Vaksinering av lærarar tilsette i barnehagar var nok ein gong oppe i Stortingets spørjetime onsdag. I januar foreslo Arbeidarpartiet at denne yrkesgruppa burde bli prioritert, men forslaget blei avvist.

Jonas Gahr Støre (Ap) er utolmodig og ønsker at tilsette i barnehagar, skular og barnevern skal bli prioritert i vaksinekøen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Men det kan likevel endre seg når FHI har vurdert vaksinestrategien på nytt i midten av mai.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre synest det går for sakte, og spurte statsminister Erna Solberg (H) om å ville prøve å få fortgang i arbeidet.

– Nå er det ikkje lenge igjen av dette skuleåret. Vil statsministeren vurdere å endre strategien for å sikre desse menneska vaksinering?

Kjenner seg utrygge

Både Verdas helseorganisasjon, WHO, og FHI har tidlegare sagt at dei som jobbar med barn og unge bør bli prioritert i den neste fasen av vaksineringa.

Solberg verka å bli litt irritert over at dette nok ein gong blei ei sak i spørjetimen på Stortinget.

– Unnskyld meg, men vil Arbeidarpartiet på noko tidspunkt sei om de meiner lærarane skal bli vaksinert før dei ni prioriterte utsette gruppene eller dei i neste fase? I så fall er det slik at neste fase ikkje har begynt enno, svarte ho.

Statsminister Erna Solberg (H) seier det ikkje er avklart kva grupper som blir prioritert i neste fase av vaksineringa. Foto: Lise Åserud / NTB

Støre meiner den utrygge situasjonen mange lærarar kjenner at dei er i, også går ut over jobben dei skal gjere i klasserommet, og sikkerheita til barna.

– Skal vi vere trygge for at barna våre har det bra i skulen, må vi også vere trygge for at dei som møter barna våre har vern og vaksine. Og det bør bli prioritert, sa Støre.

Blir vurdert i neste fase

No er det personar mellom 18 og 65 år med underliggande sjukdommar som blir vaksinert, i tillegg til dei som er over 45 år.

Solberg seier at først når desse gruppene er ferdige, er det aktuelt å vurdere om lærarane skal bli prioritert spesielt.

– Eg merkar meg at Ap ikkje har noko svar på kvar dei meiner lærarar skal bli sett i prioriteringsgruppa. Det er ikkje hyppigare smitte blant lærarar. Det kanskje eit lite unntak i dei mest utsette bydelane i Oslo. Statistisk sett er det andre grupper som er meir utsette for smitte, seier ho.

Men Støre meiner tilsette i skular, barnehagar og barnevern bør bli prioritert, slik at dei kan gjere jobben sin utan å kjenne seg utrygge.

– Dei kan ikkje halde avstand og skjerme seg mot smitte. Difor meiner vi at no når eldre, sårbare og helsepersonell er vaksinerte, må dei som jobbar tett på ungane våre bli prioritert i fase 2.