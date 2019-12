Det hvite du ser i blodprøven til venstre er fett, og er fra en hund som har fått i seg mye feit menneskemat. Normalt skal det se ut som i bilde til høyre, gjennomsiktig.

– Vi kaller det for lipemisk plasma. Det kan man få dersom man gir hundene mat som har mye fett i seg, og det er som regel menneskemat. Gir du hundefôr, så er det mat som er tilpasset hunden og som ikke gir det samme problemet, sier spesialist i hunde- og kattesykdommer ved Evidensia Oslo Dyresykehus, Monica Heggelund.

GI MAT: Så lenge ikke hunden kaster opp hele tiden anbefaler vi å gi små og hyppige måltider med skånefôr, sier Monica Heggelund ved Evidensia Oslo Dyresykehus Foto: Evidensia Dyresykehus

Juletid er høytid for mageproblemer hos hunder. Julegavebånd og forgiftninger fra sjokolade er noe som går igjen. Men også høyt inntak av fettholdig julemiddag og desserter kan gi hunden ubehag. I verste fall alvorlig syk.

– For flesteparten handler det om forbigående oppkast og diaré med ulik alvorlighetsgrad. Hundene spiser ting de ikke er vant til, og har ikke fordøyelse til det, forteller Heggelund.

I likhet med mennesker har noen hunder sterkere fordøyelse og tåler mer fett enn andre, mens andre ikke har det og blir akutt syke av å få et måltid med julemat.

UBEHAG: Mange hunder får mageproblemer i jula fordi vi deler julematen vår med dem. Foto: Aud Darrud / NRK

Bukspyttkjertelbetennelse

Hunden kan også få akutt bukspyttkjertelbetennelse. Det er veldig smertefullt, og vil ofte kreve innleggelse på et dyresykehus.

– Det kan i verste fall være dødelig, selv om det heldigvis er sjeldent, sier hun.

Symptomer på bukspyttkjertelbetennelse oppstår gjerne etter noen timer eller en dag.

– Du ser på hunden at den blir veldig nedstemt, vil ikke spise, smatter og er kvalm, kaster opp, står med krum rygg og har vondt i buken.

Hun legger til at de ser en økning i antall tilfeller av både bukspyttkjertelbetennelse og forstoppelse hos hunder i jula.

Les også: Slik får de firbente den beste jula

Ribbebein

Dersom hunden har kastet opp en gang eller to, men ellers er like vital er det som regel ikke noen grunn til bekymring. En hund kan også kaste opp mange ganger på kort tid, uten at det i seg selv er et faresignal.

– Jeg ville blitt mer bekymret dersom det er blod i det, og om hunden virker veldig syk, eller om det varer lenge, sier hun.

I tillegg til for mye fett, er ribbebein noe av det de også ser en del problemer med i jula.

– Det er som med bein, som med fett. Det går bra for noen, men ikke for alle. Dersom beinene ikke blir fordøyd, kan de gi en sementaktig forstoppelse, som også er veldig smertefullt for hunden, sier hun.

Fiskebollerådet har gått ut på dato

Det er ulike råd om hva du bør gjøre dersom hunden får oppkast og diaré. Kokt ris og fiskeboller, faste i 24 timer er det mange som kjenner til.

Disse rådene blir ikke lengre anbefalt.

– Vi anbefaler ikke lengre fullstendig faste slik vi gjorde før. Fiskebollerådet har gått ut på dato, blant annet fordi at fiskeboller inneholder melk, som ikke er naturlig for voksne hunder og fordøye, sier Heggelund.

I stedet anbefales det å ha i hus spesialfôr/våtfôr som er laget for hunder med mageproblem.

I tillegg anbefaler veterinærer å ha reseptfrie probiotika produkter til dyr hjemme.

– På den måten kan du raskere stoppe en diare, forteller hun.

TUR OG LEK: Gi av tiden din til hunden i jula i stedet for å gi dem julemat oppfordrer veterinær. Foto: Aud Darrud / NRK

Gi av tiden din

Heggelund anbefaler at det kan være en billig forsikring å ta en telefon til veterinær for å høre om det er grunn bekymring dersom hunden blir syk.

Hun legger til at det aller beste du kan gjøre for hunden din i jula er å gi av tiden din.

– La hunden få være hund og være en del flokken, det betyr ikke at vi på død og liv må gi dem menneskemat. De er mye lykkeligere dersom de får mat som er tilpasset dem, og holder seg friske avslutter hun.