– Jeg har ingen forklaring på det.

Det er svaret fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre når han får spørsmål om hvorfor partiet han leder har historisk lav oppslutning.

Det til tross for at arbeidsledigheten i Norge har steget til rundt 300.000 ledige, og at dette er en av Aps viktigste saker.

– Det har vært en unntakstid. I alle land rundt om i Europa har de som har regjeringsmakt gått frem, uansett om de har gjort en god eller dårlig jobb. Opposisjonspartier har gått ned. Vi har ligget omtrent stabilt, sier Støre på Politisk kvarter i NRK P2.

Problemet er at partiet har ligget lavt lenge, også før koronapandemien.

Falt fra over 40 til under 25 prosent

Arbeiderpartiet har gjennomført et realt svalestup på meningsmålingene under Jonas Gahr Støres ledelse.

I februar 2015 viste snittet av meningsmålingene en oppslutning på 41,9 prosent på nettstedet Poll of polls. Siden har det bare gått nedover. I januar i år var målingene for Arbeiderpartiet på 25,5 prosent. I juni hadde de sunket til 23,8 prosent på snittet av målingene.

– Hvis du ikke har noen forklaring, så sliter du vel også med å gjøre noe med det?

– Jeg kan ikke være analytikeren på det, annet enn å si at jeg forankrer politikken i partiet. Vi har hatt stort gjennomslag de siste ukene for Ap-politikk i det som er Stortinget, og jeg tror på at vi kan få oppslutning på det når folk ser resultatene av det, sier Støre.

– At Arbeiderpartiets leder ikke vet hvorfor velgerne velger deg i en situasjon der arbeidsledigheten er sak nummer én ... er ikke det litt spesielt?

– Jo altså, men jeg ... jeg ønsker meg, og jobber mer enn en normalarbeidsdag, for å få tillit for vår politikk. Hadde jeg hatt den knappen eller det tiltaket som viste at gjør man det, så får du 26, 29, 31, 33 prosent, så tro meg, jeg hadde trykket på den knappen. Politikken er ikke slik. Her er det konjunkturer. Ting skifter. Jeg har tro på at det er hardt arbeid, resultater du bygger opp over tid, som gjør at du får tillit. Tillit kan du ikke abonnere på, du må vinne den, og jeg har til hensikt å gjøre det.

– Men en leder som ikke finner den knappen har vel ingen fremtid som leder?

– Nei, én dag kan du si det. Men nå er det slik at jeg har tillit i partiet, det er stor oppslutning om det vi gjør og vi lander saker som dere i mediene dekker, sier Støre.

Kritikk fra alliansepartner

IKKE FORNØYD: Tidligere regjeringskollega Audun Lysbakken (SV) mener Ap må gjøre alvor av påstanden om at de skal bevege seg i en grønnere retning. Foto: Terje Bendiksby

I tillegg til dårlige målinger, har også tidligere regjeringspartner SV begynt å murre over flere veivalg Ap har gjort den siste tiden.

– Arbeiderpartiet har lenge lovet å bli grønnere, og vi har sett en lovende tendens, så derfor er jeg veldig skuffet over det som har skjedd de siste ukene, sa SV-leder Audun Lysbakken til NRK for en drøy uke siden.

Han pekte på fire saker der han mener Ap har valgt grått fremfor grønt den siste tiden:

Ap ble med på kompromisset om oljeskatt som gir milliarder i skatteletter og skatteutsettelser for olje- og gassnæringen.

Ap støtter regjeringens forslag til iskant stikk i strid med miljøfaglige råd.

Ap stemte mot utbyggingen av jernbane i nord, den såkalte Nordnorge-banen.

Ap stemte for utbyggingen av E18 vestover fra Oslo stikk i strid med ønskene til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Oslo Arbeiderparti.

– Jeg synes det er veldig skuffende at Ap i så sentrale miljøsaker, på så kort tid, har valgt å stå sammen med høyresiden istedenfor oss på samtlige. Vi er nødt til å vise at det går an å kombinere en politikk for rettferdig fordeling, arbeidsplasser og utvikling, med å få ned klimagassutslippene, sa Lysbakken.

Han hadde følgende oppfordring til Støre og Ap:

– Jeg setter pris på at de ønsker å bli grønnere, men nå må de vise i handling at det faktisk har skjedd en forandring.

Støre og Ap fikk også refs av egen ungdomsorganisasjon AUF da de valgte å stille seg bak regjeringens definisjon av ny iskant, og i saken om oljeskatten.

– Aps forslag er elendig klimapolitikk, og minst like dårlig arbeidslivspolitikk, sa AUF-leder Ina Libak i en pressemelding etter oljeskattforliket.

– Selv når alt tilsier at norsk økonomi trenger flere ben å stå på, forsøker Aps stortingsgruppe å piske liv i en død hest.