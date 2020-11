Johnny Depp sparkes fra storfilm

Johnny Depp (57) bekrefter at han har blitt bedt om å si opp sin rolle i Fantastic Beast-filmene i et Instagram-innlegg fredag.

Det er filmgiganten Warner Bros. som står bak filmene, og som har bedt skuespilleren om å si opp. Warner Bros. har også bekreftet avgangen, skriver NTB.

«Jeg respekterer og har akseptert forespørselen», skriver Depp i innlegget.

Depp har hatt rollen som den onde trollmannen Grindelwald i filmserien, som på norsk heter «Fabeldyr og hvor de er å finne». Ifølge The Guardian vil rollen bli besatt av noen andre.

FORSVINNINGSNUMMER: Johnny Depp i rollen som den onde trollmannen Grindelwald. Nå har han fått sparken fra filmserien. Foto: Jaap Buitendijk / AP

Anker injuriedom mot avis

Filmene er en spin-off av Harry Potter-filmene, og det er forfatter J.K. Rowling som har skrevet dem. I 2021 er det planlagt en tredje film i serien.

I samme innlegg som Depp bekrefter sin avskjed fra filmserien, bekrefter han også at han anker injuriedommen i søksmålet mot den britiske tabloidavisen The Sun.

Tidligere denne uka ble det kjent at Depp tapte saken mot The Sun, som han saksøkte fordi avisen hadde et oppslag som beskrev han som en konemishandler med sinneproblemer.

– Jeg vil bevise at anklagene er falske

I innlegget på Instagram kommenterer Depp dommen:

«Den uvirkelige dommen i britiske domstoler endrer ikke min kamp for å fortelle sannheten, og jeg bekrefter at jeg vil anke. Min besluttsomhet er fortsatt sterk, og jeg vil bevise at anklagene mot meg er falske. Mitt liv og min karriere vil ikke bli definert av dette øyeblikket», skriver Depp.

SKILT: Johnny Depp med ekskona Amber Heard, som har anklaget Depp for å ha mishandlet henne. Foto: PATRICK HAMILTON / Afp

Depps tidligere kone, Amber Heard (34), vitnet for The Sun i rettssaken. Hun har anklaget eksmannen for å mishandlet henne og har sammenlignet ham med den dømte overgriperen Harvey Weinstein.

Depps forsvarer omtalte Heard som en notorisk løgner som har funnet på historier om mishandling.

De to skuespillerne var gift fra 2015 til 2017. Til The Guardian uttalte advokaten til Heard at dommen ikke kom som en overraskelse.