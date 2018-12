Julebord-drapet: – Ikke varslet pårørende

Klokken 03 natt til lørdag ble én person knivstukket og drept i en lavvo på «Lille Gratishaugen» i enden av hoppbakken i Holmenkollen i Oslo.

Politiet fikk først en melding fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) om knivstikkingen, og rykket ut sammen med ambulanser.

Mannen ble funnet skadet inne i lavvoen.

– Det ble startet umiddelbar gjenoppliving der, men det ble etter kort tid konstatert at livet til mannen ikke var til å redde, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo.

- Mann i 30-åra er arrestert

Latvisk mann siktet

Etter at politiet ankom ble en latvisk mann i 30-årene pågrepet. Mannen er kjent for politiet fra før. Han er siktet for drap og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag.

– Jobber mannen for selskapet som leide lokalene?

– Det er vi nødt til å komme tilbake til senere, sier Alræk Solem.

Politiet ønsker ikke å gå ut med detaljert informasjon om den drepte, men det skal være snakk om en mann som heller ikke er norsk statsborger.

Anne Alræk Solem i Oslo-politiet sier at drapet fant sted under et lukket arrangement for en privat bedrift. Foto: Paal Wergeland/NRK

Et titalls personer til stede

Seksjonsleder Anne Alræk Solem sier at et titalls personer var til stede i lavvoen, som var leid ut til en bedrift for det hun beskriver som en jobbrelatert sammenkomst. Både siktede og fornærmede var blant dem som deltok på sammenkomsten.

– Vi planlegger nå å gjennomføre et avhør av siktede i løpet av formiddagen. Forsvareren er varslet og er på vei.

– Vet dere noe om motivet for drapet?

– Vi vet foreløpig ikke hva som er motivet. Det vil være helt sentralt i avhøret av siktede.

Hun forklarer videre at flere vitner ble kalt inn til et avhør på et nærliggende hotell i løpet av natten, men at de vil fortsette å snakke med sentrale vitner utover dagen. Tekniske undersøkelser fra stedet vil brukt i den videre etterforskningen.

Lørdag morgen var området der lavvoen ligger fortsatt sperret av. Foto: Paal Wergeland/NRK

Lukket arrangement

Det var en privat bedrift som hadde leid lokalene til Skiforeningen til et lukket arrangement. «Lille Gratishauge» er et av flere utleieobjekter i Holmenkollen nasjonalanlegg.

Det er plass til 50 personer i lokalene, opplyser Skiforeningen.

Arrangementssjef Ole Kristian Sørland i Skiforeningen er rystet over drapet, som fant sted i et lokale som foreningen eier. Foto: NRK

– Dette er et bygg som Skiforeningen eier og leier ut til selskaper gjennom året. Det arrangeres alt fra barnebursdager til bryllup og sammenkomster, sier arrangementssjef Ole Kristian Sørland i Skiforeningen, som beskriver hendelsen som «helt tragisk».