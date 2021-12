Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under pressekonferansen skal han oppsummere sine første måneder i regjering, som i stor grad har vært preget av korona.

Ellers har Støre måttet håndtere en flertallsregjering som aldri ble noe av, en stortingspresident som måtte gå og strømregninger folk ikke har råd til å betale.

Onsdag morgen snakket statsministeren om koronapandemi, kompensasjonsordninger og tidligere kritikk mot Solberg-regjeringen til NRK.

Angrer Solberg-kritikk

I fjor kritiserte Støre Solberg-regjeringen for det han mente var manglende krisepakker til bedriftene som ble rammet av koronatiltak.

Støre uttalte da også at det hadde vært mindre smitte i Norge om han selv hadde stått ved roret.

Nå er det mer smitte i Norge enn noensinne.

På spørsmål om han angret på uttalelsen, svarte statsministeren at han senere har justert formuleringen.

– Er det politikerspråk for «dette skulle jeg ikke sagt»?

– Ja, slik det kom ut, det ble feil.

– Vi har fulgt rådene vi har fått

I går skrev NRK at blant pasientene som er lagt inn på intensivavdelingene på Østlandet, er 56 prosent ikke vaksinert mot korona.

Regjeringen har hele tiden fremmet vaksinasjon som vårt fremste våpen mot pandemien, men fremdeles er 8 prosent av befolkningen uvaksinerte.

Samtidig utgjør denne gruppen over halvparten av de sykeste koronapasientene.

Tidligere i år uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad at det var stor risiko for nye mutasjoner av koronaviruset, så lenge store deler av verdens befolkning er uvaksinerte.

Jonas Gahr Støre var tydelig på at regjeringen har innført forholdsmessige tiltak hele veien og at de handlet som best de kunne.

– Den beskjeden vi fikk i august og september om at koronapandemien var over ønsker jeg ikke å kommentere. Men omikron kom til Norge før mange andre land. Vi har fulgt de faglige rådene vi har fått hele veien, sa Støre.