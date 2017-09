Jon Gelius slutter i Dagsrevyen

Den nye jobben innebærer en kombinasjon av reporter, programleder, vaktsjef og reportasjeledelse.

– Ingenting kan måle seg mot å jobbe i Dagsrevyen og være med å lede Norges største og viktigste nyhetsprogram. Men det er en tid for alt, sier Jon Gelius.

Etter flere år på Østlandet flytter familien til Arendal og Gelius sier han ikke kunne la sjansen til en fast stilling i NRKs sørligste distriktskontor gå fra seg.

– Det tyngste blir å forlate dere som er mine dyktige kolleger og gode venner, sier programlederen som regner med at det blir noen følelsesladede uker fram til jobbskiftet 1. november.

– Jon Gelius har gjort en fantastisk innsats for Dagsrevyen gjennom mange år og han vil bli savnet på Marienlyst. Når det er sagt er jeg glad for at Jon fortsetter i NRK, nå med base på Sørlandet, sier nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord.