutte at kjennelsen settes til side, og at saken må behandles på nytt. Det kreves da ikke enstemmighet blant fagdommerne, men alminnelig flertall (2 av 3 fagdommere).

DETTE ER JURYEN: De ti personene i juryen har nå kommet til en avgjørelse.

– En av dem snakker usant

Dommerens rettsbelæring var det siste som skjedde i retten før juryen trådte sammen.

– I denne saken vet vi at enten Cappelen eller Jensen forklarer seg usant om det som er kjernen i saken, nemlig om Eirik Jensen har bidratt til narkotikainnførsel eller ikke, sa dommer Kristel Heyerdahl.

I den tre og en halv time lange rettsbelæringen viste hun blant annet til de mange SMS-ene i saken.

KØ: En time før kjennelsen er det allerede kø utenfor rettssal 250. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Trakk fram Jensens reaksjon etter hasjinnbrudd

Dommeren viste blant annet til kontakten mellom Jensen og Cappelen etter politiets fingerte innbrudd i Cappelens hasjlager. Jensen har sagt at han ville skaffe mer informasjon om den mulige tyven for at de kunne starte en sak.

Heyerdahl leste flere av meldingene Cappelen og Jensen sendte til hverandre etter beslaget, og understreket at partene ikke er enige om betydningen.

Heyerdahl ba juryen se på at Jensen ikke varslet sine ledere, og at han kvittet seg med telefonen han hadde kontakt med Cappelen på.

– Lagretten bør spørre seg hvorfor politimannen Jensen opptrådte på den måten han gjorde, sa Heyerdahl.

Blomsterspråk

Hun leste også opp en rekke meldinger som hun ber juryen vurdere. Meldinger om blant annet «gravearbeid på tomta» og «fine forhold i skogen» og «kontoret et tynt bemannet»

Her har Cappelen og Jensen ulike forklaringer. Jensen har sagt at det er reelle meldinger og meldinger om informantvirksomheten. Cappelen sier dette gjelder hasjinnførsler og meldinger om når det er trygt å smugle hasj.

Hun viste også til den mye omtalte e-posten 29. januar 2012 om flammesikrede plater. En melding Jensen har hatt ulike forklaringer på.

«Måtte bruke 20 av de 30 flammesikrede platene til brannsikring i en leilighet ute på øya sist uke ... ble derfor litt stress i opplegget mitt videre ... Håper vi kan prates i slutten av uka, hvis du er på beina».

– Lagretten bør vurdere om dette gjelder et pengeoppgjør mellom Jensen og Cappelen eller om dere ikke kan utelukke at det har et annet innhold, sier Heyerdahl.

STØTTER VENN: Erling Havnå sier han er her for å støtte en venn. Hans forlovede Ingrid Hagen har fulgt store deler av ankesaken. Foto: Gunnhild Hjermundrud / NRK

Må ikke ha hatt reell kontroll

Spesialenheten mener Eirik Jensen varslet Cappelen om når det var trygt å smugle narkotika.

Eirik Jensens forsvarere mener Jensen ikke hadde mulighet til å holde oversikt over grensene og sørge for at Cappelen ikke ble tatt for hasjsmugling.

Dommer Kristel Heyerdahl mener det ikke er av betydning om Jensen hadde en reell kontroll over tollvesenet og politiet hvis han ga Cappelen et inntrykk av at han hadde det.

– Det spiller ingen rolle om han lyver for Cappelen, men Cappelen må forstå at Jensen sier han har kontroll, sa Heyerdahl.