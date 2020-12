Julens søteste alver

Sykehuset Tallahassee Memorial Healthcare i Florida har en av få nyfødtintensivavdelinger i delstaten.

I julen forsøker avdelingens ansatte å spre litt juleglede, og har i den anledning kledd de små innlagte i alvekostymer.

– Å ha en baby på avdelingen kan være veldig stressende for familier, spesielt under covid-19-pandemien. Noe som gjør at juleferien føles litt mindre feststemt, sier sykehuset i en uttalelse til NRK.

En baby kledd som en julealv. Foto: Tallahassee Memorial Healthcare / Trickey

Vil skape juleglede

Barn som er født for tidlig eller født syke legges inn på nyfødtintensivavdelinger.

Og barna, eller «julealvene», følges med på døgnet rundt av avdelingens ansatte, skriver sykehuset på Facebook.

– Å skape litt juleglede for «alvene» og deres familier er en av mange måter vi jobber for å normalisere hverdagen på avdelingen, sier sykehuset.

Ifølge sykehuset var det nattevaktene på avdelingen som laget kostymene, mens de ansatte som hadde dagvakt kledde de på de små babyene.

Det er ikke første gang avdelingens ansatte har stelt i stand høytidsfeiring på avdelingen.

En liten baby med rød lue. Foto: Tallahassee Memorial Hospital / Trickey

Rundt 10 prosent for tidlig født i USA

Ifølge Fox News laget nemlig intensivavdelingens ansatte Halloween-kostymer til babyene da Halloween ble feiret i oktober.

Da ble ikke babyene kledd som julealver, men som blant annet spaghetti, en blomst og en avocado.

10 prosent av barna som fødes i USA fødes for tidlig, ifølge data fra det amerikanske senteret for helsestatistikk.

I både USA og Norge har det vært strenge regler på avdelingene under koronapandemien.

I Norge har det vært tilfeller av koronasmitte ved ulike intensivavdelinger for nyfødte denne sommeren og høsten.