Jonas Gahr Støre: – Det har vært et frustrerende halvår

– Det har vært et vanskelig halvår for Arbeiderpartiet. Det har vært krevende, og vi har hatt uro.

Slik innledet Ap-leder Jonas Gahr Støre pressekonferansen hvor partiet ser tilbake og oppsummerer det siste halvåret.

Arbeiderpartiet har slitt i motvind siden det elendige valgresultatet i fjor.

Metoo, interne stridigheter og et omstridt Trond Giske-comeback har preget partiet, som fortsatt ikke har klart å reise seg. På NRKs juni-måling fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 23,4 prosent, milevis unna gamle høyder.

– Politikken er kommet i bakgrunnen av uroen

– Jeg opplever at det nå er en utbredt vilje og et ønske om at partiet skal komme videre og legge uroen bak oss. Forventningen nå er at vi går videre med politikk, sier Støre.

– Det ønsker jeg velkommen, for dette halvåret har vært frustrerende. Det har vært frustrerende av den tilleggsgrunnen av det er blitt gjort mye godt på politikk, men det er kommet i bakgrunnen av uroen. Uroen som havner i mediene, fortrenger det gode arbeidet som er blitt gjort.

Støre tror fortsatt han blir statsminister

Tidligere denne måneden ble det kjent at regjeringen får krass kritikk av Riksrevisjonen for manglende terrorsikring.

Feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som Riksvisjonen påpekte i 2015, er i liten grad gjort noe med, konkluderte Riksrevisjonens ferske rapport som ble lagt fram for to uker siden.

Verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Forsvarsdepartementet har ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerheten, fastslo Riksrevisjonen, og riksrevisor Per-Kristian Foss betegnet det som svært alvorlig.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kaller inn til høring om saken i august.

– Jeg vil ikke forskuttere med hva det kan ende med, annet enn å si at Arbeiderpartiet er rede til å ta konsekvensen dersom regjeringen ikke lenger har tillit i Stortinget, sier Støre.

På spørsmål om han tror han kommer til å bli statsminister noen gang, svarer Ap-lederen:

– Jeg tror Ap kommer tilbake i regjering, og jeg har ambisjon om at jeg skal lede partiet når det skjer.

Ap: Dette har vi lyktes og mislyktes med

Partiet mener de på flere områder i opposisjon har sørget for en mer rettferdig politikk som ivaretar arbeidstakere og sikrer små forskjeller og sterke fellesskap.

Samtidig er det en rekke saker der partiet har endt i mindretall, kunne Støre konstatere sammen med nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

Ap har blant annet fått flertall for flere saker de mener fører til et tryggere arbeidsliv ved at Stortinget blant annet har vedtatt en kraftig innstramming i muligheten til å leie inn arbeidskraft. Partiet mener også de har fått flere i arbeid og sikret at norske arbeidsplasser beholder norske vilkår. Her blir særlig Color Line-saken trukket fram.

Ap er også fornøyd med å ha bidratt til å hindre at regjeringen stoppet tilskuddet til rehabilitering av eldre sykehjem og med å ha bidratt til å øke fedrekvoten til 14 uker.

På listen over saker partiet har fremmet, men ikke fått flertall for, er blant annet forslaget om en tiltakspakke mot arbeidskriminalitet, en aktivitetsreform rettet mot unge uføre, rett til pensjonsopptjening fra første krone, styrking av Forsvaret, og avvikle fritt behandlingsvalg og heller styrke fritt sykehusvalg.

Også i klimapolitikken konstaterer Ap at de ikke har fått gjennomslag for en mer offensiv politikk for å få ned utslippene.