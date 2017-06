– Det er en seier. Sykehuspartner har mye kompetanse og fagfolk som nå får mulighet til å komme med sine forslag til løsninger, sier foretakstillitsvalgt i Sykehuspartner Nanette Loennechen.

Hun var til stede under det ekstraordinære styremøte i Helse Sør-Øst, der ledelsen valgte å sette i gang strakstiltak etter journalskandalen. Møte ble kalt inn etter at to granskingsrapporter ble lagt frem som slakter hvordan Helse Sør-Øst har håndtert risiko og IKT-sikkerhet knyttet til outsourcing av IT-arbeid til Bulgaria, Malaysia og India.

Advarte ledelsen

Før saken ble kjent hadde Nanette Loennechen og andre tillitsvalgte flere ganger varslet ledelsen om risikoen ved outsourcingen, uten at de ble trodd. Noe som var med på å svekke tilliten til ledelsen. Bare et par dager etter saken ble kjent måtte både sjefen i Sykehuspartner og styret trekke seg.

– Tilliten har blitt mye bedre etter vi fikk ny direktør. Vi ser at det har vært en endring. Vi har mye kompetanse i Sykehuspartner. Selv om vi har vært gjennom utfordringer, leverer vi bra, sier foretakstillitvalgt i Sykehuspartner Nanette Loennechen.

– Dette har vært en krevende situasjon, der vi har mistet mange underveis, sier hun.

Innsyn i sensitive pasientjournaler

Ifølge toppsjef Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst skal datterselskapet Sykehuspartner fortsatt ha ansvar for IT i helseforetaket inntil de har kontroll på tilganger, personvern og informasjonssikkerhet.

Granskingen av Helse Sør-Øst er et resultat av at NRK i mai avslørte at over 100 IT-arbeidere fra Bulgaria og Asia hadde fått administrative rettigheter til Helse Sør-Øst IKT-infrastruktur. Disse rettighetene ga IT-konsulentene helt eller delvis mulighet til innsyn i sensitive pasientjournaler til 2, 8 millioner nordmenn, i strid med regler.