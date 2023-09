– La meg starte med en takk, til hver og en av dere, for innsatsen i valgkampen.

Slik innleder partileder Jonas Gahr Støre sin tale til Arbeiderpartiets landsstyremøte.

– Jeg vil være helt ærlig og si: Valget ga samlet sett et altfor dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Det er også samlet sett mitt ansvar, sier Støre.

Han sier videre at resultatet ikke stod til ambisjonene partiet hadde.

– Vi ble ikke største parti, og vi taper makten mange steder. Jeg forstår at mange kaller det en krise. Jeg erkjenner også at situasjonen er alvorlig.

Han sier at det gjør vondt å miste tilliten fra velgerne.

– Har gjort det vanskeligere for velgerne å ha tillit

Om hvorvidt skandalene rundt habiliteten til flere av partiets statsråder i sommer har påvirket valget, sier Støre følgende:

– Jeg kan ikke stå her i dag uten å understreke at habilitetssakene har gjort det vanskeligere for velgerne å ha tillit til regjeringen og sentrale politikere.

Videre sier han at det er for tidlig å si hva habilitetssakene hadde å si for valgresultatet.

– Men det er ikke for tidlig å si at de tok mye av oppmerksomheten fra de gode sakene, at de virket demobiliserende og at de samlet sett bidro til å svekke oss, sier Støre.

Skal være selvkritiske

Han sier at partiet nå er i gang med en bred evaluering etter valget.

– I erkjennelsen av at vi gjorde et altfor dårlig, skal vi være selvkritiske og selvransakende. Vi skal la alle komme til orde – og bruke de ordene de mener er riktig for å beskrive situasjonen etter valget og situasjonen for sosialdemokratiet i vår tid, sier han.

I evalueringen skal partiet bruke velgerundersøkelser, spørreundersøkelser, og en gjennomgang i hele partiorganisasjonen.

De skal også ha egne undersøkelser for ordførere, gruppeledere, fylkesstyrer og andre sentrale politikere i kommunene. Prosjektene de gjennomførte i valgkampen skal også undersøkes.

Vil ha evaluering av seg selv

Støre sier at partiet må gå gjennom alt og alle når de nå skal evaluere.

– Også meg. Jeg vil ha tilbakemeldinger på den jobben jeg og ledelsen har gjort, sier han.

Blant årsakene til at partiet tapte valget, mener Støre er at de ikke hadde gode nok svar for utfordringene i folks hverdag.

– Måten vi vinner valg på – både den lange og intensive valgkampen – er å ha de beste svarene. At vi kjenner tiden folk lever i, og at vi har en politikk folk tror på. Arbeiderpartiet skal være partiet som best representerer det norske folk, sier han.

Dårligste valg på 99 år

Kommune- og fylkestingsvalget var Arbeiderpartiets dårligste valg på 99 år. På landsbasis fikk de bare 21,6 prosent av stemmene.

Høyre ble den store vinneren, og har nå overtatt tronen som landets største parti.

Selv om mye fortsatt er usikkert etter valget, er det klart at Arbeiderpartiet mister mange ordførere rundt om i landet.

Ordførere i hele landet År 2019 2023 Kartvisning Ordførerens parti i hver kommune Kart over Norge der hver kommune er markert med partifargen til det partiet som har ordføreren Ikke avgjort ennå Velg område Hele Norge Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Viken Parti Ordførere Endring Arbeiderpartiet 91 −59 Høyre 73 +40 Senterpartiet 72 −58 Fremskrittspartiet 12 +9 Kristelig Folkeparti 8 −2 Sosialistisk Venstreparti 3 −3 Venstre 1 −1 Miljøpartiet De Grønne 0 −1 Andre 14 −8 Oversikten viser i hvor mange kommuner hvert parti har fått ordføreren. I 83 kommuner er det ennå ikke avgjort hvem som blir ordfører. Endringen viser hvor mange flere eller færre ordførere partiene har så langt, sammenlignet med i 2019. Sist oppdatert 23.9.2023. Alle valgresultatene

Vil ikke kalle det en krise

Både partiveteran Martin Kolberg og avtroppende ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen, har omtalt valgnederlaget i Arbeiderpartiet som en krise.

– Jeg tenker at nå er det viktig at Arbeiderpartiet tar en fot i bakken og erkjenner den situasjonen partiet står i, sa Martinsen til NRK i helgen.

Hun mener at Arbeiderpartiet har mistet mye tillit.

Foreløpig har ingen i partiledelsen valgt å kalle situasjonen en krise.

– Dette er et altfor dårlig valg fra Ap. Vi kan og skal og vil mye bedre enn dette. Og da må vi også ha selverkjennelse, være selvkritiske, være ærlige med hverandre og nettopp finne ut hva som gikk galt og fokusere på fremtiden. Jeg synes det er viktigere enn hva vi kaller dette for, sa nestleder Jan Christian Vestre i helgen.