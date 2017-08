Jonas til Erna: – Du giftet deg med Frp, og det blir ditt store ettermæle

– Du har giftet deg med Frp, og det blir ditt store ettermæle, Erna.

Jonas Gahr Støre fikk siste ord i dagens siste statsministerduell før samtlige partiledere møtes til NRK-debatt i Arendal klokka 21.30, og budskapet var klart: Ernas største problem er samarbeidet med Frp i regjering:

– Du har brakt Fremskrittspartiet inn i regjering, og du kommer ikke unna deres grep. Det er realiteten, mente Støre.

Tidligere i partielederduellen hadde de to statsministerkandidatene diskutert både skatt, arbeidsplasser og reformer. Men det var først da det ble diskutert hvor det var størst kaos – på venstre- eller høyresiden – at temperaturen tok seg opp.

Advarte mot Rødt

Erna avviste at det er snakk om et «borgerlig kaos», og mente Støre kommer til å få problemer med Rødt.

– Hvis du får Rødt på vippen, og skal lage budsjett med de, så kommer det til å bli vanskelig for private barnehager og for mange av de valgfrihetsreformene for at folk skal få bestemme selv.

Støre hevdet på sin side at regjeringsalternativet er langt tydeligere på venstresiden:

– På min side av streken, er de som vil bytte ut Erna og Siv. De peker på at Arbeiderpartiet bør lede regjering, så må valgresultatet avgjøre hvem som blir med på det.

Kritiserte Frp-samarbeid

Støre poengterte at samarbeid med både Sp SV har vært vellykket før, samtidig som han gikk langt i å lukke døren for både Venstre og KrF:

– Så har vi inntil nå holdt døra oppe for sentrum, og sier at hvis de mener at de vil bli kvitt Høyre-Frp-regjeringen, så skal ikke vi lukke døren. Nå lukker vi døren for Venstre. Venstre har valgt Frp og Høyre. Det ser ut som om KrF også går den veien, sa Støre, før han avsluttet:

– Du har giftet deg med Frp, og det blir ditt store ettermæle, Erna.

Solberg poengterte at det var naturlig i en valgkamp at de fire borgerlige partiene går til valg på egen politikk, men var likevel optimistisk med tanke på et nytt samarbeid til høsten:

– Jeg er helt sikkert på at får vi et borgerlig flertall til høsten, så får vi også en borgerlig regjering.