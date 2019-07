Jubler for rekordvær

Den høyeste temperaturen i natt i landet, ble målt på Kvaløya i Sømna kommune i Nordland. Det er varme luftmasser som kommer sør fra som er årsaken til den høye temperaturen. Målestasjonen på Kvaløya ligger ca. 300 meter over havet.

Det kan være ny rekord, men målestasjonen er relativt ny. Men Meteorologisk institutt tar forbehold om at værstasjonen ikke viser feil. I så fall er den gamle rekorden fra Halden i på 25,5 grader slått. Den gamle rekorden ble satt 9. juli 1933, ifølge Wikipedia.

Tom for is

Vennesund Brygge og Camping ligger på Kvaløya i Nordland. Og det er på denne øya målestasjonen ligger. Daglig leder på campingplassen, Jostein Sund, har målt temperaturen på formiddagen til 30 grader celsius i sola.

kaia ved Vennesund, målestasjonen på Kvaløy i Nordland målte ny rekord når det gjelder tropenatt. Foto: Jan Tore Vasseng / privat

– Vi kan ikke klage og vi koser oss i varmen. Men vi er tomme for is, forteller Sund.

Varmen har ført til at det er tomt i isboksen. Og også nærmeste butikk er tom for is.

– Det blir ingen påfyll av is i dag, sier Sund.

Topplista i natt.

Her er lista fra Meteorologisk institutt over de ti høyeste temperaturene i natt hvor der er målestasjoner i Norge.

Kvaløyfjellet, Sømna: 26,1

Eigerøya, Eigersund: 22,9

Lista, Farsund: 22,7

Lindesnes, Lindesnes: 22,5

Lyngør, Tvedestrand: 22,3

Oksøy, Kristiansand: 21,9

Landvik, Grimstad: 21,6

Mandal, Mandal: 21,6

Færder, Færder: 21,6

Blindern, Oslo: 21,5

Jomfruland, Kragerø: 21,5

Temperaturene i diagrammet over er basert på private målestasjoner. Utvalget av steder er ikke komplett, og tallene er ikke offisielle.

45 grader på bildekket til passasjerferja

MF Lysingen seiler mellom Vennesund og Holm. Ferja er en del av fylkesvei 17, også kalt Kystriksveien. Og det er svært varmt på det lukkede bildekket.

Innseilinga til Vennesund og Kvaløya i Nordland med MF Lysingen, Torghatten trafikkselskap. Foto: Torstein Ramfjord / privat

– Klart det er ekstreme temperaturer, bildekket har vel 45 varmegrader nå, forklarer en av mannskapene om bord, Torstein Ramfjord.

– Alle 90 passasjerene står nå på dekk. Det er ikke vanlig med slike temperaturer, men vi må bare nyte den, forteller Ramfjord.

Varmest i Europa

– I går var Nordland varmest i Europa, bare enkelte steder ved Middelhavet hadde samme temperatur, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Paris hadde 22–23 grader celsius i går.

Men flere steder hadde tropenatt. Da er temperaturen over 20 grader gjennom hele natta.

Derfor er det viktig å få i seg ekstra mye væske når det er varmt ute. Du trenger javascript for å se video. Derfor er det viktig å få i seg ekstra mye væske når det er varmt ute.

Tror ikke på ny varmerekord i dag

Statsmeteorologen tror ikke på ny varmerekord i dag, men forteller at flere steder kommer til å passere 30-tallet.

– Sør i Nordland og Trøndelag kommer fortsatt til å ha de varmeste luftmassene, forteller Walløe.

6,8 grader i Øst-Finnmark

Men i Finnmark er det kjøligere enn normalt, opplyser Meteorologisk institutt. I Vardø var det nesten 20 grader kaldere enn i Nordland.

– Det snakkes om varmen, men nå er det kjøligere i den nordlige halvparten av Europa. Det er lett å tro at det er varme over alt, forteller Walløe til NRK.

Og den kalde luften kommer til å bre seg sørover.