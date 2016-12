Julehandel i Oslo trekker turister: – Noe annet enn Paris, London og Roma

– Hver tredje eller fjerde kunde her er en utenlandsk turist. Det går mest i laks, sennep og salt. Salt fra Saltstraumen, verdens raskeste salt!, påstår André Kristoffersen, som selger produkter fra Nordland på julemarkedet «Jul i Vinterland» i Oslo sentrum.

Karl Johans gate pyntet med julelys og med julemarkedet 'Vinterland', dit mange utenlandske turister finner veien. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

I løpet av en halv time på julemarkedet treffer NRK på turister fra Italia, Ungarn, Østerrike, USA og Spania. De er her i hovedsak for å oppleve norsk jul.

Foran skøyteisen i Spikersuppa står et ungt par fra den spanske øya Fuerteventura og tar bilder.

– Dette er et fint og romantisk sted å være for et par, sier Eric Primalini Santana og smiler til kjæresten. De to har bestilt billetter til operaen, men har ellers ikke lagt opp noe stort program for Oslo-besøket.

– Oslo er annerledes enn Paris, Roma og London. Det er derfor vi er her.

LES OGSÅ: Turister legger igjen mer penger

Flere europeiske juleturister

Fra besøkssenteret til Visit OSLO i Østbanehallen kan Yuri Sali bekrefte at stadig flere europeere trekker nordover før jul.

Yuri Sali på besøkssenteret til Visit Oslo i Østbanehallen registrerer at det kommer flere utenlandske turister for å oppleve julestemningen i Oslo. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– De kommer ofte fra Midt- og Sør-Europa. De har en kort flytur hit, og de er ute etter en blanding av byopplevelse og koselige juletradisjoner. Dette er ikke turister som reiser Norge rundt eller vil på skiferie, sier Yuri Sali.

Han mener Oslos julemarkeder har blitt mye bedre enn før, og at turistene er ute etter julemat og en hyggelig stemning.

Annerledes enn i store byer

Amerikaneren Milton Heber er på dagsvisitt fra California når NRK treffer han på Karl Johan.

Foto: Lars Os / NRK

– Jeg ville bare oppleve Oslo om vinteren, se julemarkedene, dekorasjonene og tradisjonene. Det er mye god norsk mat her, blant annet elgburgere rett her borte. Jeg har vært i Oslo før, på sommeren, men dette er helt annerledes, slår han fast.

Like ved går østerrikeren Christian Koessler. Han er forfatter og har et oppdrag i Oslo, men valgte å ta med hele familien for å oppleve norsk jul.

– Alle julemarkeder har sin egen atmosfære. Det er flott på markedene i de store europeiske byene, men her i nord er det veldig vakkert og vi liker det veldig godt, sier han.

Preget av Berlin-terror

Også en tysk familie er i Oslo for å koble av før jul. Frank Reinecke har blandede følelser etter angrepet mot et julemarked i Berlin denne uka.

– Vi forstår ikke at noen kan gjøre noe slikt. Det strider mot hele vårt levesett. Men livet må gå videre, og vi er her sammen med vår datter for å vise henne andre land og kulturer og leve et godt liv, sier han.